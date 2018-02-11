《星球大战8：最后的绝地武士》：为什么卢克必须死？

2015年《星球大战7：原力觉醒》重启了星战的征程，也给粉丝们带来了无穷的遐想。星战老三部曲的重要人物系数回归无疑是最令人振奋与感动的，而《星球大战7》所挖下的蕾伊身世之谜这一个超级大坑会被《星球大战8》填上么？这才是我最为关心的问题。

然而《星球大战8》又一次让我惊掉了下巴！蕾伊“英雄不问出处”！？这一点我仍报有幻想，不愿承认事实。但是！星战正传系列的核心人物——天行者卢克就这样被“死亡”了！当时提前观影的我，很难接受！介于这种大变故我也不想提前剧透，所以这份悲伤也只能默默独自承受了。

秋后算账，是时候逮住杀死卢克的真正凶手了！

为什么卢克必须死？

因为他是如题所示的“最后的绝地武士”么？真相只有一个？答案远没有这么简单。

1、星战传统杀死了卢克

正传、前传、后传，将已有的星战连起来看，你会发现星战系列充满了循环与宿命论。

三个主角（卢克、安纳金、蕾伊）都是荒凉垃圾星球里长大的破烂王，他（她）们都会碰到一个萌萌的机器人，搭上一艘名叫“千年隼”的飞船，去干掉一个类似“死星”的大规模杀伤性武器。他（她）们还会在冒险历程中成为绝地武士，最终或好或坏，多半会断掉一只手……

本片里蕾伊来到孤岛上寻找卢克并学习掌握原力（举石头），对应着正传里卢克去到孤岛上向尤达大师学习，那架沉在海里的X翼战机我们多希望是同一架啊。而卢克此时的心境也许与几十年前的尤达是相同的，自责、失落、彷徨，但又在见到新人后感受到了新希望。

凯洛·伦对应的人物便是他的外祖父安纳金，拥有世袭的原力，也遗传了他的阴暗面，在光明与邪恶之间纠结、辗转。他们的师傅最终都变得自责而暴躁，那便是欧比旺与卢克。

还记得欧比旺是怎样“升天”的么？他为了牵制恶徒达斯·维达（安纳金）以换取抵抗军的撤离，在与维达决斗时突然就幻化而去，直接进入了英灵殿。

何其相似！简直就是命中注定！

所以，卢克以同样的幻化向欧比旺致敬，也向星战系列的传统致敬。

是星战的传统与宿命论杀死了卢克。

2、时间杀死了卢克

距离正传第一集《星球大战4：新希望》（1977年）的上映已然过去了40年，当初的主演们都已渐渐老去。有些甚至已经去世了，比如我们深爱的莱娅公主。

在得知凯瑞·费雪于2016年12月28日去世时，世人都为之震惊，因为彼时《星球大战8》尚在拍摄制作中，莱娅公主还有相当的戏份。我们其实在成片里很难看出那些是后期CG补拍，也不愿意去揣测，因为我们都内心盼望着莱娅公主仍然活着……

然而岁月不饶人，老一辈的主角们的确面临着时间这一把无形的凶器。哈里斯·福特所扮演的韩·索罗在上一集《星球大战7：原力觉醒》中万众期待的再次登场，却也在导演J·J·艾布拉姆斯的善意安排下静悄悄终结了自己的使命（他绝无可能以英灵现身了，因为他不是绝地武士）。这种结局令星战粉丝们措手不及，愕然之后才明白时间之于星战系列的沉重。为什么后传不早那么几年启动呢？

在上集末尾，死忠们看到了天行者卢克的登场，这足以掩盖我们失去韩·索罗的那一份悲伤，盼望着他在随后的星战新篇章里大展拳脚。我甚至幻想着他与蕾伊那史诗级的“父女相认”，说出那最为经典的星战台词“我是你的爸爸！”

然而现实是残酷的，谁也没想到刚出场的卢克会在本集中如此悲壮的离去。看着残阳如血衬托下那疲惫的背影缓缓消逝，我们不得不接受这一现实，一段传奇已然落幕。我们赫然发现，天空中悬挂着两轮太阳！那是卢克的起源，也是卢克的最好归宿……

不难推测，下一集里我们将迎来莱娅公主的完美谢幕。至此，正传里的核心铁三角（卢克、莱娅与韩·索罗）便组团向我们致以永别，这是沉重而悲壮的，也是无奈而必然的。

卢克的离去宣告了“天行者”这个姓氏的消亡，从此宇宙再无“天行者”，而星史终将翻开新的一页……

是时间的流逝与演员的老去杀死了卢克。

3、迪士尼杀死了卢克

当初迪士尼收购卢卡斯影业时，大家就应该明白，迪士尼不是来做慈善的，它终究是想来挣大钱的。之后发生的一切也证明了迪士尼的精明。后传的启动，外传的分年度计划都证明了迪士尼在下一盘很大的棋。

而这盘棋的关键便在于如何最大化的挖掘星战的品牌商业价值，只有不断的开发新人物、新故事才能完成每年一部星战相关电影的宏伟蓝图。像卢卡斯那样3年才弄一部，三部曲之间还得休息个10来年的做法完全无法容忍！这种速度与效率简直是对现代商业社会的侮辱。看看接手漫威快10年来迪士尼都做了些什么，那才是教科书般的生财之道。

新角色、新萌物、新装备、新飞船……只有不断推陈出新，各类周边产品才能如永动机一般带来滚滚的财源。迪士尼无疑是深谙此道的，于是以卢克、莱亚与韩·索罗为代表的卢卡斯时代必须在完成承上启下的作用后终结其历史使命。

好莱坞科幻片非物质文化遗产传承人J·J·艾布拉姆斯尚对过往的时代存有怀念，于是留下了“天行者”这个残喘一线的姓氏之坑，由迪士尼扶持的新一代导演莱恩·约翰逊可就完全不用搭理老革命们的感受了。老板想赚更多的钱，你们只能功成身退了。

所以，最终仍是迪士尼与商业游戏规则杀死了卢克。

可以想见，在迪士尼的授意下，莱恩·约翰逊会开辟全新主角、全新故事的星战新三部曲，起点也许就是下一部《星球大战9》。让我们拭目以待，看他如何终结过往，又如何开创未来。

老粉丝们还想继续回味那些童年的伙伴？没问题，迪士尼也想赚这笔钱，非主流的生产流水线上任会两年一部的推出星战外传电影，从韩·索罗、尤达大师、波巴·菲特到欧比旺，甚至是永不磨灭的机器CP二人组C-3PO与R2-D2，都有可能成为外传的登场人物。

在商业利益的推动下，一切皆有可能！

星战迷们，接受现实吧。迪士尼的收购，有利就有弊。弊在于老一辈们终究会被边缘化，利却在于我们可以更快看到更多的星战系列电影。

星战价值一日不灭，则星战之光永不凋谢……