网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>电影及电影人及电影发烧友的联盟公社>>《星球大战：原力觉醒》：重启的经典，保守的成功

《星球大战：原力觉醒》：重启的经典，保守的成功

加入收藏

2018-6-27 8:58:58

 

先说两则我所知道的陈年旧闻：2002年《星球大战前传2：克隆人的进攻》公映当天，共有570万影迷通过请假等各种理由前往观看，对美国造成了高达3.19亿美元的经济损失。一部电影的上映居然影响到了一个国家的经济，这在电影史上恐怕是绝无仅有的。另一则是2001年英国曾做过一份人口普查，有成千上万人在宗教信仰一栏中填了「绝地武士」，而且据说全球跟「星战」相关信仰的信众人数已经超过了犹太教。由此可见「星球大战」系列在电影史上有着多么非比寻常的意义。

 

能够在日后形成如此效应，这是乔治·卢卡斯怎样也想不到的。在他最初的构想中，《星球大战》只是一部格局中等的太空西部片，只是他童年对《飞侠哥顿》热爱的延续。不过，当他准备剧本时，所接触到的科幻巨作以及黑泽明的《战国英豪》给予了他巨大的震撼。在上述因素的共同作用下，《星球大战》的规模不断扩大，最终诞生了一个完整的架空世界，并拥有了自己的世界观。于是，一部卢卡斯本以为不会成功的电影，依靠着想象力十足的视觉效果、完全不同于老式科幻片的打斗场面、再加上莎士比亚式的叙事风格，收获了影迷们极大的反响，并且被无数极客顶礼膜拜。


 

因此，在大IP当道的今天，不拿「星战」做文（zheng）章（qian）几乎就是可耻的事。自从卢卡斯决定退休，并把卢卡斯影业交给迪士尼以及金牌制作人凯瑟琳·肯尼迪的时候，迪士尼便迫切希望能在2015年之前拍出一部新的「星战」电影。不过，要重启像「星战」这样已经相当完整，并已停更多年的项目，绝对不是一件容易的事。特别是对于重新出山的老三位马克·哈米尔、哈里森·福特和凯丽·费雪而言，怎么也没想到这三个角色会重返大银幕。对此莱娅公主还逗趣地说：「我非常惊讶，但十年前的我长得更好看，我们应该那时候拍啊！」

 

当然，演员是一方面，怎么讲好故事是另一方面。在导演人选上，成功重启另一个科幻大IP「星际迷航」的J·J·艾布拉姆斯可以说是不二之选，至少在怎样讲述新老两代的交接棒上有着丰富的经验。在维持「星战」系列的精髓上，艾布拉姆斯可谓十分出色。比如坚持使用35MM胶片拍摄，大量使用模型和现场特效，减少绿幕特效、更重新启用摩洛哥当地保存几乎完好的1977年片场，用实拍追求画面的复古感。这便保证了影片的核心设计美学与最初的星战三部曲如出一辙，使得视效风格与前作留给影迷的印象相符。


 

同时，艾布拉姆斯善于营造神秘感的天分也在影片里显露无遗。比方说在女主角蕾伊的出场段落中，数分钟未说过一句台词。一个孤单的小女孩徜徉在巨大的飞船残骸中捡拾零件；劳作之后，顺着沙丘滑到自己摩托旁，在夕阳下一路驶向远方；拿着用「破烂」换来的口粮回到家里，一边吃饭一边眺望着远处冲向天际的飞行器思绪万千；下一刻镜头拉远，小女孩的背后俨然是一具AT-AT的庞大「尸体」。短短几组镜头，既充满诗意，又引发了观众对这个星球以及这个女孩的无尽遐思，颇为引人入胜。

 

正如硬币有两面，复古老三部可以令观众产生亲近感，但是情节上的一味致敬却落在了下乘。如今是大IP当道的时代，也是情怀当道的时代，一不小心，「情怀」就会成为双刃剑。导演包括剧组对于重启经典的疑虑和压力，再加上《星球大战：原力觉醒》肩负着开启新三部曲乃至更多衍生电影的重担，因此只能选择最稳妥、最保险、也最保守的做法——复刻原有套路。


 

于是我们看到了无数几乎一一对应的还原（蕾伊对应莱娅、芬恩对应卢克、卢克对应欧比旺、凯洛·伦对应达斯·维德、卖萌的BB-8对应R2D2、第一秩序对应银河帝国、弑星者基地对应死星等等），以及无数对老三部的致敬梗（像芬恩的编号2187致敬了第一部中莱娅公主被关押的房间号，也只有骨灰粉才能Get到）。情怀牌和致敬梗无可厚非，然而多到完全照搬过去的设定，甚至因此而忽略了其他本应花精力打磨的地方就不怎么美妙了：第一秩序还在以纳粹军队作原型，对三大主角之一波·达默龙的塑造过于扁平，摧毁弑星者基地的过程亦可以说草草收场。

 

当然，本片也有值得肯定的部分。芬恩的「弃暗投明」与凯洛·伦的「由正入邪」组成了有趣的对比。尤其是在凯洛·伦的刻画上，他内心在光明和黑暗之间的徘徊，他对着外祖父面具痛苦的忏悔，以及将弑父作为断绝自己最后退路的途径，展示了一个不断转化中的人物，堪比曾经的阿纳金·天行者。而新一代的男女主角，虽然其属性（女性、黑人）体现了当今的政治正确，但从塑造到表演都富有灵性，没有陷入脸谱化。另外，久违的老面孔既让人倍觉亲切，又不至于喧宾夺主，看着哈里森·福特一脸招牌式的坏笑和凯丽·费雪眼角眉梢的风情，当真是满满一波回忆杀。

 

尽管有着诸多诟病与瑕疵，但相比起许多毁系列的圈钱式重启，《星球大战：原力觉醒》的质量还是足够过硬的。至少在继承老版精髓和开启新篇章这两点上做得比较到位，新老两辈演员之间的化学反应也非常不错，完成了为将来续集的铺垫工作，北美影史最高票房纪录以及全球影史第三票房便是明证。至于未来能不能或者敢不敢再大胆些、有更多创新的点子，那就只能让时间说话了。


标签： 星球大战(185) J·J·艾布拉姆斯(51) 科·幻(123)

7.6 

星球大战：原力觉醒 (2015)

影评(260)

收藏(5630)

星球大战：原力觉醒/Star Wars: The Force Awakens(2015)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/801852/blog/8041657/
--------------------
There something inside me,it's hard to explain

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报
2018-6-27 13:18:28
续集里可以让飞船穿越到中国：停在长城脚下、第一个出舱门的是BB-8侦查外部情况、没想起遭到各国游客的围观、刚好是五一劳动节……
--------------------
评影论理；抒情存真！
回复 举报

1 楼

芥末味爆米花 9599883

芥末味爆米花

 
 
2018-6-27 13:42:42
这脑洞。。。。。。
--------------------
There something inside me,it's hard to explain
回复 举报
卡斯蒂亚公爵 801852

卡斯蒂亚公爵

 
 

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
电影及电影人及电影发烧友的联盟公社 20865

RSS订阅

电影及电影人及电影发烧友的联盟公社

409269名成员7504个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:17分

 