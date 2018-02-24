2018年春节档：畸高的票房从何而来？

如果说2017年春节档我们被“西游”与“印度”轰炸了（《西游伏妖篇》《大闹天竺》《功夫瑜伽》），那么2017年春节档的主题词就明显是分兵两路，主攻“低幼化”与“宅男向”两大市场。为什么今年贺岁档如此火爆？因为这两大人群几乎占据了电影消费的主流，经过了《芳华》的“老年向”电影消费高潮，市场回归主流也算是水到渠成了。

一、“低幼化”

1、《捉妖记2》

与其说2015年《捉妖记》在暑期档的创纪录票房让中国影人见识了魔幻题材电影在中国市场的潜力，不如说是让世人见证了合家欢低幼化电影的大规模杀伤威力。一部看似中等制作水平的古装喜剧片居然卖到了10亿的量级，堪称奇迹。

而当众人都信誓旦旦大呼不再为如此烂片的圈钱续集再次埋单之声犹在耳边之时，《捉妖记2》的票房在几日内就突破了被冠以“大烂片”称号的前作，这不得不让人感叹贺岁档的票房魔幻程度早已超越了我们的想象。

如果说3年前的《捉妖记》还有一定的开创性，那么这部《捉妖记2》就只是简单的重复与拷贝了。

不出意料的，胡巴再次被追杀，继续卖萌；

不出意料的，两位主角再次踏上找寻胡巴之路，口角不断；

不出意料的，配角再次抢了风头，上次是姚晨与汤唯，这次是梁朝伟与李宇春，插科打诨；

不出意外的，井柏然的爸爸还是没能找到，悬念尚存；

不出意料的，妖界大BOSS还是没有出动，未完待续……

出乎意料的，它还是这么老套，可票房还是这么高！











2、《西游记女儿国》

同样还是导演郑保瑞，《西游记之孙悟空三打白骨精》之于《西游记之大闹天宫》是一个大幅度的嬗变，可今年的《西游记女儿国》又彻底把他打回了原型。

《三打白骨精》带了些暗黑色彩，往成年向靠了一下，可《女儿国》就再一次沦落到了低幼化的水平。

要知道《女儿国》的题材可是师徒四人中最帅的那位唯一的那么一次爱情故事，尤为珍贵。剧情理所当然的要转变为以唐僧为第一主角，感情戏要绝对主控。可事实是低幼的笑点完全冲淡了爱情主线，灾难性的变成了比春晚小品还低幼的儿童喜剧。

不出意料的，拿三个徒弟的长相和身材取笑，老套依旧；

不出意料的，猪八戒的好色、沙僧的弱智撑起了大部分笑点，千年老梗；

不出意料的，女国王的傻白美与唐僧的高帅冷撑起了女性观众的所有需求；

不出意料的，场面特效越来越棒，这也给续集的推出留了一丝期待值；

出乎意料的，林志玲与梁咏琪奉献了一出惊世骇俗的百合恋；

出乎意料的，一首歌居然成为了一部电影的全部……





二、“宅男向”

1、《唐人街探案2》

悬疑片本就是宅男向电影的一大主要门派，放在贺岁档本来不算太搭，可混搭了宝宝的指代喜感，便幻化出了奇特的春节效应。

《唐人街探案2》可以说是本次贺岁档一部现象级的作品，制作相当精良，一点点剧情上的瑕疵（比如黑身份的宋义如何在图书馆借阅名单上留下身份证明，左撇子的凶手为何在地铁站用右手持刀等等）也很难掩盖它的出色。没有比较就没有伤害，和前两位“低幼化”矮锉选手站在一起，它的笑点明显高了那么一丢丢。

和上集一样，案中案的设定、结局的大反转是这一类悬疑片的标配，能做到在大家都有预期的前提下还能让观众大吃一惊，这便是优秀悬疑片的特质。

同样是续集作品，《唐人街探案2》延续了第一集的风格，可给人的新鲜感丝毫未减，这也是区别于前述两片的一大亮点。

可以预见《唐人街探案》系列宇宙还会继续扩张，因为世界各地都有唐人街，取景地各异的人文风情会带给观众色彩斑斓的新奇感与地域笑点。就像本集里的美式摩托党，我们已经开始期待下一集里即将登场的东京风情了。

随便提一句，我是在重庆少有的一块三面环幕Screen X厅里观看的。出乎我的意料，《唐人街探案2》居然有Screen X特供版，展示纽约鸟瞰视角的镜头在三面环幕的支撑下相当壮观。敢于尝试新技术，陈思诚再一次让人刮目相看。





2、《红海行动》

《红海行动》是本次贺岁档后劲最强的一部电影，有谁会想到一部让宅男们沉浸在影院里玩“吃鸡”游戏的电影会如此的厚积薄发。

是它的爱国主义主旋律色彩在产生化学反应么？春节档一片祥和的氛围理论上不太符合啊。

我原本以为战狼粉们会因为题材撞车而贬低此片；我也以为战狼黑们会因为同样的原因抵制该片；我还以为经过《战狼2》的过度消费，观众对军事题材产生了审美疲劳……

没想到的是，有些许暴力与血腥色彩的《红海行动》居然在适合全家欢氛围的春节档博得了一次满堂彩，看不透啊！

细细看来，其实《红海行动》与《战狼2》在类型片领域有很大的差别。国内军事题材电影很少，所以对标好莱坞电影更能看清。

《战狼2》类似于个人英雄主义色彩的《第一滴血》系列，比如该系列的2、3、4集都是孤胆营救神剧类影片。

《红海行动》则更像《黑鹰坠落》一类的写实类小分队作战军事题材。前半段事件爆发、巷战营救几乎就是《黑鹰坠落》的翻版，而后半段敌方堡垒战则有《孤独的幸存者》既视感，旷野作战很像《锅盖头》系列，而狙击手对决则带着些《美国狙击手》的影子。

可以说《红海行动》几乎是一个写实类军事片的集大成者，野心不小，成绩斐然，在国产同类影片里实属翘楚。唯一不足的是主旋律植入过于生硬与突兀，时不时的会让观众出戏，代入感骤降。试想哪个宅男在玩“吃鸡”的时候还会心心念念着爱国与爱民。









好莱坞也会植入普世价值观，比如在《黑鹰坠落》里探讨为了拯救少数人生命去牺牲更多生命是否值得？介入他国内部纷争是否应该？在《锅盖头》里则更是直白于新殖民主义扩张的正邪两面性；《孤独的幸存者》则探讨了战场上的人性怜悯是否有必要？《美国狙击手》则反思了战争综合征给士兵带来的心理伤害。这些普世价值观植入得非常巧妙，给人的感觉比较自然，顺理成章。

相较之下，限于出品方之一的政治背景与国内的主流价值观氛围，《红海行动》并未拍成如《黑鹰坠落》《锅盖头》《美国狙击手》一类的纯作者电影，这也是林超贤与雷德利·斯科特、萨姆·门德斯、克林特·伊斯特伍德这些国际知名导演在创作土壤上的自由度差距。

所以观众也不要太苛求，林超贤更不用妄自菲薄，假以时日他也许能在军事题材里完成《证人》《线人》那样的作者电影。再说了，《黑鹰坠落》们可以得到奥斯卡的认同，咱们《红海行动》不也能拿下金鸡百花奖么？都是自娱自乐，没什么大的分别。但若是硬要像《战狼2》那样去申奥，到别人的地盘炫存在感，那就是自取其辱了。

《红海行动》是春节档我唯一在IMAX影厅里观看的电影，不为别的，只因为它是唯一的3D片，普通3D厅的亮度与音效完全无法达到该片的放映效果。平时就惦记着省电，我们更不能奢望春节档这种高强度放映条件下院线们还会调高普通3D厅的亮度了。

这种战争大片看得就是身临其境的感觉，也只有IMAX厅的硬件设备撑得起影片重金打造的视觉与听觉效果。这种从头打到尾的爆炸与子弹声即便放到家庭影院里也会大打折扣，宅男们要看还是去IMAX厅吧。









长假七天，贺岁档已经创下了56.5亿的票房新纪录，比去年同期的33.8亿增长了67%。这当然与内地银幕总数已突破5万块（比去年增长23.3%）的硬件环境分不开，但如此之高的爆发式增长还是令人惊叹。

我其实很难理解长假前三日里一票难求的影院里坐在第一排或是最后一排边上角落里那些观众的从众心理，毕竟那样的观影条件是我无法忍受的。可为什么还有那么多人趋之若鹜的涌进已经爆满的影厅呢？难道仅仅是为了凑个热闹么？

就像大家黄金周都会匪夷所思的下饺子一般涌向三亚沙滩一样，节日的氛围与羊群效应在潜意识里怂恿着大家走进影院。许多平时难得一见的低频观众纷纷携家带口的在春节期间奔向了热热闹闹的电影院。

这仿佛变成了节日里的标配，一种强迫症式的仪式感。就像上一辈人总念在口边的过节包饺子、吃汤圆、贴对联、放鞭炮等民俗活动一样，我们这代人未来也许会对下一代人骄傲的吹嘘“我们那会儿过春节都要去看电影、抢五福、自驾游、去海南！”

这便是有些病态的春节效应与从众心理吧，时代使然。毕竟连十九大报告也已经指出，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。我们的消费供求关系还存在多样化缺失的问题，这便造就了畸高的贺岁档票房。

这种盲从现象对于国产影业究竟是福是祸？它会引导更多的影片走向“低幼化”呢？还是促进电影业的百花齐放？

祝愿国产影业新年新气象！狗年大旺！