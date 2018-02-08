钟汉良江疏影爱意大爆发《一路繁花相送》完美诠释何为True Love

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令人欣喜的是，青衫落拓的抒情文字，和情长婉折之风，终于能够在小荧屏上展现出它的魅力所在。作为领骥影视的第一部作品，剧版《一路繁花相送》的清雅特质，可以说最完美诠释了原著小说中的调调和质感，总出品人夏梅女士的慧眼识珠，也让导演刘淼淼一展别样都市爱情类型剧的才华。

说实话，这部《一路繁花相送》不仅成功把握住了当下年轻一代对于纯爱以及成长的真实渴望和向往，也从故事的矛盾冲突中，感受到足够阳光和积极向上的人生观和世界观。路非的事业之路，辛辰的成长轨迹，以及林乐清的创业过程……无不体现出这一代年轻人积极奋进的一面。特别是，对待爱情、亲情以及友情上，更是时刻以或浪漫或激烈或写实或婉转的工艺，在传达出原著故事中难得的涵义。

全剧30集的跨度，对于完整解开一段长达十年甚至一生的情感疙瘩而言，似乎有些短暂，但编导们精心塑造和对原著小说的改编，让辛辰和路非这对“宿命鸳鸯”在看似宿命的爱情纠葛中，在各自人生的轨迹上，伴着周遭和自己相关的几乎所有人，共同激起一片片爱与情感、生命和成长的涟漪……像一口气读完了莎士比亚的名著，又像是一气呵成看完了《霍乱时期的爱情》，过瘾之余又那么一丝丝的不过瘾，一丝丝的惋惜之意……

“十年一部电影，一生为爱追寻……”钟汉良饰演的路非在《一路繁花相送》里，用事业保护爱情，用生命坚守承诺。而美丽的辛辰，则在冥冥中，同样以她生命里最珍贵的东西，向世人证明着纯爱的存在！就像辛辰她自己曾说过的，“最珍贵的东西，我想都放在心里了，轻易说出来就不珍贵了！”

与通常的都市爱情剧不同，《一路繁花相送》的治愈指数颇高，暖心效果明显。在男女主人公漫漫十年的爱情坎坷路上，并非俗套的狗血、误会、争锋吃醋……而是跟随着心境的变，伴随着成长之路，却始终坚守一份“愿所有的爱情都青梅竹马”般纯粹和洁净。因此，足以称之为当下最难得的一部纯爱治愈暖心大剧。并且，暖心治愈的并非单纯的爱情一条线，对于辛辰的身世和亲情部分，以及围绕其周围多年的隐约的似爱似友的林乐清的陪伴和支持，也都从各个角度丰富着全剧都情感表达。

深埋的许愿瓶，微雨岛上的灯塔，不仅象征着爱之光，更有着永恒的含义。微微的海风，波涛涌动的海浪，以及钟汉良和江疏影的CP组合，炎亚纶、莫允雯等倾情助力，让全剧从演员到置景的颜值都高到无可挑剔。还有剧中颇带现实感和戏剧味道的“合约情人”、“摇滚老青年”，以及贯穿始终的“电影梦”的圈内圈外的透彻呈现，不仅令全剧节奏有秩，且看点丰富，笑点也不少。