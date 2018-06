《星球大战：原力觉醒》：重启的经典，保守的成功

先说两则我所知道的陈年旧闻:2002年《星球大战前传2:克隆人的进攻》公映当天,共有570万影迷通过请假等各种理由前往观看,对美国造成了高达3.19亿美元的经济损失。一部电影的上映居然影响到了一个国家的经济,这在电影史上恐怕是绝无仅有的。另一则是2001年英国曾做过一份人口普查,有成千上万人在宗教信仰一栏中填了「绝地武士」,而且据说全球跟「星战」相关信仰的信众人数已经超过了犹太教。由此可见「星球大战」系列在电影史上有着多么非比寻常的意义。 能够在日后形成如此效应,这是乔治·卢卡斯怎样也想不到的。在他最初的构想中,《星球大战》只是一部格局中等的太空西部片,只是他童年对《飞侠哥顿》热爱的延续。不过,当他准备剧本时,所接触到的科幻巨作以及黑泽明的《战国英豪》给予了他巨大的震撼。在上述因素的共同作用下,《星球大战》的规模不断扩大,最终诞生了一个完整的架空世界,并拥有了自己的世界观。于是,一部卢卡斯本以为不会成功的电影,依靠着想象力十足的视觉效果、完全不同于老式科幻片的打斗场面、再加上莎士比亚式的叙事风格,收获了影迷们极大的反响,并且被无数极客顶礼膜拜。

因此,在大IP当道的今天,不拿「星战」做文(zheng)章(qian)几乎就是可耻的事。自从卢卡斯决定退休,并把卢卡斯影业交给迪士尼以及金牌制作人凯瑟琳·肯尼迪的时候,迪士尼便迫切希望能在2015年之前拍出一部新的「星战」电影。不过,要重启像「星战」这样已经相当完整,并已停更多年的项目,绝对不是一件容易的事。特别是对于重新出山的老三位马克·哈米尔、哈里森·福特和凯丽·费雪而言,怎么也没想到这三个角色会重返大银幕。对此莱娅公主还逗趣地说:「我非常惊讶,但十年前的我长得更好看,我们应该那时候拍啊!」 当然,演员是一方面,怎么讲好故事是另一方面。在导演人选上,成功重启另一个科幻大IP「星际迷航」的J·J·艾布拉姆斯可以说是不二之选,至少在怎样讲述新老两代的交接棒上有着丰富的经验。在维持「星战」系列的精髓上,艾布拉姆斯可谓十分出色。比如坚持使用35MM胶片拍摄,大量使用模型和现场特效,减少绿幕特效、更重新启用摩洛哥当地保存几乎完好的1977年片场,用实拍追求画面的复古感。这便保证了影片的核心设计美学与最初的星战三部曲如出一辙,使得视效风格与前作留给影迷的印象相符。

同时,艾布拉姆斯善于营造神秘感的天分也在影片里显露无遗。比方说在女主角蕾伊的出场段落中,数分钟未说过一句台词。一个孤单的小女孩徜徉在巨大的飞船残骸中捡拾零件;劳作之后,顺着沙丘滑到自己摩托旁,在夕阳下一路驶向远方;拿着用「破烂」换来的口粮回到家里,一边吃饭一边眺望着远处冲向天际的飞行器思绪万千;下一刻镜头拉远,小女孩的背后俨然是一具AT-AT的庞大「尸体」。短短几组镜头,既充满诗意,又引发了观众对这个星球以及这个女孩的无尽遐思,颇为引人入胜。 正如硬币有两面,复古老三部可以令观众产生亲近感,但是情节上的一味致敬却落在了下乘。 如今是大IP当道的时代,也是情怀当道的时代,一不小心,「情怀」就会成为双刃剑。导演包括剧组对于重启经典的疑虑和压力,再加上《星球大战:原力觉醒》肩负着开启新三部曲乃至更多衍生电影的重担,因此只能选择最稳妥、最保险、也最保守的做法——复刻原有套路。

于是我们看到了无数几乎一一对应的还原(蕾伊对应莱娅、芬恩对应卢克、卢克对应欧比旺、凯洛·伦对应达斯·维德、卖萌的BB-8对应R2D2、第一秩序对应银河帝国、弑星者基地对应死星等等),以及无数对老三部的致敬梗(像芬恩的编号2187致敬了第一部中莱娅公主被关押的房间号,也只有骨灰粉才能Get到)。情怀牌和致敬梗无可厚非,然而多到完全照搬过去的设定,甚至因此而忽略了其他本应花精力打磨的地方就不怎么美妙了:第一秩序还在以纳粹军队作原型,对三大主角之一波·达默龙的塑造过于扁平,摧毁弑星者基地的过程亦可以说草草收场。 当然,本片也有值得肯定的部分。芬恩的「弃暗投明」与凯洛·伦的「由正入邪」组成了有趣的对比。尤其是在凯洛·伦的刻画上,他内心在光明和黑暗之间的徘徊,他对着外祖父面具痛苦的忏悔,以及将弑父作为断绝自己最后退路的途径,展示了一个不断转化中的人物,堪比曾经的阿纳金·天行者。而新一代的男女主角,虽然其属性(女性、黑人)体现了当今的政治正确,但从塑造到表演都富有灵性,没有陷入脸谱化。另外,久违的老面孔既让人倍觉亲切,又不至于喧宾夺主,看着哈里森·福特一脸招牌式的坏笑和凯丽·费雪眼角眉梢的风情,当真是满满一波回忆杀。 尽管有着诸多诟病与瑕疵,但相比起许多毁系列的圈钱式重启,《星球大战:原力觉醒》的质量还是足够过硬的。 至少在继承老版精髓和开启新篇章这两点上做得比较到位,新老两辈演员之间的化学反应也非常不错,完成了为将来续集的铺垫工作,北美影史最高票房纪录以及全球影史第三票房便是明证。至于未来能不能或者敢不敢再大胆些、有更多创新的点子,那就只能让时间说话了。 ♑



标签: 星球大战(185) J·J·艾布拉姆斯(51) 科·幻(123)

