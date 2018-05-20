传统功夫片的回暖与激情再燃

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在华语电影市场繁华的今天，纯正功夫片的位置似乎越来越少，无论从出品方还是年轻观众的视角，或许都在单纯追求商业价值与视听享受上一味地走“直线”。许多曾经的经典和传统离我们越来越远不是吗？就拿功夫片来说，曾经华语电影叫响世界的重要类型，已然开始步入荒淡的境遇。大势所趋？还是经济使然？或许只有时间能给出最客观的答案。

不过，这个夏天的观众们是幸运的，尽管大银幕上难见正宗的传统功夫片，网络电影的发达和无所不在，让这一部原汁原味的功夫片《黄飞鸿之南北英雄》高调示人，且引得无数人深陷经典重来的回忆杀之中。当《男儿当自强》当旋律再次响起，伴着画面里“佛山黄飞鸿”率一众弟子舞拳呐喊的画面，和着剧情中黄飞鸿师徒以及爱国民众一并抗击外夷的残暴肆虐时，中国功夫的威武、民族英雄的正义热情，无不是华语电影类型片中最难得的一抹情怀和最劲道的一股力量吧！

相比于哪些在所谓的青春片中娇嗔的意淫怀旧，这样的阳光与阳刚之气，太适合年轻人们好好体味了。早在《战狼》系列高喊着那句让无数国人振奋不已的“犯我中华者虽远必诛！”之前很久很久，就已经有黄飞鸿“中国人的心不能散！”的掷地有声的激昂语录。

事实上，资深的影迷和观众都知道，作为“广东十大杰出青年”的“黄飞鸿”早就是华语电影历史长河中颇具代表性的英雄人物。并且因主演过这个角色而名闻华语影坛的巨星也不少。而最让现在的观众们熟悉的自然是我们的“地产”功夫巨星赵文卓了。虽然赵文卓多年的从影经历中已经给观众带来许许多多的经典功夫英雄的角色，不过给人印象最深的依旧是正气十足的黄飞鸿最为经典。

此番，时隔26年之后，赵文卓重新演绎黄飞鸿，与当年的感觉丝毫不差，足见其对这位大银幕国民英雄的热爱。另外，从影片中文戏和小幽默小情感，武戏拳拳到肉、精彩十足的气场来看，赵文卓的自律让人惊讶。多年来仍旧保持着相当过硬的身手。无论是黄飞鸿的招牌大杀招——佛山无影脚，还是一把折伞打遍佛山街头恶人的拳脚功夫，皆保持了当年的高标准，且新意不断。

说到新意，《黄飞鸿之南北英雄》的故事中不仅保持了国民英雄爱国杀敌保护民众的正气，也适当融入了中西方文化冲突，以及中国武文化那段历史中北拳南传的内容。不仅丰富了影片在情节上的矛盾，更强化了个中角色间的冲突，主题鲜明的同时，功夫大师的人情味儿，铁汉柔情的气场……都得到了丰富和渲染。

给中国英雄打CALL，给纯正功夫片打CALL！