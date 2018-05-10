《莽荒纪》为敢实景拍摄的玄幻大剧打CALL

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新世纪以来，从网络文学走上小荧屏和大银幕的玄幻故事越来越多，并且在捧红一众影视明星的同时，更将此类型剧推向越来越高的水准。而时下正在热播的《莽荒纪》堪称在玄幻古装剧这一持续火热的类型剧中迈上了全新的高度。

首先，敢于实景拍摄的玄幻题材，在当今讲究“快销”“快钱”的娱乐市场里，绝对是投资人和一众制作团队的莫大勇气和志向的体现。更是其对观众负责人的硬质体现。

《莽荒纪》开画之初，就以巍巍弘大的气势，以实景地貌辅以精湛的特效场面，将一个充满了东方传奇色彩的上古世界呈现出来。作为非原著粉儿的普通观众们，看故事看场面看气势甚至看热闹……都绝对是当下小荧屏上不可错过的好剧。

所谓“五毛特效”的说法，显然很难在这部《莽荒纪》上有所联系。负责任的观众，眼神儿过硬的观众，都能轻而易举地在剧中多场动作大戏中，轻松领略该剧在制作水准方面之高。上古怪兽也好，活灵活现的神兽也好，还有一众主人公们在实景衬托包括恢弘大漠以及我国西部独特难见的雅丹和喀斯特地貌上展现的动作场景，说“东方魔幻”似乎有点俗套。至少在古装玄幻剧领域，足可以称得上近年难得的佳作。

硬件过硬，自然感觉上佳。而从演员配置到故事演绎等软件方面，随着剧集的播放和情节的进展。一幅幅上古英雄的众生相，在亲情与爱情，在爱恨情仇以及家族纷争中的摩擦与历炼下，越来越让我们这些非原著粉儿们，情（绪）陷其中。刘恺威的英武，王鸥的美貌传情，陈亦飞狠劲儿，以及张峻宁大气凛然……可叹编剧和导演们对于这个“草莽之荒，上古战纪”的传奇时代的别样描绘。

做为当下国产剧市场上颇带里程碑气质的《莽荒纪》，可以说以互联网受众为主要服务对象，年轻观众为主体。不过，抛开原著粉儿的框框，对于几乎所有年龄层的观众都有一定的吸引力。明星熠熠的主演阵容，有流量保证；水平明显超出同类作品一大截的特效制作，没毛病；主演们在各自或传奇或写意的角色中的表现，精彩有加；整个上古世界观下的东方玄幻大戏，在恢宏的实景衬托下，气场绝尘！如此量级的纯国产剧集，不支持都对不起创作者的一番心血。

所以说，是客观的忠实剧粉儿，就该自愿为敢实景拍摄的玄幻大剧打CALL！