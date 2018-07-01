《Prayers for Bobby》：I need you to listen

“I need you to listen, I need you to answer.”

本片根据真人真事改编。只这一句就让我忍不住的伤心。

有很多人认为这部影片虽然很感人但制作粗糙、过于煽情。而我身为LGBT群体中的一员，并且已经向父母出柜，会比其他人更能感受到这部电影对角色的刻画、对情绪的表达、对角色心路历程的描写是如此真实而细腻。





电影讲述的是美国同性恋权利运动的著名斗士Mary Griffith（玛丽•格里菲斯）本是个虔诚的基督徒，对同性恋极为反感、憎恶，以致最后同性恋儿子被逼走上了绝路。儿子自杀后她才开始反思，在广泛接触同性恋群体之后，她开始深刻反省自己对同性恋知识的匮乏和对圣经的误读，并最终成为了洛杉矶同性恋运动中的领袖人物。前半部分主要讲了少年鲍比在向家人坦白了自己的同性恋性取向后，与母亲越来越激烈的冲突。虔诚的基督教徒母亲在愤怒之下说出“我不要有一个同性恋儿子！”，这句话让本就痛苦的鲍比决定离开家庭独自生活。日渐强烈的压迫感和孤独感让善良、虔诚的鲍比陷入了无尽的孤独与悲痛之中，最终绝望地跳下了高架桥。

后半部分才是这部电影最经典的地方。

鲍比的母亲，玛丽，是整部电影情感变化的焦点。鲍比死后，出于对儿子的爱，尽管在她的信仰中同性恋是一种罪，被认为是污秽的灵魂，死后也不得安宁，但玛丽仍试图去向牧师求证鲍比是个善良的孩子，上帝会原谅他。而此时的她并没有因自己对鲍比所做的一切而产生悔恨。对信仰的忠诚和对儿子的爱让玛丽开始接触同性恋人群，并找到一个接受同性恋群体的教堂。

与牧师的两次争执，让她渐渐地开始质疑自己的理论，开始理解鲍比。终于她下决心去参加同性恋亲友团的小组讨论，在听到其他家长分享的故事后，玛丽的观念发生了质的变化。深夜，她辗转难眠，反复的思考着鲍比的死，最终突破思想桎梏的她来到鲍比的房间，撕毁了所有她曾经为了让鲍比改变而贴在各处的圣经教条，冒雨到教堂向牧师进行忏悔。

玛丽观念的转变也将电影逐步推向高潮。为了支持当地议会关于设立“同性恋自由日”的提案，玛丽在会上发表了一段悲痛但发人深省的话。不得不说，扮演扮演玛丽的演员Sigourney Weaver的演技撑起了这部电影里最精彩的地方。

“同性恋是一种不可饶恕的原罪。同性恋被判死后下地狱永世不得超生。如果他们希望改变，他们可以被治愈，远离邪恶之路。如果他们愿意远离诱惑，他们会再次变得正常。如果没有用，他们就应该更加努力。这些是我发现我的儿子是同性恋的时候，对他所说的话。……我深深地后悔自己对同性恋知识的缺乏。现在我明白，我所受的教育都只是固执偏见、缺失人性。如果我曾经多去了解，而不是墨守陈规；如果当初，在我的儿子对我坦诚相见的时候，我能够认真听他说，我今天就不会站在这里，心中充满悔恨之情。我相信，上帝为鲍比的善良有爱而高兴。在上帝的眼中，善良和爱才是一切。我不知道每次重复对同性恋的永世诅咒，每一次我都是在说鲍比是病态、堕落、威胁着孩子们的安全。他的自尊、他的价值观都被我摧毁。最终，我对他的伤害无法补救。鲍比翻过人行护栏，跳向一辆重卡当场死亡。那不是上帝的旨意，鲍比死亡的直接原因是家长的漠视，和他们对同性恋的恐惧。他想成为一名作家。他的希望和梦想本不该被剥夺，但是却被我们剥夺了。有些像鲍比一样的孩子，坐在你们的教堂中，与你们不相识，但他们会倾听，当你们念出阿门，他们也许将不再祈祷，向上帝祈祷理解、接纳和你们的爱。但是你们的厌恶、恐惧和对同性恋的漠视会让他们放弃祈祷。所以，当你在家中或者教堂念出阿门之时，先想一想，请记住，一个孩子在聆听。”

这段三分钟左右感人至深的发言并没有让议会通过设立“同性恋自由日”的提案，但玛丽没有放弃，她义无反顾地投身于同性恋维权运动，为更多的像鲍比一样的孩子而努力改善他们的生存环境。影片的最后，在国际同性恋节日中，玛丽拥抱了一个男孩子，像是在给鲍比一个迟来的拥抱，一个迟来的理解，让我再次湿了眼眶。

电影结束了，可是我的人生还没有结束。为什么选择这部影片？

一方面，在为数不多的同性题材电影中，大篇幅描述家人心路历程的较少，而此部电影是改编自真是故事，更增加了观影者的代入感。对于同性恋群体的亲友，这无疑是一部很好的教育片，可是在中国，我们不可能对父母说：上帝爱我，是爱我本来的样子。我们的父母也不会因为上帝认为我们是无罪的，就能接纳我们。中国传统道德和伦理，远远比宗教思想来得深入骨髓，难有丝毫改变。在中国，如果一个同志被逼自尽了，也不一定能得到理解。这是在我看完电影除了感同身外的体会，无奈又绝望。