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《Walk the line》-一往无前的善与爱

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2018-6-19 11:46:29

总觉得这是一部非主流的电影，从评分到知名度都看起来不是很高，但我想说我的感受是，可能这并不是一部让我一下就无比震撼的影片，却是一部让我多看几次也不觉得平淡的电影。

 

相比与歌同行的影片名翻译，影片从始至终Jonny.Cash对音乐和家庭爱的一往无前让一往无前的影片名更生动。影片是美国著名乡村音乐创作歌手，多次获得格莱美奖获得者Jonny.cash1932-2003）的人生传记，影片线路简单清晰，没有家庭温暖的童年开始，他一直渴望着幸福温暖的家，对喜欢的Vivian从认识，到组建家庭再到孩子们，他一直努力想做的最好，不幸的是第一次的婚姻由于双方缺乏共同的语言，他的努力并未被妻子所认可。事业的不断提升，伴着家庭的矛盾，本就自卑、压抑的他开始酗酒、吸毒，同时认识了他的心灵伴侣琼两人相爱却努力保持适当的距离。当卡什精神被打倒时，事业没了，妻子也离开了他，在这个时候琼对他不离不弃，鼓励其振作起来后两人努力共同打造了属于二人的美好音乐人生。

 

家庭的温暖对人生成长至关重要。

卡什从小有个爱他的哥哥Jack，样样比他强，父亲视哥哥为骄傲。哥哥很爱弟弟，看到弟弟觉得自己钓鱼不如哥哥，就让弟弟去钓鱼，自己在家锯木头干活，可就在这时哥哥出事了，离开了这个家，离开了他爱着的弟弟。父亲把责任归咎到卡什身上，希望死去的是卡什而不是哥哥，我想卡什也一直希望死去的是自己吧，一直活在自责中。所以在他的音乐里一直透着无尽的忧伤，这也让他对温暖的家无比渴望，他也希望自己对孩子不是像自己的父亲一样。这种感觉直到和第一任妻子Vivian离婚和琼在一起才找到，最终他是幸运的。

 

 

人生最低谷时陪伴在身边的才是真爱。

卡什在事业发展期时认识了琼，两人有着对音乐同样的爱好，但两人开始都有各自的家庭，所以两人一直保持着合适的距离。琼后来离婚了，即使错在另一半，但周边人却一直是对其的指责，幸运的是，她的父母给了她家庭的温暖，她也一直清楚卡什有自己的家庭，自己应该保持距离。所以当她发现自己可能再一直和卡什接触下去会伤害到对方家庭时，她离开了。但卡什却陷入了事业的压力和家庭的冷漠的漩涡中。他酗酒、吸毒直至进了监狱，父母妻女离他而去，他一无分文。这个时候是琼和琼的父母重新去接纳他，帮助他解毒、振作起来，重新回到音乐的道路上来，最终两人在音乐路上相伴一生。

 

 

善心结善果。

卡什最终是幸运的，有了喜爱的音乐，有了爱他的琼，可最终他的幸运还是来自他的善。对哥哥的爱，对父母冷漠的无怨接纳，对家庭子女的爱与责任，这都是他本身的善良的体现，也正是这种善良，让他有一直追随他的乐队成员，也是这种善良，让琼在其最失意时，那份对他的爱还在，最终还是他自己的善让他获得了幸福。

 

 

 

Walk the line, 有了善心，有了音乐，有了陪伴，最终有了幸福。

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简单中寻找快乐~~

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
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2018-6-19 12:11:33
这片获奖无数：男主金球奖、女主奥斯卡奖等等
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评影论理；抒情存真！
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1 楼

芥末味爆米花 9599883

芥末味爆米花

 
 
2018-6-19 12:37:36
是的噢，可是感觉想起来这片子的人不多，可能是我的错觉，我很喜欢电影娓娓道来的感觉。
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简单中寻找快乐~~
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月亮丫 1262993

月亮丫

2018-6-19 12:48:56
嗯，讲音乐的电影特别浪漫！
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评影论理；抒情存真！
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芥末味爆米花 9599883

芥末味爆米花

 
 

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