《生活多美好》------平凡人的不平凡

作为一个电影爱好者，而不是电影工作者，有些东西是写不出来的。
假如是低质量的影片，不值得一书。
而倘若是好电影，就会不舍得立即写影评，怕自己的感受和判断尚未归一。
直待发酵一段时间以后，才敢说自己“吃透”了这部电影，也仅仅是从自身角度出发。
而可悲的是，生活压力会打败文艺的心，觉得没有空暇时间，也就懒得提笔了（现时段得说是敲键盘～）。
这是很平常的事情，只是我们平常人生的一个小插曲。
而George也是平凡的，也是我们其中的一员。
他从小就有周游世界的大志向，却因父亲的突然去世，放弃了旅行的梦想和上大学的机会，接下了父亲创办的福利事业，留在了小镇里。
后又因为行业的突变，连蜜月旅行都没有去成。好在他娶到一直向往的意中人，深爱并支持他的妻子，可他却不能给妻子儿女一个温暖的家和充裕的生活。
眼看着朋友飞黄腾达，弟弟名扬天下，他在为他们高兴的同时却不由得黯然神伤。
George的故事怎么看都觉得这像是在说自己，哪怕是乔治后来遇到绝境，也似曾相识。
这也许也是一个好电影的标志之一吧，感同身受，如临其境。
这就是观影人，噢，某些观影人的生活缩影吧。
感觉生活中总是有解决不了的麻烦，睡不了安稳的一觉。
别人活得艳丽光鲜，而自己的头顶一直笼罩着乌云，让自己喘不过气。
对了，不是一朵乌云，而是满天的乌云，一直蔓延到天空的尽头。
这还不算，惊天霹雳有时候也会劈到自己，犹如George丢的8000美元，变成压死骆驼的最后一根稻草。
《这个杀手不太冷》里面的一句“Always”点出了坎坷会伴随人的一生。
但是，朋友亦是。
记得小时候奶奶在炕头上会跟自己说：谁都有难的时候，帮一把，是一把。
George的身体力行让我更深的理解这句话的含义了。
他事业不顺、生活困窘，没有他人风光，却有总是伸出行善之手。
没有他，曾经救下的人沦为乞丐，曾经帮助的人生活无助，穷人失去了为他们站出来据理力争的人。
处境悲惨，而能改变一切的只是一个人而已。
他只是一个平凡人，但是他的一个小举动也许会改变别人一生的轨迹。
镇上的居民都争先恐后为他募捐，弟弟回来陪他过圣诞节，妻儿围绕在他的身边。
这些都是对他那些善举的回报！
听着像是鸡汤，实际上这是真理。
自助者天助之，自助者人助之！
No Man Is A Failure Who Has Friends！
这是平凡人的不平凡！
“老头子，你最辉煌的时刻是何时？是全日本时代吗？而我呢，就是现在了！！”