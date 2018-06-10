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你现在的位置：首页>>群组>>电影及电影人及电影发烧友的联盟公社>>【写影评 赢限量】活动开启，欢迎报名参与

【写影评 赢限量】活动开启，欢迎报名参与

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2018-6-10 23:12:23

      各位卡友大家好，这次收西斯君之托，帮忙一起举办一次和电影有关的活动，奖品丰厚，大家一起来参与吧~~

      影评的主题：世界杯又来临了，4年时光仿佛一个轮回，在这4年里你对自身生活有何感悟？有没有一部电影令你对人生、对时光深有感触？有没有一部电影让你觉得可以完美地对你这四年生活、家庭、工作、或者其他你所在意的事情做一个完美的总结？如果有，就来写成影评参与活动吧。字数不限，图文相配，感悟越深，奖品越厚（友情提示：2046更喜欢长篇幅、感悟深的影评哦）

 

 

活动时间

610日晚~617日晚24:00，共7天。


活动形式

加入西斯君的群组http://group.mtime.com/movie_fever/

在西斯君群组的置顶帖http://group.mtime.com/movie_fever/discussion/3949454/ 的一楼回复报名，

写好影评后在西斯君的群组发帖，并将帖子链接贴在置顶帖的二楼


活动规则

1. 每人只可发一次影评，本帖禁止发广告，违者管理员有权删除其回复。

2. 写出一部可以表达出你觉得对人生、对时光有所感悟的电影影评，字数不限，图文相配，感悟越深，奖品越厚（友情提示：2046更喜欢长篇幅、感悟深的影评哦）

3. 活动结束前可随意编辑，6月17日晚24：00活动结束，停止编辑，由西斯君和他的影评人朋友一起评分，最终评分情况之后另发帖公布。

4. 小号一经发现取消资格，小号从加入时间，头像，好友，粉丝，关注，博客，合卡套数，合限量套数等要素严格判断，由我和卡片大富翁微信群全体卡友判定。

5. 本次活动解释权归西斯君和JasonRobot所有。

 

奖品：

评分前十名的选手按顺序可获得以下限量奖励：

评分11-20的选手按顺序可获得以下限量鼓励：

 

有赞助意愿的也可以联系我或西斯君~

 

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最终我们都会慢慢忘记，忘记那些曾经刻骨铭心的东西，放手而去。生活的结局是一样的，但过程千差万别，不要因失望结局而放弃那些本该拥有的刻骨铭心。最关键的还是那些交错的时光，那才是我们活着的意义。

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
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2018-6-10 23:16:01

在此报名！

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我是穆斯林，伊斯兰是完美的，但我不完美，如果我犯了错误，请不要责备我的信仰，不要责备伊斯兰，请只责备我
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1 楼

西斯君 2400225

西斯君

2018-6-10 23:21:10

二楼 请贴出参赛链接作品  并且报上参赛号码 号码按报名顺序来写即可

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我是穆斯林，伊斯兰是完美的，但我不完美，如果我犯了错误，请不要责备我的信仰，不要责备伊斯兰，请只责备我
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2 楼

西斯君 2400225

西斯君

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