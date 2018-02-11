《盲·道》被过度批判了。

《盲·道》讲述了一个落魄歌手拯救盲人小女孩的故事。2月2日李杨自演自导十年磨一剑的作品《盲·道》上映后不仅排片上遭到了电影院刁难，口碑上更是遭到了广大观众的口诛笔伐，猛烈抨击，影评大V们更是毫不吝啬各种挖苦之语全面批判，《盲·道》豆瓣评分只有可怜的4.6分。

《盲·道》烂吗？不可否认，《盲·道》有各许多缺点：作为演员的李杨和杜函梦的表演略显青涩，台词念得有点生硬；且小演员杜函梦对于盲人角色的生活动作拿捏欠佳，不算灵性表演；电影部分剧本剧情有些欠打磨，不太通畅。

除此以外，《盲·道》还是带给了我很多惊喜。

作为落魄歌手的赵亮一会儿喊着“佛祖保佑”卖佛珠，一会儿喊着“上帝保佑”卖十字架，说明他心中毫无信仰，宗教的真善美对他来说只是个赚钱的口号罢了。而他白天冒充盲人卖首饰兼职要饭，晚上用人们献爱心的钱嫖娼招妓，种种劣行之下，他实在不算一个传统意义上的好人。然而就是这样一个游走于道德边缘的人，我们从他冒充盲人的生活中，却看出了社会上许多对盲人不公平的对待：赵亮冒充盲人卖佛珠和十字架，被两个小伙子以为他是盲人抢了钱，赵亮痛骂他们欺负盲人缺德；赵亮去买盒饭，颠勺的伙计看他是盲人故意抖两下把肉抖出去一些，赵亮直接明说再加点肉；赵亮走在大街盲道上，盲道放满了自行车，阻碍盲人走路，赵亮满不在乎地全部一脚踹开。。。。。。

盲人在社会上遭受的这些不公正的对待和欺侮，这些仇全让赵亮这个假盲人报了：如果是盲人就无法第一时间发现自己被偷窃，就无法发现自己的盒饭少了肉，就无法准确一脚踹开盲道的阻行物。但如果不是盲人，又不会受到这样不公正的对待。《盲·道》通过赵亮这个伪盲人的身份警醒我们对盲人的关爱，让我们切切实实地看到了盲人在生活中的不便和不利。这三个镜头让赵亮成为了影片中替盲人发声的代言人，起到了一种荒诞讽刺的幽默效果。

赵亮喜欢招嫖、喂鱼、放鸽子。他的床头挂着一张艺术画，床头柜上放着女儿的照片。电影通过极简的几个镜头将赵亮的人物形象刻画得很饱满，丝毫不拖泥带水。白天赵亮带着假发一身脏兮兮的出去要饭，晚上赵亮回到家中洗漱干净、穿着整洁、开始招嫖，连小姐进门都要叫一声“赵哥”。这些细节镜头说明他从不认可自身“盲人”的身份，他只是借“盲人”这个身份获利罢了。早上醒来的赵亮换回盲人的打扮，对着镜子喷一口水，在镜子上画了一个大大的“X”，说明他内心厌恶自己“盲人”的形象，内心深处鄙视自己冒充盲人的行为。这里是为角色良知的觉醒做的铺垫。而在影片最后，我们也看到良心发现、焕然一新的赵亮把他的假发扔进了垃圾箱，决心不再冒充盲人了，这就是角色完成了良知的觉醒。

《盲·道》剧情荒诞讽刺，人物塑造饱满有情感。除此以外电影有一场戏特别惊艳。第一次人贩子在大街上找到晶晶的时候，晶晶选择了相信警察，对警察说“他（人贩子）不是我爸爸”。回到派出所一调查，原来人贩子是晶晶的合法监护人，警察也没办法，只有让人贩子带走晶晶。等到赵亮再次找到地上被虐待的晶晶时，晶晶被迫无奈，对赵亮哭着说“他（人贩子）是我爸爸，她是我妈妈，我不认识你！”绝望的晶晶意识到，无论是良心觉醒的赵亮、还是被视作救命稻草的法律在此时都不能将她解救于人贩子的魔爪。所以晶晶只好选择撒谎妥协。这是一种何其悲哀、何其无奈、何其痛苦的自我保护！而赵亮越过了法律的约束，选择晚上偷偷“拐”走晶晶，却反而在魔窟中救出了晶晶。晶晶选择在此时相信了赵亮，向赵亮道歉，希望他不要怨恨自己。从这个剧情上我们可以看出在晶晶眼里，法律手段不一定能及时保护她，而保护她的赵亮也不一定必须通过法律手段。经过了这个剧情铺垫，所以就有了后面晶晶直接拿刀刺人贩子的剧情。电影隐晦地表现了一种超越法律的人生观：有些时候即使违法，也一定不要放弃希望保护自己。

《盲·道》为了上映，在剧情上做出了大量的删改，李杨导演在接受采访的时候也做出了无奈的回应。看完电影的我认为虽然《盲·道》妥协了，但电影还是像以往一样展现出《盲》系列对中国底层人民水深火热生活的关爱和关注。其对社会矛盾、法律与人性的反思仍然锐利不落俗套，延续了《盲》系列电影的核心精神。即使是这样，大量的观众仍然狠心痛批李杨失准，电影太垃圾。我认为这就是期望越大失望越大的原因。《盲井》和《盲山》太过优秀，太过尖锐，导致真正爱电影的观众对《盲·道》的期待太大了，所以当它在观众心中出现较大的期望落差之后，观众便觉得自己的期望受到了欺骗和辜负，于是便在豆瓣上报复性评分，让《盲·道》跌到了惊人的4.6分。这个分数实在有失公允，这些天人们仿佛良心发现，《盲·道》的评分缓慢上升到了4.9分。我觉得这个电影6-7分是绝对不为过的。一部从心底关心底层人民的人文电影我从不期待它在商业上能有多大的回报。但如果真心热爱电影的观众，在评分上矫枉过正地报复了这部电影，那真是善良的人们犯了最狠心的错误。

在文章的结尾，让我们回想一下电影中的一个镜头。

在空无一人的山路上，赵亮在为了给晶晶赎身，需要搞到6万块钱。他坐在驾驶位，打电话给以前的朋友借钱，然而朋友拒绝了他。赵亮愤怒地说：“东子，我靠，我以前演出给你赚了多少钱，你忘了？”然而东子平静地回答道：“我忘了。”

作为以前大红大紫的歌星，赵亮过气了，没人记得他帮狐朋狗友赚了多少钱。

作为以前一致好评的导演，李杨失误了，没人记得他帮中国现实主义电影挽回了多少尊严。