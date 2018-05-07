《荒城纪》荒凉中写实，荒诞中写意

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看电影《荒城纪》最大的感受，便是对一班年轻创作者们所表现出来的老道所吸引和打动。即便是抛开影片中斯琴高娃等老戏骨们在角色中表现出的那一股股强烈的戏精范儿带给观众冲击力，包括编剧、导演以及几位年轻演员们所展现出来的综合水准，都让人感叹，甚至惊讶！

《荒城纪》的故事格局不大，却在一个荒凉的西部小山村里，将一个个可怜、可恨又可笑的小人物塑造得足够鲜明，更将民国治下的西北穷山村的贫瘠生活里普通百姓的生存现状展现得精彩异常。本是一次“求财”的好时机，本是一段应该被成全的好姻缘，却阴差阳错、荒诞无度的错听错办的“祠堂建设”事件中，演绎出一场震人心慑人魄的人性之炼。

新与旧、爱与恨、个人恩怨、社会变迁……种种难以错开和融合的矛盾冲突接踵而至，观众们在创作者精心营造的一次强过一次的矛盾冲突中，一个个黑色幽默的桥段和对白里，大笑后陷入沉思。特别是女主人公——外来寡妇李忆莲的不幸遭遇，更给大银幕带来一股强烈的刺激感。旧时代女性的卑微和无力，生不如蝼蚁，死更无人问津。《荒城纪》英文之意the Lost Land，恰恰表明了“失落之地”的无人问津，被时代抛弃的可悲和可怕。

现在的人都知道“没文化真可怕”。可在那个兵荒马乱的旧时代里，愚昧和无知，足以毁灭一条鲜活的生命，甚至一整个族群……

不得不再次强调，从导演的叙事手法到影片的摄影视角，都表现出稳中老成，又不乏新意的特点。近距离人物特写辅以生动有趣的西北方言对白，讽刺意味儿强烈的同时，刻画人物力道十足。仗势欺人的保长，趋利避害又见钱眼开的老族长，以及一众求温饱又很会随势而动的愚民们，在建“李忆莲祠堂（礼义廉耻唐）”这场轰轰烈烈的“运动”当中，都极富鲜活之生命力。在写实感强烈的西北荒山包围下的贫陋村落里，一同勾勒出一幅幅民国生存百态众生相。

似《杀生》里的黑色幽默，似《驴得水》中的荒诞可笑，而《荒城纪》里在荒凉更加写实的工艺下，黑色幽默也随处可见，每每都能触动人心。荒诞则同样见功见力，揭露人性的同时，对旧时代，对“荒城”旧人的讽刺，亦是毫不留余地。

“礼义廉耻”被误读为“李忆莲祠”，是欲望作祟，更是利益的驱使，伪善也好，迷失也罢，在金钱甚至生存的社会性与原始欲望的双重加力下，人性已然脆弱得不比一句话，一张纸，一把火。

《荒城纪》犀利的讽刺，丰富的内涵，以及荒诞中写意的节奏，应该是近来又一部品质不错的国产黑色喜剧，值得推荐！