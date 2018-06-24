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袖萝依依的影评《三块广告牌》一个母亲的无声反击

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2018-6-24 21:22:28

科恩嫂，一个不算漂亮的女人，从最开始看血迷宫时，初识她时，不明白为何大片里都有她。然后闺蜜告诉我，她是科恩嫂呀！所以，最初对她的印象，就是大导演的老婆，一个关系户吧。

就是这个不没身材，没脸蛋，还满脸褶子的女人，用一部一部的作品塑造着自己在荧幕中的形象。从血迷宫到阅后即焚，再到现在这部三块广告牌。

或者说，应该是这一部三块广告牌，让她在我心中立体起来。

言归正转，说回电影吧。整片影片，其实都很平缓，出场的角色也只有寥寥数人，就像一杯平淡的白开水。

没有精美的道具，没有华美的服装，没有绚丽的特效,也没有沉重的色调。

科恩嫂出现在镜头里，在三块废弃的广告上，大大的标出了电影的基调，女儿痛苦的死亡，让这个活着的母亲，在平静的生活中饱受折磨。当一个女人成为了母亲后，就会知道，对孩子的的寄盼，是一种说不清道不明的情感，一种难以扯断的联系。我想，这也是人类最为复杂的一种情感之一吧。

她能为女儿的死做什么呢？没有钱，没有地位的她，只能寄希望于三块牌子，引起热点，从而得到一个想要的结果，让活着的人平静，死去的人安息。

深夜里，妈妈回忆起和女儿的最面，是那么的不愉快，还一语成谶。生时，母女会争吵，会说出伤害的话，死后，只能在懊悔中回忆。

独处时流泪，激怒时喷出脏话，反击时纵火烧警局，可以看出她是一个坚韧又强势的女人，也像一只刺猬，刺伤身边人。


 我想，影片表现的就是真实，现实中就是如此，没有英雄，没有奇迹，像《杀人回忆》一样，你没办法得到答案，悬着的心永远在疼，这时，我就好希望《犯罪现场调查》里的FBI们出现，能把这个残忍的凶手从茫茫人海中揪出来，让这个母亲的内心平静。又或者，他们去找这个人真的是凶手。但一切的一切都是如果。

最后，还要为几个配角点赞，蹩脚的警察，在最后燃了一把，带来了星点希望。

而警长用他自己的方式，来了一个幽默的回马枪。

还有内心强大外表MINI彼得·丁拉基，虽然只有一小段，但也好高兴有他的出镜。

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浮云还是浮云。

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