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《鸣梁海战》：我们要从人家的主旋律里看什么

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2018-2-7 8:53:46

 

说到韩国电影史上的现象级电影，2014年的《鸣梁海战》必定是无可争议的入闱者之一。不论是单日125万的观影人次，还是最终突破1700万、超越《阿凡达》、成为截至当时韩国影史观影人次最多的电影，这些纪录都是空前的，令所有好莱坞大片以及本国佳作都望尘莫及。

 

缘何《鸣梁海战》能够一鸣惊人，成为的韩国电影的影史标杆？应当说这并非一次因缘际会，而是韩国电影发展过程中的必然产物。在度过了2006、07年前后的瓶颈期之后，韩国电影界摸准了前进的方向，再加上上世纪末的电影振兴行动后在政策、资金、人才、技术、市场等方面的层层布局，终于在二十世纪第二个十年左右构筑起了完整的生态体系、迈入了黄金时代。《鸣梁海战》的诞生，正是建立在这一基础之上的。


 

另外，自从1926年的《阿里郎》奠定了韩国电影与民族精神的紧密联系，但凡称得上「现象级」的影片，比如《共同警备区》、《太极旗飘扬》、《实尾岛》、《海云台》等等作品，都能够引起观赏者在民族精神上的极大共鸣。对于民族自尊心和自豪感强到变态的韩国人而言，似乎只有这样的电影才算是典型的韩式大片。此外，相比韩国同样擅长的犯罪类型片，从制作体量对电影工业的推动而言，战争类型片的作用要大得多，且又能挖掘出深刻的政治意蕴。以这两个角度看，《鸣梁海战》恰恰同时符合，因此其火爆也在情理之中。

 

当然，营销的得力也不容忽视。《鸣梁海战》的总成本大约190亿韩元，其中的宣传费用就有40亿，其比例堪比好莱坞大片。更重要的是，以时任韩国总统的朴槿惠带头，一帮政界、金融界的大佬集体观影，由此带动了媒体几乎一边倒的舆论倾向，普通民众自然亦趋之若鹜。

 

虽然本片在韩国连破纪录，但在中国却并不被待见，过于突出李舜臣以及朝鲜军队的英勇恐怕是最主要的原因。当年明朝军队多次派兵遣将与朝鲜联手抗倭，若是没有这先后数十万大军的驰援，李氏朝鲜也不会取得最终的胜利。然而影片中的去中国化表现得十分明显，完全撇开了明朝对整个万历朝鲜战争的影响，联想到韩国人历来对曾经身为中国的附属国而心存芥蒂，此举也可视为一种市场行为吧。


 

不过对于历史类型片来说，是否符合史实并非铁则，拍得好不好看才是王道，在这点上《鸣梁海战》的质量还是过硬的。导演金韩民的名气不如朴赞郁、金基德、奉俊昊等韩国名导，可执导能力却并不逊色，尤其在《最终兵器：弓》里面对宏大的历史背景和复杂的动作场面，他表现出了强大的掌控能力。正是看中了金韩民处理古装战争片的经验，CJ娱乐才敢放心地把导筒交到他的手里。除了导演，演员阵容也相当靠谱。无论是饰演「李舜臣」的崔岷植，还是饰演「来岛通总」的柳承龙，抑或出演配角的赵震雄、晋久等人都是摸爬滚打多年的戏骨，保证了演技方面的一流水准。

 

影片的重头戏是长达一小时的海战，用美国《洛杉矶时报》的话说就是：「影片的海战绝对是史诗级的，比吴宇森的《赤壁》更加现实，也更加激动人心，甚至超越了彼得·威尔的《怒海争锋》。」一方面，剧组搭建了一比一的实物船模，以及亚洲最大的水中摄影棚，另一方面请到了韩国顶级特效公司Macrograph与Madman Post进行后期CG处理，在硬件和软件上同时为震撼壮观的海战画面保驾护航。

 

作为中国观众，若是能够忽略些许感情上的不适，《鸣梁海战》还是颇值得一看的。故事结构紧凑，主题鲜明；服饰道具、兵器战船的设计精确而考究；特别是海战部分更是体现了韩国目前特效制作的巅峰水平。表面上看，影片在韩国国内掀起的热潮是这部主旋律电影饱含的爱国主义、英雄情怀给予韩国民众的慰藉所致。但是从深层次说，「鸣梁现象」中蕴藏的从制作水准到宣传策略等等属于电影工业范畴的东西，才是真正需要我们参考和学习的榜样。


标签： 历史(1756) 韩国(1029) 战争(1276) 崔岷植(55) 金韩民(2) 柳承龙(22)

7.1 

鸣梁海战 (2014)

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鸣梁海战/Roaring Currents(2014)
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