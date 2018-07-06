命运永远都是不公平的，但爱只需要彼此

2014年看完这部电影之后留下的短评是这样的：

“一部电影，爱上一个故事，一个演员。悲惨的现实总是让人动容，虽然开头，女主的旁白就告诉观众这不是一个美丽的童话，其实这样的故事永远都不可能是美丽的童话，但同样，再残酷的现实都可以有积极的过程，哪怕痛苦永远在那里。最后男主丢下也快要离开这个世界的女主真的让人无法控制住悲伤的情绪。 ”

2017年在回国的飞机上意外地再次看了这部已经在三年中看了很多遍的电影，依然不争气地泪流不止。

电影本身没有曲折的剧情，却能在一幕幕中反复地打动着我。

电影在Augustus去世后，Hazel读着他给她留下的最后一封信结束，信是这样写道的：

虽然见作者的过程相当糟糕，但阿姆斯特丹之行让Hazel和Augustus在各自的人生末期体会到了对方唯一的爱。

Augustus写给作者助理的邮件得到了积极的回复，于是Augustus用了属于自己的癌症基金来实现他和Hazel去阿姆斯特丹见作者的愿望。

Hazel最爱的一本书叫作《An Imperial Affliction》，讲述一个患癌症小女孩的故事。因为书的作者把癌症患者的痛苦写得太真实，打动了Hazel，然而书的结尾在小女孩的去世时戛然而止，于是Hazel和Augustus希望能够拜见这位作者来询问小女孩去世后的故事。

Hazel是一个患有肺癌的女主，Augustus是一个患有骨癌的男主，他们在癌友互助会上认识。

“其实所有人都希望被铭记。但Hazel不一样，Hazel明白现实的真相，她不想要无数的崇拜者，一个就够了。而且她得到了。爱她的人也许没那么多，但爱她的人用情至深，对一个人来说，这已经远远足够了。但Hazel病重的时候，我知道我快死了，但我不想告诉她。她在重症监护室时，我溜进去十分钟，被逮到之前，我一直坐在她的床边。她当时双眼紧闭，面色苍白，但她的手还是跟以前一样，依旧温暖，她涂着深蓝黑色的指甲油，我就握着她的双手。我试图想象一个没有我们的世界，那会是个多么空虚的世界。她是那么美丽，怎么都看不厌，永远不用担心她比你聪明，因为你知道她本来就是。她为人风趣友善，我爱她，天啊，我爱她。我真是太幸运了，爱上了她。在这个世上，你无法选择会不会心碎，但你能决定你为谁而心碎，我很高兴，选择了她。我希望，她也无悔选择了我。Okay，Hazel Grace？”

有些看过了很多相同题材的人并没有觉得这样一部“普通”的电影有什么特别。电影本身基于畅销书作者John Green的同名小说，所以能够触及到泪点和故事本身以及作者表现手法有关。但其实真正触动我的并不是因为男女主角都患有癌症，而是他们对彼此表达出的爱以及作者对于命运的理解。





这部电影对于生命和爱的讨论特别触动我。

男主是一个希望被世界记住的毛头小孩，这个想法很多人都会有，也是很多人对于生命存在意义的答案，那就是被记住，被这个世界上的所有人记住，但终究又会有多少人被这个世界记住呢？即使那些被世人熟知的人物，也许未来某一天也会和这个世界一起消失。但生命就没有意义了吗？





在Augustus面对无法被世人记住却要被迫离开这个世界的现实打击下彻底消沉时，Hazel是这样说的：

“你执着地渴望被人铭记？我觉得你是特别的，这还不够吗？你以为一个有意义的人生，就是必须是所有人都记得你，所有人都爱你吗？你知道吗，这就是你的人生。你所拥有的就是这些，你拥有我，拥有你的家人，你有幸活在这个世上，就这样。如果对你来说，这些都不够的话。我很抱歉，但这些并非无足轻重的，因为我爱你，而且我也会记住你。”









这段话对我的触动是极大的，一个人在外漂泊了很多很多年，遇到的困难也许不如癌症晚期那样致命，但也绝非想象中那么简单。

2014年到2017年正好是读博的三年，这本身就是一段非常艰难的经历，而且还遇到很多人生中的坎，一路走来，Hazel的这句“因为我爱你，而且我也会记住你”带我撑过了很多无法想象的难题。

也许有人会觉得这是夸大其词的说法，但不知道有没有人因为一本书，因为一个故事，甚至是一句话而改变自己一生的，我想如果没有的话，可以问问1963年因为马丁路德金的“I have a dream”演讲而从此改变历史进程的见证者们。





也许是因为电影本身拍得很出色，以及小说原著作者John Green的精湛表达，让我从中体会到了许多，更重要的是，我思考到了很多以前并没有想过的问题，也许是因为太深奥了，也许是因为太抽象了，但有些显而易见的电影作品其实包含着编剧对于这个世界的理解，这也是电影带给人们的魔力。

你可以把一部好的电影当做一个故事来听，但一个故事本身也许并没有太多含义，只有当听故事的人愿意去思考故事本身的意义，那么原来的故事就变成自己的感受，这样的受益有时是不可替代的。





无论是家庭朋友还是所爱的人，生活中永远都有着这样那样的不公平，但不公平又怎样？当你遇到对的人，当你的父母依然无私地爱着你，当你的朋友永远站在你的身边，你为什么还要去憎恨这个世界的不公平呢？既然这个世界本身有着太多的缺陷，为什么要忽略身边的爱？那样的无私，那样的饱含真情，难道这些不是幸运吗？





在黑夜里，星星是那样的明亮，但无数的星星也无法照亮漫天的黑夜，只有用心去找寻，才不会被黑夜所吞噬，错不在黑夜，而是你忽略了星的陪伴。