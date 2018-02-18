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《唐人街探案2》升级可喜，陈思诚成长高速

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2018-2-18 0:40:42

ZH-CN X-NONE

《唐人街探案2》作为陈思诚导演的第三部大银幕作品，完全看得出其大跨步上升的编、导水准。特别是新作完全保持甚至超出了前作的高度，从节奏到结构上，均做到了原汁原味。而在故事背景从泰国转移到了美国纽约后，东西方文化、语言等方面冲突中，更被陈思诚演绎出了别出心裁又密集、高涨的笑料来。

值得称赞的还有，影片在喜剧与犯罪类型的融合与互补方面，看成做到完美。侦探竞赛的噱头，连环杀人案的骇人听闻，种种破案技巧的巧妙运用，还有在人体器官被凶狠摘除，金木水火土五行之说，以及中国传统的道之哲学，加上对犯罪、对人性乃至社会性等多方面的融入和思考，让影片《唐人街探案2》在原本欢乐搞笑、悬疑破案的层次上又高出了新的层级。看点多，过程亦是相当精彩。

王宝强饰演的唐仁依旧聒噪风的角色，喜感爆棚。和鲜肉表亲刘昊然饰演的秦风再组传奇探案档。依旧是一个闹一个静，一个热一个冷，一个八卦风水一个科学推理，一个重财重色一个兴趣使然……

但陈思诚的续集却在保证唐探这个已然成大银幕大热IP原汁原味的前提下，充分利用美利坚纽约城的有利地形，以及风土人情，在开画的那一刻起便肆无忌惮地整蛊加搞笑，节奏快起来惊人，让观众们不由自主地随着老司机一块儿开车”……

尤其是当一个个恐怖的杀人事件接踵而至，关于连环杀人狂的谜团四起，来自全球各地形色各异的众探案高手，以及作为本次侦探大赛的组织者纽约本地的唐人街社团，还有纽约警方，共同搅在一起，为钱的，为复仇的，为女人的，为理想的……都在这一场似乎早已被精心设置的连环杀人案的引导下，靠近真相。与此同时，真相渐明后，更有一股浓浓带着哲学与人性思考的气息扑面而来。

陈思诚的编剧加导演才华可见一斑，因为不仅全片故事紧凑，人物丰富，明晰的主线背后，又隐藏着更深一层的思考内容。其间还包裹着密不透风的笑料，且笑料间饱含着中西方文化的冲突，现代人热衷的段子和笑点。就拿老外说中文这个噱头来说吧，简直都要被陈导玩儿坏了，退役美军高喊爸爸，打我，一群飞车党钟爱中文老歌夏天，夏天，悄悄过去留下小秘密……”，会中文的纽约女警，教黑人学打工日常用语的宋义，傲娇的日本探案选手，还有让人印象深刻的王迅版黑老大的那两个手下，每个人身上都包袱儿不断，亮点频繁。

还有冷面秦风的那一招儿人肉地图导航的破案技巧的设计，简直让人眼界大开。更佩服陈思诚在导演领域进步之高速，在这一代导演中，其已然是成绩斐然。特别是在今年春节档竞争激烈的大环境下，面临香港同行的三对一，《唐探2》以优质内容展现优质笑果和一路领跑的成绩，可喜可贺的同时，这一部《唐探2》也充分证明了陈导演足以驾驭国际大制作，编剧水准不低，导演功力愈发成熟。未来的续作，更让人期待！

7.4 

唐人街探案2 (2018)

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唐人街探案2/Detective Chinatown 2(2018)
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