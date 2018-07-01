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《遺願清單》生命因你而美麗

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2018-7-1 2:07:58

生命因你而美麗？有天偶爾看到的一句話，指的是誰？若把人生比作一段旅程，生為起始死是終點，令生命美麗的過程就是那路上的美景，那路上美好的人，事和物。如此多的美好，那究竟是誰？

 

20142018，人生的旅程又走過了四年，這個問題依然讓我困惑，到底有什麼能人生永遠美麗？直到我看了這部電影 遺願清單。

 


 

   沒記錯的話，一開始並不是衝著這部電影的寓意或者評價而去看的，純碎是在補傑克.尼克爾森的電影而找到了這部，沒想到有如此大的驚喜，且讓我找到了那個問題的答案，也讓我對於生命，親情，死亡等有了不同的理解。

 

   故事講述的是兩名身患絕症，壽命只剩下不足一年的老人，一位是傑克.尼克爾森飾演的富翁Edward,另一位是摩根.費曼所飾演的Carter。兩人因為被分配到同一間病房而認識。若不是那一場疾病，身份懸殊的兩人估計永遠不會遇上對方。


  


 


 

   一開始兩人對對方的印象都不太好，Edward 覺得自己貴為醫院的董事，應該能獨享病房，不受任何人打擾，而Carter則覺得Edward整天抱怨，太吵鬧了，打擾到他休息。慢慢的，百無聊賴的兩人開始聊天，了解對方，家財萬貫，表面風光的Edward有過四次婚姻，卻因為和女兒爭吵而再沒有聯繫； 學富五車的Carter膝下子孫滿堂，看似擁有一個美滿的家庭，原來Carter一直為當年妻子意外懷孕，自己被迫放棄學業，當了半輩子的修理工而耿耿于懷。以上再加上同病相憐，兩人漸漸成為了好友。到後來，醫生告知兩人都只剩下一年的性命，顯然大部分人都不能接受， 自己快要離開這個世界，失去生命的事實。

 

  世事都是由機緣巧合組成，沒有人能預算，也沒有人能改變。

 

 一天，Edward發現了Carter在撰寫自己的遺願清單，他把一些人生中應該完成的事寫在紙上，從而開始了一段偉大和極具意義的旅程。兩人一人一句，清單上的內容越來越豐富。


 

    記得看過一個漫畫，描述的是人從沒有完美的時刻，少年時，有時間，有精力，卻沒有金錢去做想做的事；成年時，有金錢和精力，但缺了時間，到老了，終於有時間，有金錢了，卻再沒有那份精力去做任何事了，人生只有一次，別為自己找任何藉口，去做想做的事吧。EdwardCarter開始要實現的願望，都是希望去一些沒去過的地方-印度，埃及，香港，做沒做過的事-賽車，跳傘，紋身。看到這裡的時候，特別佩服兩位老人的勇氣，膽敢去挑戰那些常人都害怕的項目，或許這份勇氣，是他們最恐懼的死亡所帶來的。



 

    在旅程途中，兩人開始有了紛爭，Edward知道Carter一生人只有過妻子一個女人，於是安排了另一個女子和他交往，卻引起Carter大怒，同時，Carter希望Edward能和女兒言和，不至於孤獨終老，Edward卻不領他的好意，更認為他是在摻和他的家事，兩人因此分道揚鑣。

 

    回到家中的Carter,終於和妻子放下了心結，他意識到妻子才是自己永遠最愛的女人，但他時日無多了。電影演到這裡，我的情緒也漸漸被牽動。

  

  

  Carter在家中暈倒，Edward趕到醫院探望，Carter沒有顯出痛苦或者悲傷，而是跟他說了一個笑話-Edward最愛的咖啡，其實是來自貓的糞便，兩人忍俊不禁，放聲大笑，甚至笑到流淚，Carter拿出之前被Edward撕碎的遺願清單，並劃去-

 

  笑到流眼淚（Laugh until I cry


 

  看到這裡我的心情是複雜的，兩人的笑聲感染了屏幕外的我，嘴角被牽動上揚，但同時我的內心是悲傷的，我知道，Carter快撐不住了，兩人在一起那樣快樂的時光轉眼就不在了。

 

   我更想到了現實。笑到流眼淚，當我第一次看到這個願望的時候，我的腦海里想過無數的可能，到底要怎樣才能讓人有如此大的歡樂，可以笑到如此放情，到最後只是一個很簡單的冷笑話就解決了問題。對啊，快樂為什麼要想那麼多，快樂其實很簡單。升上大學后，總要做很多關於情緒的問卷，每次問到快樂，開心這些，我總覺得這是我生活中所缺少，或許是自己要求更高了，或者說自己更難被滿足了。記得小時候，一顆糖果，一杯雪糕，一部周星馳的電影，已經足夠成為我一個星期的笑料，到了後來，好像這些已經都無法滿足我了，我覺得快樂離我越來越遠。到了這裡我才發現，不是快樂遠離了我，而是我得到了，卻不再珍視，它就在我手上，我卻不斷的去尋找，索取，反而讓自己困惑於如何尋求快樂。改變自己的想法，快樂，歡笑是一件再平常不過的事。

 

  笑聲過後，Carter將清單交給Edward,告訴他這張清單只能有他一個人完成了，囑咐他去尋找自己的快樂，他不能再繼續這段旅程。天下無不散之筵席，無不散之旅程，在人生的旅途，每一個人，都只能陪你一程，終究會是他目送你而去，或者反之。

 

  Edward鼓起勇氣，到了女兒的家，往事如煙，那件耿耿於懷的事，或許兩人都早已忘記，父女冰釋前嫌，Edward發現原來自己已經成為了外祖父，他親吻了美麗而可愛的外孫女，出門后劃去清單中的


 

 親吻世界上最美麗的女孩」




 

   記得在討論這個願望的時候，Carter笑話Edward要怎麼找世上最美麗的女孩，Edward回應說要以量取勝，其實並不用，一個女孩足矣。家人永遠是我們心中最美的人，西方有句諺語叫” East  or West, home is the best” 家，永遠是黑夜里最明亮的星，只要你還沒歸家，家的燈永遠為你而亮，那一碗為你而留的湯，足以溫暖寒夜里的那顆心。看到這裡我已無法控制眼中的淚水，Edward終於回到了真正的家，找到了他心中最美麗的女孩，這也是全篇中最動人，最美麗的願望。

 

  Carter離世后，Edward出席了這一位，可能是他人生中最後一位朋友的喪禮，並在此致辭，與大家一起懷念這位幫他找到了人生意義的摯友，想到三個月前，兩人還素未謀面，Edward 拿出清單，並劃去出於好意，無私地幫助一位陌生人


 

幫助別人，可以是舉手之勞，可以是傾囊相助，兩人電影中Edward用自己的財富，幫助Carter完成了大部分的心願，讓他得以不留遺憾離開，讓他都找到了自己人生的意義。其實，並不只是EdwardCarter也幫助了Edward尋回了他自己的快樂，他在葬禮上說，和Carter在一起那段時間，是他人生中最快樂的，Carter幫助Edward尋回他的至寶-家人，兩人互相成就了對方。

 

數月后，Edward追隨Carter而去，Edward的助手Matthew把兩人的骨灰帶上了雪山，並葬在這裡，劃去遺願清單中最後的兩項-見證神跡和做一件犯法的事（埋葬在雪山是犯法的），為電影最後添上一筆幽默。


 


整部電影約90分鐘，不算一部長片，沒有刻意的拖延或冗長的敘事，開頭一些背景資料和願望都能簡單，直接一筆帶過，其實片名已經劇透了一大半。電影前半段略顯平庸，大部分的情節都大概能猜到，導演把最精彩的部分放在了最後，在開頭仿佛無心一筆，因開玩笑般而寫下的願望，在結局卻起了點睛的作用，並與開首遙遙呼應。每劃去一項，都扣人心弦，並將電影主題升華到更高層次，使我們反思什麼是真正的快樂，親情和友誼。有言論批評電影有不少願望，是Carter依賴Edward的家財才能完成，使整部電影沾染了世俗和銅臭，但我不認同，正如之前談到，人要去做想做的事，金錢，時間，精力都是重要的部分，試想想，若果Carter在電影中需要處處度量自己剩下的存款，想著完成這個願望，就沒有足夠的錢完成另一個了，豈不是顯得更庸俗市檜嗎？安排Edward這個富翁角色，讓兩人可以真正，毫無顧慮地構思自己的遺願清單，也是更貼近現實的。總體而言，整部電影或許略顯俗套，但是電影的主題耐人尋味，引人深思，瑕不掩瑜。

 

說回開頭的問題，生命因你而美麗，看完這部電影後，我找到的答案是-死亡。生命因死亡而美麗。

 

死亡，一向是人所忌諱的事，人人對它避之則吉，卻又無人能逃避。人人都認識它，卻又都不了解它因為沒有經歷過死亡的人能告訴你他的經驗。死亡是公平的，無論各人的起點在何處，最終也是殊路同歸，猶有竟時。電影提過過一個調查訪問一千人是否願意知道自己確切的死亡時間，高達百分之九十六的人選擇了不願意。死亡如此可怕，怎麼能令生命變得美麗？

 

記得我第一次經歷死亡，是在我十二歲左右，我爺爺逝世了。當時，我還不懂，到底死亡意味著什麼。我趕回家，見到了爺爺的遺體，他像是平常那樣，沉沉的睡著（我爺爺晚年因為中風，過去三年一直躺在床上），直到堂姐跟我說：爺爺走了，永遠不會再回來了，我才明白，死亡意味著永遠的分別，那個照料著我長大的爺爺，包容我，在我調皮出走後，不顧自己的身體，著急地找了一夜的親人，永遠地離開了，我終於明白，為什麼生離和死別，是人生最痛苦的兩件事。

 

中學時讀到蘇軾的《前赤壁賦》，談到一世梟雄曹操，方其破荊州，下江陵，順流而東也，舳艫千里，旌旗蔽空，釃酒臨江，橫槊賦詩﹔固一世之雄也如此氣概萬千的英雄，活現眼前，轉而到一句而今安在哉？古往今來無論偉人或乞丐，無論生前做過什麼，死亡把他們生前擁有的一切都帶走了，留給後人的，只有一句沉重的反問而今安在哉？，實在令人唏噓感慨。

 

我曾以為死亡離我如此遙遠，但這幾年，又覺得它隨時可會在我身旁經過。

 

16年，我認識了一位網友，他比我還小，充滿活力，每次有什麼活動都會積極參加，無法想象，如此年輕的人，僅僅一年，就差點沒逃過死神的魔爪。17年那會，從朋友圈得知，他受到了感染，進了醫院。起初我以為只是普通的感染病，到今年年頭，他的情況急轉直下，昏迷不醒，每一天，他都是頑強得向死亡搏鬥，爭取而來的一天，甚至他的家人也作好了最壞的打算，我完全沒想到過，如此年輕的他，會如此快面對死亡，更加無法想象，他會離我們而去，那種生死危在旦夕的時間，每一天對家人和朋友都是一種折磨。

 

還記得小時候很喜歡到表妹家裡玩，每次到她家，她的爺爺會熱情地招待我們，她的奶奶不是廚師，但炒得一手好菜，色香味俱全，一看到已叫人食指大動。17年，對他們家來說，是沉重的一年，家裡兩位老人都在這一年先後離世。今年年初再次拜訪，家裡的傢私設備沒什麼變化，卻覺得整個家變得冷清。吃飯的時候，雖然有筷子碰撞和電視傳來的聲音在整個屋子迴蕩，卻顯得空洞，寂靜，總感覺缺少了什麼，是那熟悉的人吧，還是那份家人在一起的暖意，我無法想像，在兩位老人剛離開的時候，這份死寂如何折磨著他們一家。

 

我小時候的鄰居，年紀和我相若，他的父親是一位高大，友善的中年男子，以前我偶爾都會去拜訪他們，去和他家的貓玩。17年從母親口中得知，她父親因為突發的心臟病去世了，離世的那一天早上，他如常上班，回家，完全沒有異樣，直到下班躺在沙發上，才被發現沒有了生命跡象，回天乏術。他的同事說：無法想象今天才看到那樣一個健康的人，就這樣沒了。大家都不知道應該怎麼樣把這個消息轉告他的母親，要讓白頭人送黑頭人。

 

2018年，今年，不少偉人離世的新聞傳來，霍金，饒宗頤，劉以鬯，余光中，那些我從小仰望的巨人，他們曾經成功戰勝過多少難關，卻終在死亡這一關前倒下。我無法想象，前一天我還在閱讀余老先生的文章，佩服他的才思橫溢，第二天卻從新聞得知他已駕鶴西去。

 

去年和朋友去騎自行車，在一個下坡路，我來不及減速，整個人摔了出去，那時候剛好一輛貨車在路口，若果那輛貨車不是剛好停了下來，估計我已經要直接面對死神了。死亡，永遠叫人措手不及，每一個人都無法想象自己的死亡的到來。

 

但是這部電影，改變了我對死亡的看法。電影沒有拍攝EdwardCarter離世時的表情，但我相信他們都是帶著微笑離開，當遺願清單中的願望被一一實現和劃去，死亡，再也無法嚇倒他們。

 

正正是死亡，教會我們珍惜。我們不知道自己什麼時候要離開，同時也不知道身邊的人什麼時候離開我們。在電影《斯巴達300勇士》中，斯巴達隊長的兒子，追隨父親出征，因一時大意被波斯士兵偷襲，當場被斬首。隊長親眼目睹兒子慘死，悲痛莫名。他對國王里昂納德說：我的人生到現在才有了遺憾，我不是因為兒子為國捐軀而傷心，而是痛心到他死前，我不曾告訴過他我最愛他。遺憾，來不及的告白比起死亡更叫人傷痛。我們擁有家人，朋友，兒女，擁有健康，快樂，幸福，一切都不是必然的，死亡，令我們明白珍惜眼前人，擁抱所擁有的，像Edward那樣，親吻那位最美麗的女孩，擁抱她，告訴他們，你愛他們。

 

是死亡，令人學會放下。人總愛回頭看，對那些失去的，失敗的，失落的，十分執著，不願忘記和放手。死亡令這些明白，人本來就是一無所有地來到這個世上，亦一無所有地離開。無論你在兩次一無所有之間擁有過什麼，在死亡面前也只能無奈放手，像Edward那數以百萬計的財富，名聲，那一切終究留不住，是非成敗只不過是一場空。死亡，令我們明白與其執著于過去，倒不如放眼未來，將那些留不住的，用於更有意義的地方。

 

是死亡，令人學會謙卑。人自稱為萬物之靈，多少人以此自傲，不可一世，自詡為大自然的主宰，以為自己凌駕一切，以我獨尊。但死亡令這些人明白，沒有人長生不死，總使人能活到百歲，那又如何？比起那見盡滄海桑田，萬物變遷的大自然，人的壽命不過是滄海一粟。人因死亡明白自己根本不可能控制一切，明白自己的渺小和微不足道。

 

是死亡，令人學會做任何事都要及時。

 

  生年不滿百，常懷千歲憂。

  晝短苦夜長，何不秉燭遊！

  爲樂當及時，何能待來茲？

  愚者愛惜費，但爲後世嗤。

  仙人王子喬，難可與等期。

 

這是《古詩十九首》中，我最喜歡的一首。人生如此短暫，為何還要浪費時間去憂慮，悲傷，憤恨，那短暫的負面情緒，根本不算什麼。就像電影中的Edward，他沒有成為詩中的愚者，晝短苦夜長，何不秉燭遊！他想通了，並付諸實現，運用金錢遊歷各地，和Carter一起見證一個又一個的壯觀的人類奇跡。死亡為我們的生命定下時限，告訴我們生命中的時間不是無限的，不要再揮霍那有限的時間，而是要捉緊它，好好地運用，去關心身邊的人，去實現自己的理想，去追尋真正的快樂……

 

最後，也是最重要的，是死亡，給予人激情和奮鬥的力量。在電影《七宗罪》的結尾，同樣由摩根.費曼飾演的警官沙摩塞曾這么說：海明威說過：『世界如此美好，值得我們為之奮鬥』我只同意後半句生命也是如此，像沙摩塞所說那般，沒有人的生命是十全十美的，裡面總有污點，最可怕的是它總有一個結局，總有結束的一天，正是這既不完美，而又必須接受，只有一次的生命，讓我們更加努力，去為生命奮鬥，使它變得更美麗，將那些不足一一填滿。為山九仞，那就把那一簣都填滿；未到終點，那就再踏前一步；未觸碰到夢想，那就把手再伸長一點。生命中每個片段，單獨來看，或許就如馬賽克般，有一些不完美的碎片，但從一整塊馬賽克拼圖來看，那些不完美的，也是組成拼圖的一部分，是偉大的人生不能缺少的一塊。死亡局限了人生的長短，又催促人們以奮鬥去擴闊它的闊度；死亡使生命變得有限，同時又令它的價值變得無限- 因為死亡，我們才更加了解生的意義和價值，才會去努力使它變得更美麗。偉人縱然死亡，但他的精神就是留給我們最美好的禮物。

 

   有人這麼形容：今天，是你餘生的第一天

   也有人認為，這種說法太樂觀了，難免讓人以為還有很多時間可以虛耗，應該改成今天，是你餘生的最後一天這樣，人們才會急起直追，想要彌補不足，知道要珍惜時光，去抱緊最愛的人。

 

   詩人華萊士.史蒂文曾說過：死亡是美麗之母，會凋零的事物才會美麗，這是為什麼我們不會被人造花所感動生命的有始有終，變幻無常，為生命增加了人性，更彰顯了它的美。生命，因死亡而美麗。


   感謝這部電影，讓我深刻反思的生命的意義。將每一天都當作餘生的最後一天吧，在生命的旅途中，永遠不要當一個拖延症患者。我想，在我的遺願清單上，第一項我會寫 


1.在彌留之際，能對自己說一句我已無悔此生！

 

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I did not hit her, it's not true! It's bullshit! I did not hit her! I did not! Oh hi, Mark.

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
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2018-7-1 10:40:01
珍惜当下、竭尽所能、活出真我、拒绝清单！
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评影论理；抒情存真！
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1 楼

管理员给此回复奖励了 3 分！
芥末味爆米花 9599883

芥末味爆米花

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