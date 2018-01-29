《24小时：末路重生》重生就是希望，即使死亡也是救赎

《24小时：末路重生》貌似在国内排片不是很理想，其实影片可观点还是不少，既有燃爆的动作枪战戏，亦有曲折感人的爱情戏，还有令人催泪的亲情戏码。



当然这部戏并不像很多好莱坞模式化的英雄流水线产品，而重点是凸显人性之善的自我救赎，有点中国传统文化的寓意，“人之将死，其言也善”。当然电影不仅表现的是杀手的自我救赎，更是一群人的自我救赎，有着普世积极的意义。

电影表面上是生死时速的警匪大战游戏，实则是向世人发出警醒，杀戮不是唯一的出路，放下屠刀立地成佛才是结果。当然电影并不是猛灌鸡汤，而是通过很多细节去展示一个生命只有24小时的杀手，他是继续杀人，还是进行自我救赎？

电影颇具正能量意义，让观众看到暴力美学之下蕴含的人性温情，不是绝望而是充满希望。男主角特拉维斯是一个职业杀手，本来想退隐江湖回归家庭，结果残忍的是付出了惨重的代价，失去了妻儿，令他悲痛欲绝。

影片有两条线索，一条就是男主角如何服从命令杀死证人，另一条就是讲述国际刑警琳和她儿子的故事。男女主人公都是有过家庭的人，他们肩负着保护家人的重任，两个人不同的命运，不同的结局，说明一个问题个体有时候是比较渺小的，但有时候又是能量巨大，关键看你选择如何去选择，怎么做？

好莱坞的电影都是崇尚个人英雄主义，所以我们会看到很多英雄的故事，电影男主人公特拉维斯并不算是一个真正意义上的英雄,他有着很矛盾的性格特征,杀人无数,最终在弥留之际焕发人性之光,终于实现自我的救赎。

电影在设计角色的人格上打破传统，将人性予以复杂化，从而让电影的戏剧冲突不断，掀起一个又一个的高潮。男主人公由好变坏的过程值得反思，这也说明人还是被善意拯救，而未必都是十恶不赦。

男主人公在24小时的生命时速中，经常会出现幻觉，看到自己的儿子，这其实就是一次次人性之光的回归过程，同时也能够更好的诠释为什么他要帮助国际刑警，让她们母子团圆的伏笔。

《24小时：末路重生》尽管是一部犯罪动作片，实则却是一部充满温情主义的电影，“家庭”是另一个隐形的主旨，对于男女主人公来说，证人固然很重要，但家庭缺一不可，在家庭与保护证人之间，没有矛盾冲突，彰显出男女主人公另类的人格魅力。

该片由国内女演员许晴和好莱坞文艺片男神伊桑·霍克共同主演，这次扮演国际刑警对于温柔仙气十足的许晴来说是一个极大的挑战，因为她不仅要扮演一位母亲，还是一个雷雷风行的国际刑警，真可谓文武双全，令人眼前一亮。说到伊桑·霍克，我们一定不会忘记他在《爱在黎明破晓时》系列中精彩的演出，没有任何情节的前提下，他居然充分发挥自己的表演技巧，让这系列毫无疑问成为文青们的最爱，当然他还在获得奥斯卡最佳女配角和柏林电影节最佳导演等奖项的《少年时代》扮演颇具神秘色彩的父亲一角。这次由文艺男神变中年老炮，演技也是可圈可点，和许晴的CP感还是不错。

影片虽然在动作戏份上噱头十足，但并不是爆米花电影，有着很令人警醒的深层次内涵，对人性进行深度挖掘，充满正能量的意义。