《遺願清單》生命因你而美麗

生命因你而美麗?有天偶爾看到的一句話,「你」指的是誰?若把人生比作一段旅程,生為起始死是終點,令生命美麗的過程就是那路上的美景,那路上美好的人,事和物。如此多的美好,那究竟「你」是誰? 2014到2018,人生的旅程又走過了四年,這個問題依然讓我困惑,到底有什麼能人生永遠美麗?直到我看了這部電影 – 遺願清單。

沒記錯的話,一開始並不是衝著這部電影的寓意或者評價而去看的,純碎是在補傑克.尼克爾森的電影而找到了這部,沒想到有如此大的驚喜,且讓我找到了那個問題的答案,也讓我對於生命,親情,死亡等有了不同的理解。 故事講述的是兩名身患絕症,壽命只剩下不足一年的老人,一位是傑克.尼克爾森飾演的富翁Edward,另一位是摩根.費曼所飾演的Carter。兩人因為被分配到同一間病房而認識。若不是那一場疾病,身份懸殊的兩人估計永遠不會遇上對方。





一開始兩人對對方的印象都不太好,Edward 覺得自己貴為醫院的董事,應該能獨享病房,不受任何人打擾,而Carter則覺得Edward整天抱怨,太吵鬧了,打擾到他休息。慢慢的,百無聊賴的兩人開始聊天,了解對方,家財萬貫,表面風光的Edward有過四次婚姻,卻因為和女兒爭吵而再沒有聯繫; 學富五車的Carter膝下子孫滿堂,看似擁有一個美滿的家庭,原來Carter一直為當年妻子意外懷孕,自己被迫放棄學業,當了半輩子的修理工而耿耿于懷。以上再加上同病相憐,兩人漸漸成為了好友。到後來,醫生告知兩人都只剩下一年的性命,顯然大部分人都不能接受, 自己快要離開這個世界,失去生命的事實。 世事都是由機緣巧合組成,沒有人能預算,也沒有人能改變。 一天,Edward發現了Carter在撰寫自己的遺願清單,他把一些人生中應該完成的事寫在紙上,從而開始了一段偉大和極具意義的旅程。兩人一人一句,清單上的內容越來越豐富。

記得看過一個漫畫,描述的是人從沒有完美的時刻,少年時,有時間,有精力,卻沒有金錢去做想做的事;成年時,有金錢和精力,但缺了時間,到老了,終於有時間,有金錢了,卻再沒有那份精力去做任何事了,人生只有一次,別為自己找任何藉口,去做想做的事吧。Edward和Carter開始要實現的願望,都是希望去一些沒去過的地方-印度,埃及,香港,做沒做過的事-賽車,跳傘,紋身。看到這裡的時候,特別佩服兩位老人的勇氣,膽敢去挑戰那些常人都害怕的項目,或許這份勇氣,是他們最恐懼的死亡所帶來的。



在旅程途中,兩人開始有了紛爭,Edward知道Carter一生人只有過妻子一個女人,於是安排了另一個女子和他交往,卻引起Carter大怒,同時,Carter希望Edward能和女兒言和,不至於孤獨終老,Edward卻不領他的好意,更認為他是在摻和他的家事,兩人因此分道揚鑣。 回到家中的Carter,終於和妻子放下了心結,他意識到妻子才是自己永遠最愛的女人,但他時日無多了。電影演到這裡,我的情緒也漸漸被牽動。 Carter在家中暈倒,Edward趕到醫院探望,Carter沒有顯出痛苦或者悲傷,而是跟他說了一個笑話-Edward最愛的咖啡,其實是來自貓的糞便,兩人忍俊不禁,放聲大笑,甚至笑到流淚,Carter拿出之前被Edward撕碎的遺願清單,並劃去-

「笑到流眼淚(Laugh until I cry)」

看到這裡我的心情是複雜的,兩人的笑聲感染了屏幕外的我,嘴角被牽動上揚,但同時我的內心是悲傷的,我知道,Carter快撐不住了,兩人在一起那樣快樂的時光轉眼就不在了。 我更想到了現實。「笑到流眼淚」,當我第一次看到這個願望的時候,我的腦海里想過無數的可能,到底要怎樣才能讓人有如此大的歡樂,可以笑到如此放情,到最後只是一個很簡單的冷笑話就解決了問題。對啊,快樂為什麼要想那麼多,快樂其實很簡單。升上大學后,總要做很多關於情緒的問卷,每次問到快樂,開心這些,我總覺得這是我生活中所缺少,或許是自己要求更高了,或者說自己更難被滿足了。記得小時候,一顆糖果,一杯雪糕,一部周星馳的電影,已經足夠成為我一個星期的笑料,到了後來,好像這些已經都無法滿足我了,我覺得快樂離我越來越遠。到了這裡我才發現,不是快樂遠離了我,而是我得到了,卻不再珍視,它就在我手上,我卻不斷的去尋找,索取,反而讓自己困惑於如何尋求快樂。改變自己的想法,快樂,歡笑是一件再平常不過的事。 笑聲過後,Carter將清單交給Edward,告訴他這張清單只能有他一個人完成了,囑咐他去尋找自己的快樂,他不能再繼續這段旅程。天下無不散之筵席,無不散之旅程,在人生的旅途,每一個人,都只能陪你一程,終究會是他目送你而去,或者反之。 Edward鼓起勇氣,到了女兒的家,往事如煙,那件耿耿於懷的事,或許兩人都早已忘記,父女冰釋前嫌,Edward發現原來自己已經成為了外祖父,他親吻了美麗而可愛的外孫女,出門后劃去清單中的

「親吻世界上最美麗的女孩」





記得在討論這個願望的時候,Carter笑話Edward要怎麼找世上最美麗的女孩,Edward回應說要以量取勝,其實並不用,一個女孩足矣。家人永遠是我們心中最美的人,西方有句諺語叫” East or West, home is the best”, 家,永遠是黑夜里最明亮的星,只要你還沒歸家,家的燈永遠為你而亮,那一碗為你而留的湯,足以溫暖寒夜里的那顆心。看到這裡我已無法控制眼中的淚水,Edward終於回到了真正的家,找到了他心中最美麗的女孩,這也是全篇中最動人,最美麗的願望。 Carter離世后,Edward出席了這一位,可能是他人生中最後一位朋友的喪禮,並在此致辭,與大家一起懷念這位幫他找到了人生意義的摯友,想到三個月前,兩人還素未謀面,Edward 拿出清單,並劃去「出於好意,無私地幫助一位陌生人」

幫助別人,可以是舉手之勞,可以是傾囊相助,兩人電影中Edward用自己的財富,幫助Carter完成了大部分的心願,讓他得以不留遺憾離開,讓他都找到了自己人生的意義。其實,並不只是Edward,Carter也幫助了Edward尋回了他自己的快樂,他在葬禮上說,和Carter在一起那段時間,是他人生中最快樂的,Carter幫助Edward尋回他的至寶-家人,兩人互相成就了對方。 數月后,Edward追隨Carter而去,Edward的助手Matthew把兩人的骨灰帶上了雪山,並葬在這裡,劃去遺願清單中最後的兩項-見證神跡和做一件犯法的事(埋葬在雪山是犯法的),為電影最後添上一筆幽默。



整部電影約90分鐘,不算一部長片,沒有刻意的拖延或冗長的敘事,開頭一些背景資料和願望都能簡單,直接一筆帶過,其實片名已經劇透了一大半。電影前半段略顯平庸,大部分的情節都大概能猜到,導演把最精彩的部分放在了最後,在開頭仿佛無心一筆,因開玩笑般而寫下的願望,在結局卻起了點睛的作用,並與開首遙遙呼應。每劃去一項,都扣人心弦,並將電影主題升華到更高層次,使我們反思什麼是真正的快樂,親情和友誼。有言論批評電影有不少願望,是Carter依賴Edward的家財才能完成,使整部電影沾染了世俗和銅臭,但我不認同,正如之前談到,人要去做想做的事,金錢,時間,精力都是重要的部分,試想想,若果Carter在電影中需要處處度量自己剩下的存款,想著完成這個願望,就沒有足夠的錢完成另一個了,豈不是顯得更庸俗市檜嗎?安排Edward這個富翁角色,讓兩人可以真正,毫無顧慮地構思自己的遺願清單,也是更貼近現實的。總體而言,整部電影或許略顯俗套,但是電影的主題耐人尋味,引人深思,瑕不掩瑜。 說回開頭的問題,生命因你而美麗,看完這部電影後,我找到的答案是-死亡。生命因死亡而美麗。 死亡,一向是人所忌諱的事,人人對它避之則吉,卻又無人能逃避。人人都認識它,卻又都不了解它因為沒有經歷過死亡的人能告訴你他的經驗。死亡是公平的,無論各人的起點在何處,最終也是殊路同歸,猶有竟時。電影提過過一個調查訪問一千人是否願意知道自己確切的死亡時間,高達百分之九十六的人選擇了不願意。死亡如此可怕,怎麼能令生命變得美麗? 記得我第一次經歷死亡,是在我十二歲左右,我爺爺逝世了。當時,我還不懂,到底死亡意味著什麼。我趕回家,見到了爺爺的遺體,他像是平常那樣,沉沉的睡著(我爺爺晚年因為中風,過去三年一直躺在床上),直到堂姐跟我說:「爺爺走了,永遠不會再回來了」,我才明白,死亡意味著永遠的分別,那個照料著我長大的爺爺,包容我,在我調皮出走後,不顧自己的身體,著急地找了一夜的親人,永遠地離開了,我終於明白,為什麼生離和死別,是人生最痛苦的兩件事。 中學時讀到蘇軾的《前赤壁賦》,談到一世梟雄曹操,「方其破荊州,下江陵,順流而東也,舳艫千里,旌旗蔽空,釃酒臨江,橫槊賦詩﹔固一世之雄也」如此氣概萬千的英雄,活現眼前,轉而到一句「而今安在哉?」古往今來無論偉人或乞丐,無論生前做過什麼,死亡把他們生前擁有的一切都帶走了,留給後人的,只有一句沉重的反問「而今安在哉?」,實在令人唏噓感慨。 我曾以為死亡離我如此遙遠,但這幾年,又覺得它隨時可會在我身旁經過。 16年,我認識了一位網友,他比我還小,充滿活力,每次有什麼活動都會積極參加,無法想象,如此年輕的人,僅僅一年,就差點沒逃過死神的魔爪。17年那會,從朋友圈得知,他受到了感染,進了醫院。起初我以為只是普通的感染病,到今年年頭,他的情況急轉直下,昏迷不醒,每一天,他都是頑強得向死亡搏鬥,爭取而來的一天,甚至他的家人也作好了最壞的打算,我完全沒想到過,如此年輕的他,會如此快面對死亡,更加無法想象,他會離我們而去,那種生死危在旦夕的時間,每一天對家人和朋友都是一種折磨。 還記得小時候很喜歡到表妹家裡玩,每次到她家,她的爺爺會熱情地招待我們,她的奶奶不是廚師,但炒得一手好菜,色香味俱全,一看到已叫人食指大動。17年,對他們家來說,是沉重的一年,家裡兩位老人都在這一年先後離世。今年年初再次拜訪,家裡的傢私設備沒什麼變化,卻覺得整個家變得冷清。吃飯的時候,雖然有筷子碰撞和電視傳來的聲音在整個屋子迴蕩,卻顯得空洞,寂靜,總感覺缺少了什麼,是那熟悉的人吧,還是那份家人在一起的暖意,我無法想像,在兩位老人剛離開的時候,這份死寂如何折磨著他們一家。 我小時候的鄰居,年紀和我相若,他的父親是一位高大,友善的中年男子,以前我偶爾都會去拜訪他們,去和他家的貓玩。17年從母親口中得知,她父親因為突發的心臟病去世了,離世的那一天早上,他如常上班,回家,完全沒有異樣,直到下班躺在沙發上,才被發現沒有了生命跡象,回天乏術。他的同事說:「無法想象今天才看到那樣一個健康的人,就這樣沒了。」大家都不知道應該怎麼樣把這個消息轉告他的母親,要讓白頭人送黑頭人。 2018年,今年,不少偉人離世的新聞傳來,霍金,饒宗頤,劉以鬯,余光中,那些我從小仰望的巨人,他們曾經成功戰勝過多少難關,卻終在死亡這一關前倒下。我無法想象,前一天我還在閱讀余老先生的文章,佩服他的才思橫溢,第二天卻從新聞得知他已駕鶴西去。 去年和朋友去騎自行車,在一個下坡路,我來不及減速,整個人摔了出去,那時候剛好一輛貨車在路口,若果那輛貨車不是剛好停了下來,估計我已經要直接面對死神了。死亡,永遠叫人措手不及,每一個人都無法想象自己的死亡的到來。 但是這部電影,改變了我對死亡的看法。電影沒有拍攝Edward和Carter離世時的表情,但我相信他們都是帶著微笑離開,當遺願清單中的願望被一一實現和劃去,死亡,再也無法嚇倒他們。 正正是死亡,教會我們珍惜。我們不知道自己什麼時候要離開,同時也不知道身邊的人什麼時候離開我們。在電影《斯巴達300勇士》中,斯巴達隊長的兒子,追隨父親出征,因一時大意被波斯士兵偷襲,當場被斬首。隊長親眼目睹兒子慘死,悲痛莫名。他對國王里昂納德說:「我的人生到現在才有了遺憾,我不是因為兒子為國捐軀而傷心,而是痛心到他死前,我不曾告訴過他我最愛他。」遺憾,來不及的告白比起死亡更叫人傷痛。我們擁有家人,朋友,兒女,擁有健康,快樂,幸福,一切都不是必然的,死亡,令我們明白珍惜眼前人,擁抱所擁有的,像Edward那樣,親吻那位最美麗的女孩,擁抱她,告訴他們,你愛他們。 是死亡,令人學會放下。人總愛回頭看,對那些失去的,失敗的,失落的,十分執著,不願忘記和放手。死亡令這些明白,人本來就是一無所有地來到這個世上,亦一無所有地離開。無論你在兩次一無所有之間擁有過什麼,在死亡面前也只能無奈放手,像Edward那數以百萬計的財富,名聲,那一切終究留不住,是非成敗只不過是一場空。死亡,令我們明白與其執著于過去,倒不如放眼未來,將那些留不住的,用於更有意義的地方。 是死亡,令人學會謙卑。人自稱為萬物之靈,多少人以此自傲,不可一世,自詡為大自然的主宰,以為自己凌駕一切,以我獨尊。但死亡令這些人明白,沒有人長生不死,總使人能活到百歲,那又如何?比起那見盡滄海桑田,萬物變遷的大自然,人的壽命不過是滄海一粟。人因死亡明白自己根本不可能控制一切,明白自己的渺小和微不足道。 是死亡,令人學會做任何事都要及時。 生年不滿百,常懷千歲憂。 晝短苦夜長,何不秉燭遊! 爲樂當及時,何能待來茲? 愚者愛惜費,但爲後世嗤。 仙人王子喬,難可與等期。 這是《古詩十九首》中,我最喜歡的一首。人生如此短暫,為何還要浪費時間去憂慮,悲傷,憤恨,那短暫的負面情緒,根本不算什麼。就像電影中的Edward,他沒有成為詩中的愚者,晝短苦夜長,何不秉燭遊!他想通了,並付諸實現,運用金錢遊歷各地,和Carter一起見證一個又一個的壯觀的人類奇跡。死亡為我們的生命定下時限,告訴我們生命中的時間不是無限的,不要再揮霍那有限的時間,而是要捉緊它,好好地運用,去關心身邊的人,去實現自己的理想,去追尋真正的快樂…… 最後,也是最重要的,是死亡,給予人激情和奮鬥的力量。在電影《七宗罪》的結尾,同樣由摩根.費曼飾演的警官沙摩塞曾這么說:「海明威說過:『世界如此美好,值得我們為之奮鬥』我只同意後半句」生命也是如此,像沙摩塞所說那般,沒有人的生命是十全十美的,裡面總有污點,最可怕的是它總有一個結局,總有結束的一天,正是這既不完美,而又必須接受,只有一次的生命,讓我們更加努力,去為生命奮鬥,使它變得更美麗,將那些不足一一填滿。為山九仞,那就把那一簣都填滿;未到終點,那就再踏前一步;未觸碰到夢想,那就把手再伸長一點。生命中每個片段,單獨來看,或許就如馬賽克般,有一些不完美的碎片,但從一整塊馬賽克拼圖來看,那些不完美的,也是組成拼圖的一部分,是偉大的人生不能缺少的一塊。死亡局限了人生的長短,又催促人們以奮鬥去擴闊它的闊度;死亡使生命變得有限,同時又令它的價值變得無限- 因為死亡,我們才更加了解生的意義和價值,才會去努力使它變得更美麗。偉人縱然死亡,但他的精神就是留給我們最美好的禮物。 有人這麼形容:「今天,是你餘生的第一天」 也有人認為,這種說法太樂觀了,難免讓人以為還有很多時間可以虛耗,應該改成「今天,是你餘生的最後一天」這樣,人們才會急起直追,想要彌補不足,知道要珍惜時光,去抱緊最愛的人。 詩人華萊士.史蒂文曾說過:「死亡是美麗之母,會凋零的事物才會美麗,這是為什麼我們不會被人造花所感動」生命的有始有終,變幻無常,為生命增加了人性,更彰顯了它的美。生命,因死亡而美麗。

感謝這部電影,讓我深刻反思的生命的意義。將每一天都當作餘生的最後一天吧,在生命的旅途中,永遠不要當一個拖延症患者。我想,在我的遺願清單上,第一項我會寫

1.在彌留之際,能對自己說一句「我已無悔此生!」

