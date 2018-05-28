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《尊严殖民地》：从纳粹邪教看南美之殇

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2018-5-28 8:27:41

 

若是看到片头大量的历史镜头，都会觉得这应该是一部偏向于历史传记性质的电影，一如本片导演佛罗瑞·加仑伯格曾经自编自导的《拉贝日记》。加仑伯格似乎对真实事件改编的题材情有独钟，《拉贝日记》瞄准的是二战时期的「中国版辛德勒」德国商人拉贝，而《尊严殖民地》则将关注的焦点指向了上世纪七十年代位于智利的一个叫做「尊严殖民地」的邪教领地。可以说，对于大多数人而言，这是个极其神秘的事件。至少在2005年该邪教「教主」保罗·舍费尔被捕之前，外界很少有人知道其中的详情，甚至更多类似吾辈的观众，直到看了这部影片才有所了解。

 

然而可惜的是，就是这么一部拥有如此吸引力的素材，且有艾玛·沃森、丹尼尔·布鲁赫这样级别演员压阵的作品，当年居然在多伦多电影节首映后得到了许多媒体的差评。更讽刺的是，该片在英国首周末的票房仅有可怜的47英镑，大概还不够放映一场电影的成本。


 

反响如此之差的原因是显而易见的，担任编导的加仑伯格应负主要责任。作为真实事件改编的电影，对「尊严殖民地」的形成铺垫不够，而且对这一邪教及其教主的恶行展现得点到为止，在宗教、人性、政治方面的批判力度也相当浅薄，反而把精力用在了营造老套的紧张氛围上，使得影片更像是一部二流惊悚片。而在演员层面，两位主演沃森与布鲁赫亦貌似不怎么来电，倒是饰演教主、于去年逝世的瑞典男演员迈克尔·恩奎斯特更有看头。

 

撇开电影不谈，更让我产生兴趣的是这部平庸之作背后的真实事件。根据报道，保罗·舍费尔是一个非常崇拜希特勒的纳粹狂热分子，在二战时期曾做过德国空军的医护兵。1961年，他诱骗其追随者来到智利，建立了准国家性质的邪教社区「尊严殖民地」，这个占地达三万公顷的地区四周被铁丝网围起，处于与世隔绝的状态。舍费尔将自己塑造成类似上帝的角色，对信徒进行残酷的统治，强迫他们日夜劳作，并且任何私生活都要受到他的干涉。


 

以我们对大多数邪教的认识，似乎教主们都会享受到女教众的「侍奉」。不过别期待艾玛·沃森会有什么大尺度的表演，因为「尊严殖民地」的主教大人不好这口。原来舍费尔是个有着娈童癖的变态色魔，他规定教派中夫妇生下的孩子，都必须交给大家共同抚养，而他拥有为这些儿童亲自洗澡的特权。令人发指的是，舍费尔经常要求其中一些男童到他的卧室中陪他睡觉，并恬不知耻地称，这是他对被召儿童的「无上恩典」。无一例外，这些男童都受到了舍费尔残无人道的性虐待，这一点在影片中也被隐晦地反映了出来。

 

「尊严殖民地」之所以存续了那么长时间，而且其中的暴行还被「慈善事业」、「信徒的虔诚勤劳」、「美好的世外桃源」等虚假表面掩盖，皆是拜当时智利的军事独裁者奥古斯托·皮诺切特所赐。皮诺切特与舍费尔之间存在着相互利用的合作关系，前者以及智利政府一面对「尊严殖民地」加以粉饰，一面将其作为智利情报机构的刑讯中心，曾有数百名独裁政府的政治犯在此囚禁与虐待，数十人被谋杀，影片中的男主角也正是因为这个缘故而被拘禁在这个地方。虽然舍费尔于2005年被捕，但直到皮诺切特死后，智利新政府才开始对舍费尔进行清算。最终，这个恶贯满盈的教主被判处33年有期徒刑，并在服刑五年后死于狱中。


 

事实上，不仅是智利，南美有相当一部分国家与纳粹有着千丝万缕的联系。二战时期，诸如阿根廷、智利、巴拉圭、玻利维亚等国都倒向了轴心国。许多在当地的德国公司都将利润交给纳粹间谍组织作为活动经费，以阿根廷为首的亲纳粹联盟还源源不断地向德国输送工业原料，甚至提供洗钱服务。而在德国战败之后，许多纳粹分子与右翼德国移民逃亡到南美，并将在战争中掠夺的大量财产也一同带了过去。在德国人的金钱攻势下，大多数南美政府选择了睁只眼闭只眼，同时南美许多国家的法西斯式统治也与纳粹分子一拍即合。于是，远离世界中心的南美便成了纳粹余孽得以苟延的基地。

 

纵观南美各国（亦可延伸至拉美范围）在近代的发展进程，虽然有过上世纪前期的繁荣，但在二战之后却始终动荡不堪，要么右翼军政府独裁，要么左翼政府上台之后又矫枉过正。即便形式上属于独立国家，然而在经济和政治上却长期依附于英美苏等大国，沦为大国博弈的筹码，在世界事务中缺乏话语权。「尊严殖民地」的产生，恰是这一现象的体现之一。究其原因，恐怕悠久的殖民色彩以及地缘政治的劣势是南美之殇的根源所在。不过，也正是这些因素，催生了植根于拉美传统土著文化与寡头黑暗统治的魔幻现实主义，才有了伟大的加西亚·马尔克斯与他的魔幻现实主义文学，也才有了同样伟大的吉尔莫·德尔·托罗与他的魔幻现实主义电影。


标签： 惊悚(3232) 德国(444) 艾玛·沃森(13) 真实事件改编(13) 丹尼尔·布鲁赫(16) 迈克尔·恩奎斯特(8)

7.0 

尊严殖民地 (2015)

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尊严殖民地/Colonia(2015)
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