《西游记女儿国》不负如来难负卿，小爱精彩大爱永恒

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早对郑保瑞这一版《西游记女儿国》怀有不少的期待。从唐僧渡劫到渡难的一路西行，再到与女儿国王难舍难离的冥冥中的情和爱，以及师徒四人面对西梁女国的别样考验时，又会有怎样新的看点和呈现？与经典剧集版又会有何不同？

终于，幸运的先看到了首映。大银幕上西梁女国的新貌在中西合璧式的全新描绘下，俨然一幅幅美艳绝伦的风情画，展现在观众面前。历经《三打白骨精》的惨烈艰险之后，师徒四人的心情大好，此番《西游记》新作里的喜剧指数也是超高的说。不仅二师兄八戒看到眼前一水儿的女施主欣喜若狂，就连大师兄孙悟空和“小蓝人”沙师弟也坐都不住了……小河边、监狱里，视男人为天敌的西梁众女人与眼前大唐而来的师徒四人，上演着一幕幕让人啼笑皆非的故事。

相比于剧版《西游记》，全新的改编不仅更适合当下观众的欣赏口味，却也精彩地抓住了故事中的内核——就像观音对唐僧一语道出的真谛“爱一个人还是爱众生？！”这对于影视剧中最正牌的佛系男唐僧来说，简直堪比生死和理想般难以抉择。虽“我舍王权富贵”，但“你守戒律清规”。如是之爱恋，怎一个苦字了得，怎一个难字了得！

影片最大的亮点之一，便是喜剧风格的浓郁，从师徒四人到女儿国几大角色，都表现出如常人的懂人情世故和爱情冷暖，所以便会有更多的让人会心一笑或忍俊不禁的观影感受来。唐僧已然不是那个只顾低头诵经不敢直视女性的冷冰冰木头人，孙悟空也不再是无情的石猴子，猪八戒更是近女近色的妇女之友，而沙和尚也开始有了女粉丝的仰慕和追求……还有让人惊喜的是，林志玲饰演的美到极致的河神与梁咏琪饰演的女儿国国师的一段情感纠葛，丰富了全片的故事脉络，且徒增不少看点。“长得难看，罪加一等！”原本心冷如冰的国师，看到猪啊猴儿啊蓝头陀都如此憎恨厌恶的主儿，险些栽倒在“情”字上，被河神彻底掰弯！

而片中从头至尾都超高水准的视觉特效，简直逆天一般为华语大片树立了新标杆。为什么呢？对于特效领域的最高难度领域的水，可以说是游刃有余的逼真。正如某位朋友说的，看得出导演对于“女人是水做的”，“爱如潮水”这般动情动爱的涵义也是用心良苦。技术为内容服务，自然情感就能汹涌而出。冯绍峰与赵丽颖这对全新的CP，在女儿国这美轮美奂的世界里，在一个全心为理想一个敢舍社稷的动魄惊心的背景下，演绎出“不负如来难负卿”的轰轰烈烈！

另外，女儿国国王以往熟女的标志性定位，在此番变少女的改动中，更被赋予了最纯初恋的深刻涵义。不仅加持了爱之难与情之真，更有小爱精彩大爱永恒之浓重的感染力。唐僧与女儿国国王暴风骤雨里只手难弃的那一幕，让人不由得想起“至尊宝与紫霞生死相离”的瞬间。问世间情为何物？直叫人生死难离。

PS. 潘斌龙反串“乱入”肆无忌惮的又贱又萌，这位女儿国“最美女人”如一颗笑蛋随时随地都能炸开花。还有女儿国过千的如云美女，让人看花眼的节奏。