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《在人海中遇见你》————致姗姗来迟的你

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2018-6-19 18:53:38

                    《在人海中遇见你》

                                                                     ——致姗姗来迟的你


 

https://y.qq.com/n/yqq/song/003Iq94Q0SnePV.html

http://v.yinyuetai.com/video/2698960 

      在这个每个人都是一条独立轨迹的世界上，总会有一个人，在人潮拥挤的街道与你擦肩，在各自的小角落里，同一时刻，听着同一首歌，看着同一部电影，做着同一件事，最后总会相遇、相知、相守。

      《在人海中遇见你》是阿根廷一部叙事非常慢节奏的喜剧爱情类电影，故事从男女主角各自两条平行线展开叙事。

     生活在同一座城市，不同生活轨迹的两个平行轨迹的男女主角。

     他，网站设计师，网络让他离世界更近，也让他更加远离现实生活。每天的生活从中午十二点开始，他宁愿与宠物为伴。

 

     她，读了四年大学废了的建筑师，橱窗设计是她的生存来源，也是她的舒适区，这个空间里，既不在店铺里面，也不再店铺外面，是一个抽象而又不可思议的空间。

 

     两个人住在同一条街道的两栋房子里，但却像两条平行线一样不曾相遇，在没有窗子的房间里，白天各自过着所谓“痛苦难熬”的工作时光，晚上独自分别享受属于自己的“百年孤独”。

 

    如果真的存在缘分，那么一定如几米所说：“人生总有许多巧合，两条平行线也可能会有交汇的一天。”两人的第一次交集是因为一只狗的自杀，相遇却未相见。所以当她希望有人停下来看她设计的橱窗时，路过的他刚好在窗边驻足；所以当他和她在路边各自等待停留时，导演画了一个小小的心；所以她和他在各自的屋里同时看伍迪-艾伦的老电影，听着同一首歌；所以当他和她同时在侧墙处新开一扇窗户时，看到从巨幅内裤海报中探出头的他，她会心一笑，从此她的眼中有了他。所以当他和她孤独的在利用聊天软件搜索附近人时，他们互相搜到了彼此，从此他的世界有了她。

    当他们下定决心出门见彼此时，随意的一瞥，便看到了自己一直寻找的穿红白横条纹的“威利”。在人海中遇见你，四目相对，笑容是如此甜蜜，传说中的幸福大概就是这个样子。姗姗来迟，不，此时刚好。


    就像我的爱情一样，以为结束了长跑五年半恋爱后，我会没有勇气再去用心爱一个女孩。单身了两年独自黯然疗伤，无视了身边暧昧，拒绝了情色诱惑，我以为我真的要孤独终老。一次偶然聊天，你让我异常放松，愉悦。才知道原来你在我的联系人里整整待了一年多，聊了很晚，第二天我要上班你却非要和我见面，早早就在我去公司线路的公园等我。去见你的路上内心可能有些小想法，见到你时你扎着马尾辫，穿着小皮靴，牛仔裤，风衣，挎着小包。那干练清爽的模样，我整个人都傻了，我怯了，我怂了，我在你的身边就像个孩子，整整比我高一头的你让我自尊心备受打击，你却很聪明的化解了我的尴尬和不安。

    第二天你借口说去三里屯有事想让我陪你过去，去了后却是见了你的闺蜜。半个月后我和哥们在胡桃里聚餐，我带你过去，饭中你却偷偷屏幕上墙当众说“你喜欢含情脉脉的看着我，因为我的眼睛里都是你”宣告了你是我女朋友。当时那么多陌生人起哄祝福我，还有人送了一首歌给我们，这种幸福一下子填满了我的心，修补了那些裂纹，整个心都是暖的，全身充满了力量。

    本来两个可能毫无交集的我们，也许有一天我们会从彼此的通讯录里消失，可是对的时间到了，你出现了，我遇到了，我们两条直线有了一次交集，从此幸福的时光就拥有了，虽然你姗姗来迟，还好，我等到了你。

    所以不管是每次听到阿肆的《致姗姗来迟的你》还是重温《在人海中遇见你》我能想到的都是你，拥有你全世界都是暖的。

    爱你~

 

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1. 不要向我买14osk黑妞，因为我只进不出；2. 不要向我买14osk套套，因为我还有用处；3. 我守一座空城，只待你回来 4. 467 709=830

楼主

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2018-6-19 18:54:05

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1 楼

叶非墨 7434449

叶非墨

2018-6-19 21:32:20
不同的遇见！愿你们幸福！
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评影论理；抒情存真！
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2 楼

芥末味爆米花 9599883

芥末味爆米花

 
 
2018-6-20 0:20:07
谢谢管理员的祝福，当你遇到满眼都是你的人时，你会想把自己的一切都给他
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叶非墨 7434449

叶非墨

 
 

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