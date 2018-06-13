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你现在的位置：首页>>群组>>电影及电影人及电影发烧友的联盟公社>>《生活多美好》------平凡人的不平凡

《生活多美好》------平凡人的不平凡

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2018-6-13 9:23:27

作为一个电影爱好者，而不是电影工作者，有些东西是写不出来的。

假如是低质量的影片，不值得一书。

而倘若是好电影，就会不舍得立即写影评，怕自己的感受和判断尚未归一。

直待发酵一段时间以后，才敢说自己“吃透”了这部电影，也仅仅是从自身角度出发。

而可悲的是，生活压力会打败文艺的心，觉得没有空暇时间，也就懒得提笔了（现时段得说是敲键盘～）。

 

这是很平常的事情，只是我们平常人生的一个小插曲。

而George也是平凡的，也是我们其中的一员。

他从小就有周游世界的大志向，却因父亲的突然去世，放弃了旅行的梦想和上大学的机会，接下了父亲创办的福利事业，留在了小镇里。

后又因为行业的突变，连蜜月旅行都没有去成。好在他娶到一直向往的意中人，深爱并支持他的妻子，可他却不能给妻子儿女一个温暖的家和充裕的生活。

眼看着朋友飞黄腾达，弟弟名扬天下，他在为他们高兴的同时却不由得黯然神伤。

 

George的故事怎么看都觉得这像是在说自己，哪怕是乔治后来遇到绝境，也似曾相识。

这也许也是一个好电影的标志之一吧，感同身受，如临其境。

这就是观影人，噢，某些观影人的生活缩影吧。

感觉生活中总是有解决不了的麻烦，睡不了安稳的一觉。

别人活得艳丽光鲜，而自己的头顶一直笼罩着乌云，让自己喘不过气。

对了，不是一朵乌云，而是满天的乌云，一直蔓延到天空的尽头。

这还不算，惊天霹雳有时候也会劈到自己，犹如George丢的8000美元，变成压死骆驼的最后一根稻草。

 

《这个杀手不太冷》里面的一句“Always”点出了坎坷会伴随人的一生。

但是，朋友亦是。

记得小时候奶奶在炕头上会跟自己说：谁都有难的时候，帮一把，是一把。

George的身体力行让我更深的理解这句话的含义了。

他事业不顺、生活困窘，没有他人风光，却有总是伸出行善之手。

没有他，曾经救下的人沦为乞丐，曾经帮助的人生活无助，穷人失去了为他们站出来据理力争的人。

处境悲惨，而能改变一切的只是一个人而已。

他只是一个平凡人，但是他的一个小举动也许会改变别人一生的轨迹。

 

镇上的居民都争先恐后为他募捐，弟弟回来陪他过圣诞节，妻儿围绕在他的身边。

这些都是对他那些善举的回报！

听着像是鸡汤，实际上这是真理。

自助者天助之，自助者人助之！

No Man Is A Failure Who Has Friends！

这是平凡人的不平凡！

 


原影评地址： http://i.mtime.com/yingmu/blog/8040528/

8.8 

生活多美好 (1946)

影评(222)

收藏(1092)

生活多美好/It's a Wonderful Life(1946)
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“老头子，你最辉煌的时刻是何时？是全日本时代吗？而我呢，就是现在了！！”

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
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2018-6-13 9:24:10

沙发

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“老头子，你最辉煌的时刻是何时？是全日本时代吗？而我呢，就是现在了！！”
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1 楼

管理员给此回复奖励了 1 分！
樱木 1514310

樱木

2018-6-13 9:24:41

@西斯君 是这样发吗？

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“老头子，你最辉煌的时刻是何时？是全日本时代吗？而我呢，就是现在了！！”
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2 楼

管理员给此回复奖励了 1 分！
樱木 1514310

樱木

2018-6-13 10:11:14

你奶奶是个善良的老人  老人是善良的  那她的后辈绝对不会差,送你一句话 以前出于一时兴趣看过浮士德 全书没有看完 但这句话我一直收藏着  现在拿出来正合适'善良人在追求中纵然迷惘，却终将意识到有一条正途的' 那现在的樱木 你回归正途了吧?

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我是一个不合格的穆斯林教徒 但我是一个合格的俗人
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3 楼

西斯君 2400225

西斯君

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