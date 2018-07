《金钱世界》---合理驾驭自己的人生

看了很多影评,大多是从金钱和亲情哪个更重要,从而“引发”所谓人性的思考。 一个人拥有越多的金钱意味着拥有更多的选择,这也正是金钱的魅力,但是随之而来的副产品是更多的欲求,极少数成功者能够做出正确的选择,控制欲求,而大多数人则是在无止境的欲求中沉沦。 保罗盖蒂在孙子被绑架时表现出来的“冷漠”和“吝啬”是引起争议和愤慨的开始。 绑匪索要的赎金在一般人眼中金额不菲,但是在其庞大的金钱帝国里可能也就只是一天银行的利息而已,而老保罗拒绝支付的表现在人看来就是冷漠不近人情,甚至被冠上了“冷血”的标签。 但我觉得老保罗是个有极强个人原则的人: 影片中在与儿媳盖尔初次见面的场景,曾经交代了年轻时因为全身心聚焦于事业,而忽略了亲情,对儿子缺失的童年和父爱是愧疚的,他也想弥补,但是他知道金钱的诱惑有多大,所以一直不愿意让儿子直接接手这些巨额的财富,其实是对儿子的一种保护,在儿媳的请求下另一方面自己年事已高,同意儿子到公司任高层,结果是颇具讽刺意味的,果不其然,儿子有了钱之后沉溺于吸毒和享乐,成为一个废人。 建立一个帝国是困难的,维持一个帝国更需要精打细算,每个帝国的统治者其实都如履薄冰,因为只有他们才能最清楚的意识到最大的风险在哪里,他们要做的就是时刻保持清醒,考虑如何做出最有效率最正确的决定,因为这个世界变化太快,你有钱了会有很多人抱着不同目的接近你,如同蝴蝶效应一样,这些众多复杂的变化会导致出各种意料不到的结果。 对于类似的问题可以归结为理智与情感的问题,对于如何回复绑架的人,老保罗一句轻描淡写的nothing就一般人角度来看确实有些冷静的可怕,有时候有钱人或者名人确实容易陷入道德绑架之中,有些以慈善之名进行强捐,未果就开始道德攻击和道德绑架。正如老保罗让孙子回复收到的经济求助的信件的时候,明确说到,我是商人不是慈善家。有的时候逻辑和习惯真的很可怕,比如每天给你一块钱,如果突然有一天不给了就成了问题,反过来如果每天打你一巴掌,突然有一天不打了就代表变善良了吗?为什么有钱就一定要做慈善?有很多慈善真的是做慈善吗,打着慈善的幌子中饱私囊,或者进行洗钱避税的事情被曝光的也不少,如果不能分辨真的是做慈善,难道只是为了慈善的名字而做吗? 省钱: 为了节省干洗费用,在于儿子儿媳会面前自己在洗衬衫; 为了不让别人无偿使用自己的电话,在家里装了一个公用电话亭; 真的很省吗? 也不是,可以花高价钱购买艺术品,原因很简单,因为艺术品美的纯粹,可以增值,可以避税,不会被欺骗; “人生最大的挑战就是识别出事物真正的价值”,保罗不愿意花精力去分辨有钱后接触他的人的目的,或许是因为受过伤,只愿意一个人安静的欣赏艺术品安静纯粹的美,至少这种美是相对永恒的而且不会欺骗,最后影片交代用一生收藏的艺术品建成博物馆免费开放,让艺术品的价值和美得以更好体现。 精明: 处处算计如何节省成本和避税,表现在同劫匪讨价还价赎金,支付赎金的费用也想办法用来避税等等; 这也反映出老保罗的原则,该省省该花花,认为有价值的东西不惜代价,认为没有价值的东西一毛不拔,另外一个侧面印证就是把无法得到或者搬走的东西斥巨资原样复制一下。 真的无情吗? 也不是,因为有太多的人接近你只是为了你的钱,之前调查的结果更倾向于是孙子找了一帮人制造的绑架假象来骗钱,后来当被证明之前的判断是错误的,被安保专家痛骂了一顿,确信确实是被绑架了,于是也同意支付赎金,只不过多了讨价还价和如何利用这笔赎金进行避税,这是在一般人看来有些接受不了的商人的“精明”,在我看来只是最大限度的止损罢了。 顺便说一下片中表现很正能量的安保专家,其实老保罗和安保专家弗莱彻·蔡斯,一个是拿钱冒险,一个是拿命冒险,冒险的结果还是钱,只不过每个人手中的筹码不同。 影片最后,接受打理帝国的儿媳在真正承担起这一责任时,似乎对老保罗的做法有了理解,眼神的变化暗示着角色的转变带来心理上的变化,此刻似乎有种老保罗附体的感觉,老保罗最后决定把财产交给孙子,在其未成年时由其母亲代管应该也是看中这个儿媳能够顶住金钱的诱惑,没有提出任何离婚补偿,要的只是儿子的抚养权,选择这样的人代为看管自己的帝国,帝国才不会很快的消亡。 这里想说一下灭霸,极少数人(比如保罗盖蒂这种世界首富,比如复联3中的强权者灭霸)和普通人不同之处在于对待事物的看法的角度不同和拥有实现目标极其强烈而且坚定的决心; 灭霸的做法在一般人眼中是无法接受的,因为资源是有限的,为了避免资源被不断增长的人口过度消耗而最终走向消亡,采用强制随机杀死一半的人口来保证资源不被过度消耗,可能初衷是好的,但是办法过于简单粗暴,在世人和正义光环照耀下的超级英雄看来这是灭绝人性,冷血无情的做法,但是灭霸真的无情吗?为了得到灵魂宝石,需要以最爱的人进行献祭,灭霸留下了眼泪,最后牺牲了卡魔拉。 灭霸对于养女卡魔拉的爱不是伪装出来的,通过一些细节可以能够看出来,收养时候牵着的小手,同为养女星云犯错就会收到严厉的惩罚,而卡魔拉出手刺杀灭霸,灭霸都没有对其痛下杀手,片尾灭霸眼前出现小时候的卡魔拉,卡魔拉问:成功了吗?灭霸:成功了。卡魔拉:代价呢?灭霸:一切(眼中含着泪)。说明灭霸也不是无情的,只是在于一旦对事物有了坚定的判断和看法,会以自己认定的价值做判断,为了达到目标不惜牺牲珍爱的一切。 其实复联3的结局如果在灭霸打响手指,全宇宙人口随机减少一半的时候,灭霸自己也消散了,那效果绝对不一样,这样就证明灭霸的目的是单纯的,而绝对不是终极目的是当控制宇宙的强权者,随机是真正的随机。 人的不同经历,所拥有资源的不同不可避免的将人群进行分化,形成所谓的阶级,不同阶级的人群对事物的看法因为其经历不同、所处环境和境遇不同自然也就不同,有时候很难评判一些看法的对错,因为某些角度看起来貌似是不对的,但是站在其角度看又是可以理解的,就我本人而言,刚参加工作时所有的驱动力都是基于工作角度出发如何能够把工作做得更好,然而很多建议上司或者公司没有采纳,一直不是很理解,随着职位逐步提升,直至踏入管理核心,才发现,原来事情不能仅从工作出发,有时候必须要权衡,保证系统整体最优,在中国还要考虑人际关系等等,同样的事情,站在管理者的角度看就释然了,根本原因在于你的决策来源你获得的信息,向保罗盖蒂和灭霸这样的极少数人,他们真正经历了些什么,什么对他们的行为和判断造成了影响这是绝大数普通人没办法了解和理解的,作为一个独立的个体,我们能做的就是通过让自己有更多的经历去丰富对这个世界的认知,因为毕竟际遇有限,常人不可能经历的太多,那么通过学习可以让我们了解的更多,“以史为鉴可以知兴替,以人为鉴可以明得失,以铜为鉴可以正衣冠”说的就是这个道理,自身的经历加上主动的学习,让我们能够更好的理解这个世界就足够了,毕竟保罗盖蒂和灭霸只有一个,而我们基本上都只是平凡的大多数之一。 何以解忧,唯有暴富,但是没有由来的暴富又是几人能够驾驭的,最常见的结果是暴富后不知节制挥霍后的没落,经得起诱惑,耐得住寂寞,学会自治和自律,懂得慎独和自省,知足常乐,合理驾驭自己的人生。

