《About Time》——美好的人生

我喜欢回忆，特别喜欢回忆过去美好的时刻；但，生活中总有一瞬间，会突然想起不太美好的某一段回忆，如果可以回到那时，我一定能做得更好一些，绝不会让情况变得那么糟。当然，这些念头都只是想想，我已经习惯把心里的遗憾解读为缘分之必然。有些人，有些事，在当下选择的那一刻，已经注定。

然而，在看《时空恋旅人》（About Time）时，我还是被深深触动了！片中男主角家族的每个男人都有穿越时空的超能力，代代相传，21岁那年，男主角知道了这个惊人的秘密。于是，他用上天馈赠的礼物，让生命中原本不太美好的重要时刻，有了美好的改变。





穿越时空，心想事成，这是多么令人羡慕的超能力！就好像多数人抱着希望买乐透，却只有少数几人能如愿以偿一样。但据说，例来乐透的得主，有些在几年之内便将巨额奖金挥霍殆尽，变得一贫如洗，落魄潦倒，彷佛从不曾有过幸运之神。上帝确实是不公平的，可有时候，上帝也是公平的。这世上没有聚宝盆般的财富与运气，若贪欲不止，终会被变形的自己打回原型。所以，我特别喜欢电影虽然赋予男主角超能力，却同时给了他自制力。唯有知足惜福的人，才会懂得节制，有了节制之心，幸福才不会只是一瞬之间。

而这样的他，其有来自电影主题，虽是男主角穿越时空，赢得爱情，抱得美人归，然而从一开始，我就和男主角一样被浓浓的亲情包围。面朝大海春暖花开的美丽家园，随性的父亲，有个性的母亲，奔放的妹妹，老是神游他处的舅舅，伴随拘谨害羞的男主角成长。天天到海边喝下午茶，是家里的例行公事，每周五晚上全家一起看露天电影也是缺一不可。每个家人都古里古怪，却始终相亲相爱，就是如此强大的家族凝聚力，造就了男主角温暖朴实的性格。

其中，刻划最深的是男主角与父亲之间的父子之情。闲适的父亲，经常陪伴儿子，既像父亲又像朋友，从不说什么大道理，只是将人生经验像故事般说给儿子听，总是以轻松自在的态度看待人生的每一次转折。在父亲眼中，超能力只是幸运之神的一时眷顾，必须好好珍惜，但不能过度依赖。就像出生在富二代家庭，并不是所有富二代都能变成华晨宇，若从不努力，也没有梦想，富二代终究只是一旦失去金钱便一无所有的穷光蛋。因此，超能力在父亲身上，彷佛一个隐形的光点，指引父亲带领家人好好度过每一天。

超能力能回到过去，却不能去到未来，且牵一发动全身，将影响所有人的记忆；所以，它终究得回归到当下的生活，一如生命的传承，总有甜蜜的负担，无法尽如人意。虽然明白缘分有时，可是当我看到父子俩回到从前，还是小男孩的男主角与父亲牵手散步时的身影，我还是哭了。我想到现在天天和父母一起吃饭的时光总有一天会结束，那个老是像警察一样爱管东管西的爸爸有一天会不再唠叨；天天喜欢到我房里打游戏老爱围着我转的妈妈有一天也会不在我身边，我就觉得好难接受。想起外公、外婆相继过世后，参加完外婆的告别式，妈妈感伤地对我说：『我没有爸爸妈妈了！』这些都是生命必经之事，然而真正来临时，仍是内心难以承受之重。电影的处理很温暖，但我就是被那些层层迭起的暖意（回忆）深深刺痛，不知如何是好？

但，生活还是得继续，生活中的鸟人鸟事也依然没有减少。每天，看似一再重复，却又好像有些许不同，那个小小的不同，经常被我们忽略。我特别喜欢导演将那个”小小的不同”拍出来，让我体会到，真正能让人生变得更好的不是改变过去的超能力，而是愿意让每一天过得比前一天更好的宽阔心境。