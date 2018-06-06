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此爹非彼爹——《罪恶黑名单第5季》

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2018-6-6 20:40:20

 

此爹非彼爹——《罪恶黑名单第5季》

**《罪恶黑名单第5季》片名The Blacklist Season 5 (2017)，别名黑名单。

 

NBC犯罪题材美剧。

 

本季主要围绕几方势力争夺骸骨包裹展开，这个骸骨包裹隐藏着雷丁顿不为人知的秘密，红爹为了守住这个秘密不惜自断左膀右臂，又是除掉卡普兰先生，又是反水FBI，他将这个秘密视作生命。从之前红爹多情种子的表现看，一般都会觉得这个骸骨是丽兹母亲的骸骨，直到本季季终，秘密才真相大白。

 

看来这个剧的编剧脑洞已经结痂，为了反转什么事情都做得出来。雷丁顿隐藏了几十年的秘密，终于在第五季结束时被揭开，我们观众老爷们追了五年的红爹，并不是超级大坏蛋雷蒙德·雷丁顿。意思就是观众们被编剧玩了五年，想知道事情真相，乖乖看第六季吧。

 

本季抛出了多个重磅炸弹，最大的炸弹自然就是红爹不是雷丁顿。从丽兹一贯作死小能手加白莲教圣母的做派来看，红爹应该是丽兹的老爹，这点应该没有问题，试问如果不是亲爹，能有哪个超级罪犯吃得消丽兹的做派。尽管丽兹在本季中有断断续续黑化的迹象，不过纯白的圣母光环一直笼罩在她身上，不是亲爹，肯定不会惯着她一身臭毛病的，早就一梭子子弹biubiu过去了。

 

红爹是丽兹的爹，而新冒出来的女儿是雷丁顿的女儿，她并不是红爹的女儿。因为雷丁顿在这个女儿8岁时才抛弃妻女，展开逃亡的，所以新女儿对雷丁顿的记忆应该是具有一定准确性的。从剧中表现来看，亲生女儿都没有分辨出雷丁顿和红爹相貌上的区别，可以大胆推测，红爹要么易容过，要么是雷丁顿有血缘的兄弟。

 

从本季结尾挖坑情况来看，下一季肯定会重点解读一下雷丁顿和红爹的关系。话痨红爹在抢回骸骨包裹时，真的是贯彻人狠话不多的理念，能动手绝不哔哔，不像以往总喜欢东扯西扯一大堆，自己给自己营造演话剧的感觉，可见红爹真心重视这个骸骨包裹，对雷丁顿有着不可割舍的感情。

 

NBC宣布续订《罪恶黑名单》第六季，而且是22集的完整季，可见后面的故事还会很多很长。你爹还是你爹，不过此爹非彼爹。希望编剧玩了观众之后，能够给出一个令人信服的解释，否则真是要烂尾。

 

疯狂反转父女关系，

死人加戏再订一季。

 

标签： 犯罪(2177) 美国(8085) 剧情片(3030) 动作片(1328) 美剧(2193) nbc(44) 索尼影视(12)

7.7 

罪恶黑名单 (2013)

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罪恶黑名单/The Blacklist(2013)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8039920/
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