《Prayers for Bobby》：I need you to listen

“I need you to listen, I need you to answer.”

本片根据真人真事改编。只这一句就让我忍不住的伤心。

有很多人认为这部影片虽然很感人但制作粗糙、过于煽情。而我身为LGBT群体中的一员,并且已经向父母出柜,会比其他人更能感受到这部电影对角色的刻画、对情绪的表达、对角色心路历程的描写是如此真实而细腻。





电影讲述的是美国同性恋权利运动的著名斗士Mary Griffith(玛丽•格里菲斯)本是个虔诚的基督徒,对同性恋极为反感、憎恶,以致最后同性恋儿子被逼走上了绝路。儿子自杀后她才开始反思,在广泛接触同性恋群体之后,她开始深刻反省自己对同性恋知识的匮乏和对圣经的误读,并最终成为了洛杉矶同性恋运动中的领袖人物。前半部分主要讲了少年鲍比在向家人坦白了自己的同性恋性取向后,与母亲越来越激烈的冲突。虔诚的基督教徒母亲在愤怒之下说出“我不要有一个同性恋儿子!”,这句话让本就痛苦的鲍比决定离开家庭独自生活。日渐强烈的压迫感和孤独感让善良、虔诚的鲍比陷入了无尽的孤独与悲痛之中,最终绝望地跳下了高架桥。

后半部分才是这部电影最经典的地方。

鲍比的母亲,玛丽,是整部电影情感变化的焦点。鲍比死后,出于对儿子的爱,尽管在她的信仰中同性恋是一种罪,被认为是污秽的灵魂,死后也不得安宁,但玛丽仍试图去向牧师求证鲍比是个善良的孩子,上帝会原谅他。而此时的她并没有因自己对鲍比所做的一切而产生悔恨。对信仰的忠诚和对儿子的爱让玛丽开始接触同性恋人群,并找到一个接受同性恋群体的教堂。

与牧师的两次争执,让她渐渐地开始质疑自己的理论,开始理解鲍比。终于她下决心去参加同性恋亲友团的小组讨论,在听到其他家长分享的故事后,玛丽的观念发生了质的变化。深夜,她辗转难眠,反复的思考着鲍比的死,最终突破思想桎梏的她来到鲍比的房间,撕毁了所有她曾经为了让鲍比改变而贴在各处的圣经教条,冒雨到教堂向牧师进行忏悔。

玛丽观念的转变也将电影逐步推向高潮。为了支持当地议会关于设立“同性恋自由日”的提案,玛丽在会上发表了一段悲痛但发人深省的话。不得不说,扮演扮演玛丽的演员Sigourney Weaver的演技撑起了这部电影里最精彩的地方。

“同性恋是一种不可饶恕的原罪。同性恋被判死后下地狱永世不得超生。如果他们希望改变,他们可以被治愈,远离邪恶之路。如果他们愿意远离诱惑,他们会再次变得正常。如果没有用,他们就应该更加努力。这些是我发现我的儿子是同性恋的时候,对他所说的话。……我深深地后悔自己对同性恋知识的缺乏。现在我明白,我所受的教育都只是固执偏见、缺失人性。如果我曾经多去了解,而不是墨守陈规;如果当初,在我的儿子对我坦诚相见的时候,我能够认真听他说,我今天就不会站在这里,心中充满悔恨之情。我相信,上帝为鲍比的善良有爱而高兴。在上帝的眼中,善良和爱才是一切。我不知道每次重复对同性恋的永世诅咒,每一次我都是在说鲍比是病态、堕落、威胁着孩子们的安全。他的自尊、他的价值观都被我摧毁。最终,我对他的伤害无法补救。鲍比翻过人行护栏,跳向一辆重卡当场死亡。那不是上帝的旨意,鲍比死亡的直接原因是家长的漠视,和他们对同性恋的恐惧。他想成为一名作家。他的希望和梦想本不该被剥夺,但是却被我们剥夺了。有些像鲍比一样的孩子,坐在你们的教堂中,与你们不相识,但他们会倾听,当你们念出阿门,他们也许将不再祈祷,向上帝祈祷理解、接纳和你们的爱。但是你们的厌恶、恐惧和对同性恋的漠视会让他们放弃祈祷。所以,当你在家中或者教堂念出阿门之时,先想一想,请记住,一个孩子在聆听。”

这段三分钟左右感人至深的发言并没有让议会通过设立“同性恋自由日”的提案,但玛丽没有放弃,她义无反顾地投身于同性恋维权运动,为更多的像鲍比一样的孩子而努力改善他们的生存环境。影片的最后,在国际同性恋节日中,玛丽拥抱了一个男孩子,像是在给鲍比一个迟来的拥抱,一个迟来的理解,让我再次湿了眼眶。

电影结束了,可是我的人生还没有结束。为什么选择这部影片?

一方面,在为数不多的同性题材电影中,大篇幅描述家人心路历程的较少,而此部电影是改编自真是故事,更增加了观影者的代入感。对于同性恋群体的亲友,这无疑是一部很好的教育片,可是在中国,我们不可能对父母说:上帝爱我,是爱我本来的样子。我们的父母也不会因为上帝认为我们是无罪的,就能接纳我们。中国传统道德和伦理,远远比宗教思想来得深入骨髓,难有丝毫改变。在中国,如果一个同志被逼自尽了,也不一定能得到理解。这是在我看完电影除了感同身外的体会,无奈又绝望。