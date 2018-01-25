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《疯狂的麦克斯：狂暴之路》：新时代的末世废土

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2018-1-25 8:35:03

 

1979年，一个悉尼医生用40万澳元打造了一部票房过亿的商业奇迹，这部名叫《疯狂的麦克斯》的电影不仅保持了20年「世界最具性价比电影」的称号，还成功作为澳洲新浪潮电影的代表打开了国际市场，甚至创造了一种叫做「废土电影」的亚类型B级片。无论对于导演乔治·米勒还是主演梅尔·吉布森而言，没有《疯狂的麦克斯》就没有他们的今天。


 

乔治·米勒早已功成名就，系列三部曲影响了诸如詹姆斯·卡梅隆等业界大拿，而且故事似乎也已画上句号，连导演自己都承认不想再回到那个废土世界，照理说一切都该尘埃落定。但有时候执念来了谁也挡不住，当初的年轻人已然成了七旬老叟，没想到创作的激情却说来就来，世界经济的低迷和澳洲的水资源危机触发了老爷子新的灵感。


 

不过，拍续集向来是桩吃力不讨好的事。对米勒来说，怎么讲故事只是一方面，更困难的事情在于《疯狂的麦克斯：狂暴之路》漫长的制作周期。先是遇上了911恐袭事件，美元狂跌，剧组成本暴涨，无奈的米勒只得先去拍了两部《快乐的大脚》。接着项目被福斯砍掉，好歹华纳愿意接手，御用主演梅尔·吉布森又因年龄和公众形象问题被东家否决。最倒霉的当属原本定在澳洲的外景地，向来干旱的澳大利亚居然来了一场多年不遇的大暴雨，荒漠变成了泽国，使得剧组最终只好远赴纳米比亚取景。


 

当然，正所谓「好事多磨」，纳米比亚的116天地狱历程炼就了《疯狂的麦克斯：狂暴之路》的精彩纷呈。乔治·米勒用更多的实拍、更少的特效、更快的节奏、更激烈的矛盾冲突打造出了一场110分钟的追逐大战。这年头，能让观众肾上腺素始终居高不下、让人全程把「卧槽」挂在嘴边的片子还真不多见。别的不说，光是那些奇形怪状的车辆就已令人大开眼界，从加装V8引擎的标志性座驾福特拦截者到女主的专用战车，从浑身长刺的刺猬车到堆满战鼓和喇叭的音响车，尽显导演的奇思妙想。


 

如果说让喷火的吉他手和一帮战鼓手随军出征是米勒「华而不实」的恶趣味的话，那么「长杆战法」则是既酷炫又实用的新玩法。利用弹性极佳的铁杆远距离载人攻击，最大限度地发挥了人数以及机动性的优势，投弹、登车、抢人，前赴后继且战术多变，令人防不胜防，就算霸气测漏的菲丽奥莎也头疼不已。

 

说到「菲丽奥莎」，着实是本片最大的亮点。女性角色向来在这个系列中无足轻重，然而新时代总要有点新的变化。尤其是南非美钻查理兹·塞隆的出色演绎，让这一在米勒设想中「强大、单线条、灰头土脸」的角色有了与麦克斯分庭抗礼甚至更胜一筹的强悍气场。


 

为了挑战这个「女汉子」角色，塞隆进行了大量肢体训练，用她自己的话说「连脖子都粗得和橄榄球运动员似的」，最绝的一手是她主动要求发型师把她整成光头，大美女的偶像包袱早被抛到了九霄云外原先印象中的塞隆有多么美艳性感，那么这个菲丽奥莎就有多么硬朗帅气。当这样的一个女人带着一帮女人逃离苦海时，女权主义的味道便开始弥漫，「We are not things」喊出了女子翻身作主的最强音。


 

两相对比，反倒是汤姆·哈迪的麦克斯「矮了一截」。不论是被捆成粽子作血袋，还是被竖在车头当马辔，处境之尴尬憋屈无以复加。遇到菲丽奥莎之后仍做不了领袖，处处像个二把手，淤泥夜战中心甘情愿地把最后一发子弹交给女王就是最好例证。好在这个系列中叫「麦克斯」的历来皮实耐操，如今不但继续发扬拼命三郎的精神，还学会了运用智慧，最后关头的直捣老巢让所有人看到了希望。


 

喜爱这个系列，就是喜爱它的简单粗暴。《疯狂的麦克斯：狂暴之路》虽然提供不了高级的艺术，却能提供致命的暴力美学。即便当年的故事源于石油危机，现在的故事源于水资源危机，可是麦克斯管不了那么多，在废土世界活下去都不易，哪有闲心悲天悯人，没有计划、漫无目的的旅程才是他无政府主义的精髓。至于我们观众，能够在血与沙、爆炸与荒漠、摇滚与引擎、邪性的末日世界里徜徉一回，也是另一种意义上的享受吧。


标签： 冒险(651) 动作(2444) 查理兹·塞隆(68) B级片(60) 汤姆·哈迪(78) 乔治·米勒(13)

8.1 

疯狂的麦克斯：狂暴之路 (2015)

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疯狂的麦克斯：狂暴之路/Mad Max: Fury Road(2015)
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