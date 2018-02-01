《韩国佬》：拿起枪才能化解种族矛盾？

导演: 全知泰 编剧: 全知泰

主演: 西蒙妮·贝克 / 全知泰 / 小柯蒂斯·库克 / 大卫·索





92年的洛杉矶的那场暴乱并非针对韩国人，但在那场暴乱中韩国人似乎成了一股力量，他们不是正义的一方，但在对抗着罪恶，为了保护自己的和自己族群的利益，他们都举着枪站了起来，相比电影来说或许92年的现实更为残酷也更为震撼，当电影披上了黑白的外衣，这一切都成了一种融合与融化。





事情本来是由于白人警察殴打黑人没有得到公正裁决而引起的，这就是本片中多次提到的罗德尼金案件，不满情绪升腾在整个洛杉矶，打砸抢的暴动令整个城市惶惶不安，尤其是亚裔这些弱势族群，原本并不针对韩裔，却因为罗尼德案件发生13天后，洛杉矶一个15岁的黑人女孩在一家韩国人开的小超市偷东西，被老板娘发现。女孩把韩国老板娘打倒在地后，并准备离开，就在这时老板娘掏出手枪在超市门口将女孩射杀。此事在罗德尼案件审理的敏感时期发生，但法官仅仅判了韩国老板娘500美金罚款和400小时的社区服务。因此，这也引发了黑人对韩国人的种族仇恨。电影没有直接表达这个事件，却从KIM先生和卡米拉的几次对峙来侧面表现了黑人和韩裔矛盾的由来已久。





本片还是再讲一种族群间的融合与理解，不可避免的会在结尾让两方和解，必须付出的代价就是一个可爱的生命，的确，或许没有如此的代价这很难令两者之间的达成理解，可电影处理的相对生硬和粗糙，对于观众而言，那种心情可以理解却没有共鸣，甚至有人站在基思的角度甚至会更仇恨对方，互相理解只是一种太多理想化的表达，如果能因此达成理解，那么本身就不该有那么多的愤怒与仇恨。





现实中，暴徒开始冲击韩国城，数千家韩国人开的商店惨遭洗劫。而韩国人则以家庭和社区为单位，采取巷战抵御暴徒。手枪、冲锋枪、霰弹枪……韩国店主人手一把，在自家店前巡逻一边射击，一边驱赶暴徒。韩国人拿起枪对抗种族矛盾，而电影中韩国人没有枪，卡米拉从家里偷出来的枪反而害了自己，或许导演想说的枪并不能解决矛盾。





本片相对比较闷质量也平庸，可视角较为巧妙，仅仅几个人物的出场便道出了92年那个混乱的洛杉矶，导演处理得非常用心，或许真的是因为资金的问题，无法对于这个事件有更为宏达的叙事，就连黑白的处理，我看也是因为没有资金来做旧场景和画面，干脆直接黑白化遮盖现代痕迹并达到年代化的效果，因为实在看不出这片子有什么黑白的必要，彩色岂不是更好？





这样一部电影并没有给观众讲述清楚洛杉矶暴乱的事件，也没有慷慨激昂的为韩裔在洛杉矶的行为立传，只是很小心翼翼得从最细枝末节处以小见大，既是可取之处也是可惜之处。