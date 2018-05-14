观名店名家名剧？闻鲁迅喜（事）从何来？盼神秘《楼外楼》答案几何？

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关于今晚央视一套黄金档20：00首播的大型史诗传奇剧《楼外楼》的初印象，从回顾历史到与诸多名家的渊源，想必所有剧迷和观众都颇感迷惑和愈发高涨的期待！特别是当其神秘面纱下那一点点关于剧情的简介内容，更让人们对于这个闻名中外，横跨一个多世纪的名餐馆，到底会在小荧屏上散发出怎样的魅力？一连串的问号等待着精彩又确切的答案。

从目前大型史诗传奇剧《楼外楼》的简介来看，全剧以“楼外楼”饭庄于上世纪二十年代至新中国成立这段最为波澜壮阔、风云变幻的历史为背景；以洪氏家族在乱世之中，面对黑恶势力敲诈、同行倾轧、军阀盘剥和外侮欺凌种种错综复杂的乱世乱局为故事主线；以浙商“自强不息，厚德经营，求精进取”的精神为内涵；讲述了老店家族是如何从千方百计保护祖传家业，到为抗日救国忍辱负重，顶着汉奸罪名搞情报，直至不惜毁家纾国的动人故事。

想必，如此融宏大历史与小人物家族情节于一处的历史题材剧，情绪的抒发与细节的体现，定会在求实的基础上有自己一套风格独具的演绎。而那些曾光顾过“楼外楼”的名人名家们，以及他们钟爱的那些名菜佳肴，想必也是诸多观众和吃货们的期待！

据笔者的初印象，大文豪鲁迅与楼外楼的渊源，恰恰在这段波澜云起的剧情之中，占多大比重？将如何演绎？太让人期待，猜测……

史料有云，其实是《鲁迅日记》上就有记录。那是在1928年的夏天，鲁迅先生携夫人许广平自上海到杭州，并在西湖休闲游览了四天，这也是这位伟大思想家、文学家平生唯一一次的“西湖之旅”。

其实，在诸多的影视作品中，文豪鲁迅的形象多以“符号化”示人，像极了我们当年学生时代的课文里的种种文字描述的具象。而《楼外楼》的故事里，观众们肯定是“躲不开”对于鲁迅先生与爱妻的那一段作为浪漫游客和食客的新鲜内容了。

我们再看让人期待的细节：《鲁迅日记》里提到，当天也就是7月13日中午，许广平的老师郑奠教授邀请鲁迅、许广平、川岛（鲁迅学生）等人前往楼外楼用餐。鲁迅先生高兴而幽默地对郑奠说，“一个姓郑的先生请我吃楼外楼，还让我坐上席。”饭后，郑奠教授拉开皮包，拿出一条高级香烟。鲁迅见了说，“你买高档的烟，太破费了，其实，我是吸普通烟的人，高档烟我买不起，也吃不惯，犹如牛吃薄荷不知其味。”

两天后，鲁迅在楼外楼回请郑奠等友人，他高兴地说：“50多天前，我和广平结婚了。今天请饭，虽非喜酒，但也包含了这层意思。”大家鼓掌，向鲁迅和许广平表示祝贺。饭后，他们到虎跑喝茶、嬉水，据当当时同行的人回忆：虽然也常见鲁迅先生愉快地笑，但像游览杭州这次笑得那般快乐高兴，真是少见！

如此温馨场面，想必今晚央视一套黄金档20：00震撼热播的民族史诗剧《楼外楼》不会错过，而鲁迅及其夫人等主要角色，又将会是哪位明星演员来领衔？是按“史料”逼真讲述？还是会全新演绎？特别是世人皆知的鲁迅先生特别钟爱的那一道“虾子烧鞭笋”。也定会在这段重要的剧情中起到重要的作用吧！

观名店名家名剧？闻鲁迅喜（事）从何来？盼神秘《楼外楼》快快给出答案。