《生活多美好》------平凡人的不平凡

作为一个电影爱好者,而不是电影工作者,有些东西是写不出来的。

假如是低质量的影片,不值得一书。

而倘若是好电影,就会不舍得立即写影评,怕自己的感受和判断尚未归一。

直待发酵一段时间以后,才敢说自己“吃透”了这部电影,也仅仅是从自身角度出发。

而可悲的是,生活压力会打败文艺的心,觉得没有空暇时间,也就懒得提笔了(现时段得说是敲键盘~)。

这是很平常的事情,只是我们平常人生的一个小插曲。

而George也是平凡的,也是我们其中的一员。

他从小就有周游世界的大志向,却因父亲的突然去世,放弃了旅行的梦想和上大学的机会,接下了父亲创办的福利事业,留在了小镇里。

后又因为行业的突变,连蜜月旅行都没有去成。好在他娶到一直向往的意中人,深爱并支持他的妻子,可他却不能给妻子儿女一个温暖的家和充裕的生活。

眼看着朋友飞黄腾达,弟弟名扬天下,他在为他们高兴的同时却不由得黯然神伤。

George的故事怎么看都觉得这像是在说自己,哪怕是乔治后来遇到绝境,也似曾相识。

这也许也是一个好电影的标志之一吧,感同身受,如临其境。

这就是观影人,噢,某些观影人的生活缩影吧。

感觉生活中总是有解决不了的麻烦,睡不了安稳的一觉。

别人活得艳丽光鲜,而自己的头顶一直笼罩着乌云,让自己喘不过气。

对了,不是一朵乌云,而是满天的乌云,一直蔓延到天空的尽头。

这还不算,惊天霹雳有时候也会劈到自己,犹如George丢的8000美元,变成压死骆驼的最后一根稻草。

《这个杀手不太冷》里面的一句“Always”点出了坎坷会伴随人的一生。

但是,朋友亦是。

记得小时候奶奶在炕头上会跟自己说:谁都有难的时候,帮一把,是一把。

George的身体力行让我更深的理解这句话的含义了。

他事业不顺、生活困窘,没有他人风光,却有总是伸出行善之手。

没有他,曾经救下的人沦为乞丐,曾经帮助的人生活无助,穷人失去了为他们站出来据理力争的人。

处境悲惨,而能改变一切的只是一个人而已。

他只是一个平凡人,但是他的一个小举动也许会改变别人一生的轨迹。

镇上的居民都争先恐后为他募捐,弟弟回来陪他过圣诞节,妻儿围绕在他的身边。

这些都是对他那些善举的回报!

听着像是鸡汤,实际上这是真理。

自助者天助之,自助者人助之!

No Man Is A Failure Who Has Friends!

这是平凡人的不平凡!





