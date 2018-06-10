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你现在的位置：首页>>群组>>电影及电影人及电影发烧友的联盟公社>>《哥本哈根》：可人的丹麦女孩

《哥本哈根》：可人的丹麦女孩

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2018-6-10 6:27:11

 

在去年的多伦多国际电影节上，有一部名叫《柯达克罗姆胶卷》的影片获得了许多正面的评价。一对父子以及父亲的护士驾车结伴前往堪萨斯，希望赶在最后一间柯达胶卷冲印社永远关张前冲洗存放多年的胶卷。在这部公路片中，必然少不了父子间的互掐和嘴炮，但到了最后又回归了理解与温情。此片的主角有艾德·哈里斯、伊丽莎白·奥尔森这样的名角，而导演叫做马可·拉索。

 

《柯达克罗姆胶卷》只是马可·拉索的第二部作品，能招揽到上述级别的演员殊为不易。这得归功于他的处女作开了个好头，2014年在某不知名的独立电影节上参展的《哥本哈根》，也是类似的公路片题材，也是讲述个人成长以及人与人的相处关系。只不过《哥本哈根》中没有什么大牌，如果非要算的话，或许男主角格辛·安东尼勉强可以充个数，他在《权力的游戏》中饰演与百花骑士有着「同志之情」的蓝礼·拜拉席恩。


 

清爽冷冽的北欧风情与故事十分搭调，不温不火、不咸不淡，时刻同观众保持着适中的距离，既没有拒人于千里之外的晦涩，也没有使人全情投入的曲折。最爱男女主角并肩骑行在哥本哈根街头的场景，无论是和煦的午后，抑或夕阳落尽的暮色，单车在清朗的街道上徐徐划过石子路，留下一阵笑语轻声。这时候，导演采用或正面或背面的镜头记录下迷人背景前的角色。也许，演员在拍摄这些桥段时亦倍觉优哉游哉，用松弛状态演绎出的人物才是最为自然的。

 

男主角叫威廉，揣着父亲生前用丹麦语写的信从美国来到故土寻找爷爷。女主角叫埃菲，因学校布置的社会实践而在威廉暂住的旅店打工，两人由此结识。虽然来自不同国度，他们却有着同一个人生关键词——「缺乏父爱」。威廉的爷爷早年身为纳粹，出狱后抛弃妻子人间蒸发。威廉的奶奶只得带着幼子远赴美国谋生，以至于威廉的父亲也是在父爱缺失的情况下长大，故此同样不懂如何做个好父亲，并且如出一辙地在威廉小时候便离他而去；埃菲更是在出生后就没见过父亲，母亲和男友分分合合，甚至这个准后爹还对埃菲怀有非分之想。


 

即便如此，两人的性格却大相径庭。威廉莽撞粗暴，气走了同来的好朋友，而且他未曾谈过恋爱，对待女性从来走肾不走心；而埃菲聪慧活泼、善解人意，在得知威廉来丹麦的目的之后，也因为自己有相似的缺憾，于是热心地帮助威廉寻找他爷爷的蛛丝马迹，还每每在他灰心丧气的时候带他去游乐园和博物馆散心，并重游威廉父亲儿时照片中的故地。可以说，这两人一个是没长大的男孩，另一个是过早进入成人世界的女孩。

 

这个清淡故事中最「劲爆」的一刻是埃菲坦诚自己的年纪，威廉和观众一起对眼前这一有着20岁外形与容貌的女孩居然只有14岁而瞠目结舌。最让威廉愤怒与沮丧的是，他已然对埃菲产生了爱慕之情，但对方未成年的事实却仿佛一条天堑般难以逾越。不过在关键时刻，面对埃菲的投怀送抱，一向来者不拒的威廉终究站定了底线，可见真爱萌发后思考方式自然会从下半身转到上半身。

 

在公路片的基调下，人物思想性格的重塑是必须的。在与埃菲的相处，以及寻找祖父的过程中，威廉逐渐体会到了父亲对自己态度完全是事出有因，故此即便最终找到了爷爷，也并未对爷爷的冷漠太过在意，每个人都有自己的人生，不能苛求过甚。正如埃菲所说，丹麦有处海滩的尽头，左边是北海，右边是波罗的海，两片大海的洋流一个向东一个向西，虽然汇聚于此，却不会迷失自己的方向。威廉学会了理解他人，对已故的父亲不再耿耿于怀；埃菲学会了拥抱家庭，同母亲的关系更加亲密。在他乡遇见一个合拍的人即是缘分，年龄的差异、未来能否再见，这些又算的了什么呢？


标签： 丹麦(92) 加拿大(206) 爱·情(68) 马可·拉索(2) 格辛·安东尼(2) 弗雷德丽克·汉森(2)

7.1 

哥本哈根 (2014)

影评(4)

收藏(47)

哥本哈根/Copenhagen(2014)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/801852/blog/8040357/
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There something inside me,it's hard to explain

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
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2018-6-10 22:03:26

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The only thing predictable about life is its unpredictability! 人生中唯一能预知的就是世事难料
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1 楼

台湾人定居在珠海 876026

台湾人定居在珠海

 
 
2018-6-10 22:50:26
hello台叔
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There something inside me,it's hard to explain
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卡斯蒂亚公爵 801852

卡斯蒂亚公爵

 
 

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