专心叙事自然股股传情

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看过电影《西小河的夏天》的第一感受就是“细腻”！无论是画面还是镜头语言，亦或是叙事节奏，甚至是影片中主要角色间的情感交互……都是细腻如江南春雨，温婉如江南的小河，慢而静地流淌着。

相信，很多观众都会如笔者这般，慨叹这样气质成熟的电影作品竟是出自一位初次执导长片电影的新锐导演之手。影片《西小河的夏天》故事完整、叙事流畅、角色鲜明，特别是萦绕在角色间淡淡的情感冲突，更随着剧情的前进，将个中“三代人”——晓阳、顾主任以及邻家老爷爷的成长际遇“轻描淡写”细腻表现而来。既有隔代人的爱，又有中年夫妻的困惑，更有父子情的隔阂……当然，对于每个人都会面临的成长问题，影片更是通过一波又一波如邻家你我他身边都会发生的平常故事般，娓娓道来。

正如邻家老爷爷的一句台词“父子不和，天经地义！”恰如其分地道出了几乎所有父与子都曾面临和遭遇过的情感问题。既有喜感，又让人闻后动容。看着老中青三位主人公，无论在学校的欢乐，还是在台门大院里的争论怄气，往往让你会心一笑之后，又陷入共鸣和感动。想想，哪一位好像都躲不过年少时与父母的争论，长大后和老人家的沉默相对吧！

1998年的夏天，有法国世界杯，有球迷的激情，有小孩子的梦想，有中年人的困惑，也有老年人的孤独。成长路上的烦恼，相信不只于孩童，每一个奔走于人生旅途中的过客都会遭遇。就像《西小河的夏天》里，平平淡淡的家庭事，普普通通的事业之困，当然还有亲情和爱情的种种方式的左右，总会让人们历经或大或小的考验。

之所以说影片叙事流畅、情感细腻，因为在导演沉稳的镜头语言中，不仅有留白得当的江南美景，更有台门大院里的老式建筑，还有角色间淡淡讲述的矛盾冲突。在当下电影市场里难见的如此完整的叙事结构里，创作者娴熟的手法，是其成功的关键。在一个成熟的三口之家里，孩子成长的烦恼，男女主人都有的事业之困，以及颇具代表性的中年男人情感之惑，生动且有趣地被呈现出来。而邻家老爷爷的“无缝儿接入”，更让这个发生在1998年夏天西小河畔的普普通通的情感故事变得完整而完美！

编剧和导演的细腻和细致，自然还体现在诸多细节之中。关于迷恋足球的孩子，什么海报，校足球队的报名表，以及老人送予他的球衣都有所表现。关于晓阳父母这对儿中年夫妻的细节描述，同样精彩。面对年轻有朝气的实习老师，顾主任从穿戴到言语，特别是酒吧会面和舞厅“尬舞”那一段，尽显编、剧、演全方面的优质。而老人家与儿子儿媳的隔阂，不仅体现在老厂改造的大事件上，结尾处儿媳身怀六甲现身接老人去深圳的那一幕，更让观众恍然大悟，隔代的爱，父子情，也终于在“痛失小宝”多年后，得到妥善的弥合。所有人，包括准出轨的顾主任，也都在成长迷途中，重返正途，终获谅解！

有爱，有情，有原谅的成长才最美，这样的夏天也最难忘！