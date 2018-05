《魔兽》：及格以上，情怀未满

当不少特意为吴彦祖而去观看《魔兽》的少女纷纷抱怨忍了一整场都不知道偶像在哪儿的时候,另有几波阵营正为了这部电影吵得不可开交。部分「原著党」觉得电影胡乱修改了原著剧情,部分「游戏党」觉得电影重现了玩游戏时的幻想,还有一些「路人党」则针对电影本身的质量褒贬不一。在高票房的背景下,影片的口碑呈现出两极分化的态势。或许,对于一部改编自现象级游戏的电影而言,这样的景况再正常不过了。

首先应当承认,游戏改编电影历来不好拍,在兼顾「游戏党」与「路人党」的方面确实很难找到平衡点,更遑论「魔兽世界」、「魔兽争霸」这样有着庞大背景的游戏。暴雪当初编撰魔兽小说,完全是为搭建游戏的世界观服务的。多款网游和单机游戏共享一个世界观,角色众多,时间线绵延数万年,随便抽出一个小分支就能讲上好几天。再加上游戏推出的时间和平台不同,导致小说与游戏在诸多细节上存在着分歧和差别,恐怕就算是游戏老鸟都不可能对整个魔兽时代或者角色了如指掌。这无疑对电影剧本的改编造成了相当的麻烦。 从最终上映后的表现来看,尽管这是一部粉丝向的电影,但制作方还是选择了偏向非游戏玩家的方式。最显见的一点便是放弃了世界观的构建和介绍,从一开始就开门见山地直奔主题。《魔兽》最初的设定要比我们最终在银幕上看到的复杂得多,燃烧军团的怒吼、洛丹伦的沦陷、牛头人、血精灵、暗夜、侏儒乃至巨魔都没能亮相。将古尔丹立为第一反派,同时又端上了俗套的父子梗和爱情梗,分明就是编导们赤裸裸地为了讨好路人观众而进行的化繁为简,不惜用激怒游戏党的手法来为路人更容易地理解电影铺平道路。

当然,无论作为一部电影还是游戏改编电影,《魔兽》的瑕疵不胜枚举。放弃介绍故事背景势必造成语焉不详,人物的动机模糊不清;其次缺乏叙事重心,杜隆坦、古尔丹、洛萨、麦迪文,戏份一碗水端平的结果便是令观众缺少代入感,而且也难以深入刻画人物;另外,在兽人容貌高度还原的同时,其他种族的设定与游戏有着较大落差,甚至还出现了亚裔脸的精灵算什么鬼?难道这里也要讲政治正确?而最大的致命伤是在剪辑上,剪辑人员的蹩脚导致了大到战争场面杂乱无章,小到角色情感无法表达,更谈不上烘托人物、营造氛围,使得整部影片缺乏起伏、失之平淡。

据传在电影开拍前,著名的烂片王乌维·鲍尔曾主动请缨执导本片,后被环球婉拒。平心而论,虽然槽点不少,但《魔兽》绝没有沦落到与乌维·鲍尔作品相提并论的程度。故事通俗易懂,节奏尚属流畅,经过工业光魔雕琢的特效也有品质保证,作为商业片套路的游戏改编电影,至少是在及格线以上的。况且对我这么个十多年前还玩过几把的非资深玩家而言,还是能Get到影片给予的一些小福利。举个最简单的例子,卡德加把洛萨救出监牢时将守卫变成了一只绵羊,玩没玩过游戏,笑点截然不同。若是在游戏中扮演过法师,那便更能心领神会。 影片上映后,有消息说暴雪高层十分不满,意欲收回版权,且负责牵线传奇影业的首席运营官也被迫离职。票房亏本只是一方面,更重要的是口碑上的严重受挫。不过,这个问题就算不是环球影业、不是传奇影业、不是邓肯·琼斯,换个别的电影公司或者导演也会有相似的结局。因为好莱坞的大环境造成了大IP总是奔着利润的最大化而去的,就算这《魔兽》的第一部比现在好上百倍,未来在N部续集后依然会走向「烂片」的不归路。再往深处想一想,那些挖了大坑的剧集、再而衰三而竭的系列影片、甚至如今尚且如火如荼的超级英雄电影,它们面临的也是相似的困境。当创意枯竭、穷尽了各种可能之后,怎样才能把「电影」再往前推一把?我不知道答案,但至少靠贩卖「情怀」是肯定行不通的。「情怀」建立在昔日经典的基础之上,一俟经典不再,「情怀」终将死去。 ♑



标签: 奇幻(1241) 游戏改编(25) 邓肯·琼斯(33)

--------------------

There something inside me,it's hard to explain