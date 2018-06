此爹非彼爹——《罪恶黑名单第5季》 **《罪恶黑名单第5季》片名The Blacklist Season 5 (2017),别名黑名单。 NBC犯罪题材美剧。 本季主要围绕几方势力争夺骸骨包裹展开,这个骸骨包裹隐藏着雷丁顿不为人知的秘密,红爹为了守住这个秘密不惜自断左膀右臂,又是除掉卡普兰先生,又是反水FBI,他将这个秘密视作生命。从之前红爹多情种子的表现看,一般都会觉得这个骸骨是丽兹母亲的骸骨,直到本季季终,秘密才真相大白。 看来这个剧的编剧脑洞已经结痂,为了反转什么事情都做得出来。雷丁顿隐藏了几十年的秘密,终于在第五季结束时被揭开,我们观众老爷们追了五年的红爹,并不是超级大坏蛋雷蒙德·雷丁顿。意思就是观众们被编剧玩了五年,想知道事情真相,乖乖看第六季吧。 本季抛出了多个重磅炸弹,最大的炸弹自然就是红爹不是雷丁顿。从丽兹一贯作死小能手加白莲教圣母的做派来看,红爹应该是丽兹的老爹,这点应该没有问题,试问如果不是亲爹,能有哪个超级罪犯吃得消丽兹的做派。尽管丽兹在本季中有断断续续黑化的迹象,不过纯白的圣母光环一直笼罩在她身上,不是亲爹,肯定不会惯着她一身臭毛病的,早就一梭子子弹biubiu过去了。 红爹是丽兹的爹,而新冒出来的女儿是雷丁顿的女儿,她并不是红爹的女儿。因为雷丁顿在这个女儿8岁时才抛弃妻女,展开逃亡的,所以新女儿对雷丁顿的记忆应该是具有一定准确性的。从剧中表现来看,亲生女儿都没有分辨出雷丁顿和红爹相貌上的区别,可以大胆推测,红爹要么易容过,要么是雷丁顿有血缘的兄弟。 从本季结尾挖坑情况来看,下一季肯定会重点解读一下雷丁顿和红爹的关系。话痨红爹在抢回骸骨包裹时,真的是贯彻人狠话不多的理念,能动手绝不哔哔,不像以往总喜欢东扯西扯一大堆,自己给自己营造演话剧的感觉,可见红爹真心重视这个骸骨包裹,对雷丁顿有着不可割舍的感情。 NBC宣布续订《罪恶黑名单》第六季,而且是22集的完整季,可见后面的故事还会很多很长。你爹还是你爹,不过此爹非彼爹。希望编剧玩了观众之后,能够给出一个令人信服的解释,否则真是要烂尾。 疯狂反转父女关系, 死人加戏再订一季。

标签: 犯罪(2177) 美国(8085) 剧情片(3030) 动作片(1328) 美剧(2193) nbc(44) 索尼影视(12)

