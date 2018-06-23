《动物世界》：世界杯与石头剪刀布，究竟哪个更值得下注？

提前观影，写写感想。

看得出来，导演的野心很大，夸张的影像风格（形式）与人性兽性的讨论（内涵），两个都不想丢。单从那几场混合了小丑造型与死待 cult 的打斗场面来说，惊艳感已属国内翘楚。但这几场风格化动作设计与影片内容有所割裂，显得格格不入，有一种为了场面而场面的感觉。

影片模仿《饥饿游戏》的痕迹很重，但从观赏性来看，剪刀石头布的小孩把戏明显比不过血腥肉搏。西方人爱看罗马斗兽，东方人爱看棋牌直播，这也许归咎于审美差异吧。

李易峰赤裸上身时，全场惊叫。这个卖点可以有，导演抓的很准！受众也很满意。

总的说来，影片质量还行，但要说是烧脑片，那未必也太抬举它了。为什么呢？因为影片所述的游戏规则漏洞太多。

在世界杯期间上映，不得不说它迎合了一个“赌”字。然而如果竞赛规则破绽太多，我想就没人敢下注了。比如：





1、默许拉帮结派，允许私下交易

根据影片所述，似乎除了禁止把卡片冲进马桶（私自销毁卡片），似乎其他一切行为都是默许的。这就是所谓的“动物世界”，寓意兽性的弱肉强食。然而动物界也有集体协同作战的，比如蚂蚁、蜜蜂或是狼群。

所以在这艘船上，拉帮结派是允许的，互相串谋也是可以的。这才有了那个奸人最开始提出用牌互销的最佳方案。然而由于人心的险恶，好办法会被奸人用歪用坏。但这并不能推论其他无风险解决方案的可行性。

影片的一个明显漏洞：既然卡片可以随意在选手之间私下交易，那就是说互赠（极限低价格转让）也是可以的。那么问题来了，为什么奸人为了用掉自己的最后一张牌不惜狠扇自己耳光都要在牌桌上用掉呢？他完全可以在牌桌下转增给那些只有1—2颗星而没有牌的选手，后者会很乐意收下这张牌用于和李易峰盲赌，至少比自己一张牌都没有的状况强。再不济奸人搭上一颗星总可以把牌送出去吧？犯不着自扇耳光作践自己还得受李易峰要挟堵上自己多余的5颗星。完全没必要啊！

而奸人在游戏中段提出所有选手把剩余的牌重洗再分配，这种明显的带有人类社会属性的有组织串谋挑战游戏底线举动居然也被视为“动物世界”的合理行为，那我真就太佩服主办方的智商与忍耐程度了。

我可以替选手们制定一套更为简单的共赢方案：比赛开始的第一分钟，选手甲就可以向所有人宣布，他代收每个人的三张卡片，代价是每人付给他10万元（可以画押写欠条）。这样的结果就是所有人瞬间就完成了拥有3颗星却不留1张卡的游戏任务，可以愉快的无债一身轻下船开始新生活，代价只是付出10万元而已，相较自己所欠的债务来说简直九牛一毛。而收集了所有卡片的选手甲仍然持有3颗星，不用进小黑屋，但立马拥有了数以百万计的金钱，用于还清自己的债务应该绰绰有余。

这不是一个皆大欢喜的方案么？而且参与者都没有风险，因为卡片一手清了。就算是少数人是冲着刺激一定要上船碰赌桌而不愿意参与此方案，那也可以让这部分赌徒自己玩儿去，其他参与者根本不用碰牌桌，找个凉快的地方睡上4个小时就OK了。

2、默许阴阳合同，允许变相洗钱

游戏规则是一局游戏输赢一颗星，但李易峰提议一局对赌2—5颗星都被默许了。这是明显的阴阳合同，置法律法规于不顾。就像时下正火的小崔所指，说轻了这是阴阳合同，说重些这就是变相洗钱。

这种明显的猫腻都被视而不见，真不知道主办方的权威何在。期间留给选手的操作空间何其大哉，对于中国人这种人人都是会计师的种群来说，指不定能洗出什么花样来。最后就形成了选手们乐在其中的有组织换星洗牌行为，主办方和裁判只能傻不拉几干瞪眼了。

3、默许武力致胜，允许强取豪夺

影片结尾，李易峰走出小黑屋所做的第一件事便是狠揍了胖子一顿，从他的手中夺走了3颗星（也许更多，不记得了），这也成了他下船的资本。这不就是明抢么？如果这样都不算犯规，那大家干嘛要那么文明的在赌桌上攒星星呢？大块头直接用武力明抢星星，硬塞卡片不就得了么？反正谁能像李易峰那样胸肌发达，把其他人打趴下，不就能明抢了么？这不就是“动物世界”的弱肉强食、强取豪夺么？谁见过动物还玩石头剪刀布定生死的啊？

4、小黑屋的无穷可能性

被关进小黑屋能隔着玻璃窗给队友发暗号？刚进去就能优哉游哉聊天？可以被朋友用金钱或是星星赎出来？居然还能夹带钻石这种硬通货（毒品迷幻药可以带进去么）？没了星星进小黑屋就能自动销掉手中的一大堆卡片？……

诸如此类的规则漏洞简直数不胜数，对于擅长抱团作战与开挂作弊的中国玩家来说，稍微开开脑洞钻钻空子，这小黑屋简直就是个可以随意来去的魔法门与作弊屋啊！

好了，到此为止吧。其他的漏洞我都懒得再想了，跟编剧较真儿再多规则缺陷我也不能像《金蝉脱壳》里的史泰龙那样拿到纠错奖金，我犯不着这样折腾自己的脑细胞。我只是想提醒一下片中那些坐在二楼用监控器偷窥“动物世界”的富豪玩家们，你们知道自己买马的风险么？在一个默许拉帮结派，允许私下交易，默许阴阳合同，允许变相洗钱，默许武力致胜，允许强取豪夺，充满漏洞的竞技游戏里，究竟是你们在玩弄选手，还是选手们在玩弄你们？

再说了，看一帮纯大老爷们儿（没有女性选手）玩石头剪刀布，你们该有多无聊啊！？你们去赌赌没有中国队参与的世界杯不比这个有意思么？至少那里没太多规则漏洞，也没有爱玩假球的国足与黑哨，这不干净多了么……

所谓“烧脑片”最忌讳的就是跟编剧拼脑力，主动权始终掌握在对方手里，观众再怎么找茬儿都会被轻易击垮，一句“我脑子有病”就可以将一切不合理化于无形。所以我们还是安心把它当做一部娱乐片而非科教片来看待吧。

毕竟它有酷炫酸爽的动作画面，有人性黑暗的深刻隐喻，有八块腹肌的性感胴体，有楚楚动人的精致脸庞，还有XX游戏的宏大布局，以及未完待续的想象空间……作为一部标准的商业片来说，这一切就足够了。逆潮流而行吐槽本片是不被允许的，李易峰的粉丝会用口水淹杀异己分子。