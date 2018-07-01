这部影片是自己在大学时期看过的众多影片之中的一部，记忆犹新，之所以关注是因为西恩潘的{死囚漫步}深深的震撼到了自己，所以找来他的作品一一拜看，就这样这部佳作映入眼帘。

西恩潘【死囚漫步】剧照



首先：演职人员阵容强大，导演克林特·伊斯特伍德、几位主演西恩·潘 、蒂姆·罗宾斯、凯文·贝肯都是响当当的人物。老牛仔伊斯特伍德当演员是传奇当导演更是传奇，时光网信息较全这里就不给大家详述了。西恩潘奥斯卡两届影帝，没记错的话不超过5人有此成就。蒂姆罗宾斯最具代表的是肖申克的救赎太经典，还有前边提到的死囚漫步他是导演啊无敌。凯文贝肯最早接触的是影片透明人很新颖演技不错，虽然名气不如前几位，但一直是那种兢兢业业作品丰硕角色留痕的实力派演员。

其次：故事情节紧凑引人入胜，剧情简介。吉米（西恩•潘 Sean Penn 饰）、戴夫（蒂姆•罗宾斯 Tim Robbins 饰）和西恩（凯文•贝肯 Kevin Bacon 饰）是儿时最要好的玩伴。戴夫10岁那年的一桩事件却改变了单纯美好的童年和友谊。尚且年幼的戴夫被歹徒绑架，对他施以性虐待，这个羞辱的经历从此改变了戴夫的人生。他变得与别人越来越疏离，三人的友谊在慢慢消融。 三人各奔东西，却因为吉米的女儿遭杀害而重新有了联系。因为负责这个案件的，碰巧是西恩，此时他已是一名警探，面对好友女儿的被害，心急要找出真凶，却意外发现所有证据的矛头都指向了那个曾经亲密无间的伙伴——戴夫。关系变得剑拔弩张，而过去的友谊，如今的对立，都在拉扯着每个当事人的心。

最后，影片主旨扣人心弦，想表达的东西仁者见仁智者见智。虽然是惊悚悬疑类影片但谁是凶手却不是这部电影的重点，导演要表达的也不是这个，影片的重点在于描述事情是怎样一步步变成这个样子的，这一过程才是发掘整部影片的关键。

戴维，一直是一个生活的弱者，这个幼时遭遇不幸的男人相比他的两个伙伴，他并没有过多主见，显然一直沉浸在童年的阴影之中，使他变得懦弱而麻木，从不信任任何人。从一开始满身带血地半夜回家，就把一切怀疑的目光吸引到自己身上。虽然他也有勇敢之时，当看见陌生的儿童遭受他童年遭受过的欺凌，他为“曾经的自己”反抗，拯救了孩子的人生，但仍无力改变自己的。他敏感脆弱的妻子瑟莱丝对他叙述的怀疑从一开始就注定不会消除，最终她告发了自己的丈夫。最后妻子也不能信赖他时，他无法接受自我精神世界彻底崩塌，又无力改变。





戴夫（蒂姆•罗宾斯 Tim Robbins 饰）神秘河剧照

吉米从小就是一个强者，从他少年时无视一切地在水泥地上刻名字到青年杀人再到中年为女儿复仇错杀了戴维，更多时候他的世界里主宰生活的是他自己。 吉米死了女儿，偏执地不相信警察（西恩），而是召集自己凶神恶煞的妻弟到处盘问打听消息，最终自己动用私刑杀死了戴维。对于应该做什么，他是不在意的，他想的是他想做什么。吉米的老婆安娜贝丝，虽然对丈夫一直偏爱不是自己亲生的女儿凯迪心怀不满，但在凯迪死后还是流露出母性的本能趴在丈夫身上嚎啕大哭，一个典型的贤内助，为影片结束时对丈夫那段“强者宣言”埋下伏笔。

吉米（西恩•潘 Sean Penn 饰）神秘河剧照

我认为，导演就是通过戴维和吉米这两个在生活中一弱一强的两个人在阐述一个道理，生活属于“强者”。影片结束前吉米的老婆安娜贝丝对吉米说的那段话，基本上是直接表达了影片的思想价值。当吉米略显忏悔地面对着窗外说“我杀了戴维，但我杀错人了”时，妻子安娜贝丝说：吉米，昨晚哄女儿们睡觉时，我跟她们说你的心好大，我说你好爱凯迪，因为你创造了她，有时你对她的爱几乎到了极限，爱到心几乎要爆炸，我说爸爸对她们的爱也一样，因为他有四颗心，全都满溢着爱，所以我们不必担心，爸爸为了心爱的人什么都敢做，勇敢地去做，他永远不会犯错，不管爸爸做了什么，他永远不会犯错，结果她们安心地睡着了……爸爸会为了心爱的人赴汤蹈火，这样就够了，别人家都很软弱，只有我们家例外，我们家绝不会软弱，而你，是这个家的统治者（king）。





安娜贝丝吉米妻子 （劳拉·琳妮饰 ）神秘河剧照



其实那晚吉米杀死戴维之前，安娜贝丝已经预感事情会发生，因为瑟莱丝打电话告诉她了，但是她什么都没有做。比起吉米、杀人凶手，这个女人的凶狠完全不占下风，也是一位名副其实的生活中的“强者”。与之形成鲜明对比的是敏感脆弱的瑟莱丝，从一开始就对戴维说的话持怀疑态度，揪住“为什么报纸上没有刊登消息”而不放，最终发展成为向吉米“告发”自己的丈夫。当然可以说这是瑟莱丝比安娜贝丝善良的地方，但影片显然并不想赞美瑟莱丝的善良，而从两位妻子的比对也可以看出生活属于“强者”这一主旨。

瑟莱丝戴维妻子（ 马西娅·盖伊·哈登饰）神秘河剧照

导演克林特·伊斯特伍德，演则优而导，这部被称之为他最优秀的导演作品之一的《神秘河》，可能没有{百万美元宝贝}{不可饶恕}那样使得导演奥斯卡荣誉加身。但却是一部极具爆发力，给人以震撼的佳作，可能我们不能窥探导演的真正意图，但从影片本身来说足以值得每一位影迷一看究竟。