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致过去的四年

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2018-7-6 0:53:28

一．启程

2014310日，是第一次南飞的日子。托运完行李，和家人一一告别，我独自走过安检，前往登机口。长这么大第一次坐飞机，第一次出远门，面对未知种种的紧张和兴奋冲淡了离愁别绪。历经十几个小时的飞行后，我终于踏上了澳大利亚这片神奇的土地。落地后认识了几个搭同班飞机来土澳的小伙伴，然后在乘坐学校安排的车到达了寄宿家庭，安顿好后就开始了我在他乡的新生活。

离开了家乡的我，一如离开了AshtonEdward Bloom

二．开始

 

寄宿家庭是临出国前国内中介帮着联系好的，到了才发现房东根本不和我们住在一起，却还收那么高的房租，实打实的挂羊头卖狗肉。不过除了室友除了几个学生外，还有两个结伴一起在澳旅行的女生，她们通过给房东做家务来抵自己的住宿费。她们留宿的那段日子，每天晚上都可以吃到丰盛可口的中餐。室友们饭后带着我一起散步、逛超市、熟悉周边环境，教我查交通路线、坐火车、坐公交，有个校友还带我提前熟悉了一下校区。那段时间多亏了他们，才让我迅速地适应了新环境，顺利地度过了过渡期。不过在寄宿家庭住并不是长久之计，我在住了近两个月后告别了可爱的室友们，搬进了新家。

在度过了一段美好时光后，Edward毅然离开了幽灵镇

三．真正的家

新家是一幢52卫的house，是我和另外四个语言班的同学一起从中介take的。四个新室友来自不同的语言班，我只认识一个和我搭同班飞机来的女生，其他人都是去中介签合同那天才第一次见。签合同，置办家具，搬家，收拾房间，一系列操作后开始了新阶段的生活。平时我们经常一起上下学，一起写作业，一起买菜做饭，一起打游戏，一起侃天侃地。虽然五个人来自不同的地方，在不同的语言班上课，正式的研究生课程也不尽相同，但是我们几个人相处得异常融洽，在两年多的时间里结下了深厚的友谊。现在想想，还是会无比怀念那段“无忧无虑”的幸福时光。

关键词：拮据

说到留学，不得不提的东西就是汇率。刚出国的时候，每次不管买什么东西，大到一件家具，小到一袋面包，决定买之前都要扒着手指头算一算得需要多少人民币。后来我发现这基本是每个留学生都有的经验了，我用了至少半年才慢慢习惯不算汇率直接看价格买东西。最开始那段日子，除了生活最基本的开销，能省则省。有次在超市里看到新鲜的草莓，馋得直流口水，算了算价格，站了看了半天，最后还是没舍得买。接着某天晚上，我做梦梦见自己在洗一大盆红彤彤的新鲜大草莓，洗干净之后我也不急着吃，就端着盆站在那里欣赏，然后我就醒了，一口都没捞着吃。醒来后欲哭无泪的我盯着天花板直发愣，这个凄惨的故事后来还经常被国内的好友提起。当然后来我就舍得买草莓了，然而土澳的草莓并不好吃。

 

手头拮据的良多，故意把鞋蹭花，以便宜点的价格给儿子买下了这双美津浓

关键词：火锅+电影

火锅因为其方便快捷的特点，成为了广大留学生的心头好。尤其当时的语言班里好几个川妹子，对火锅的讲究更是让我们大开眼界。寒冷的日子里几人时不时围坐热气腾腾香气四溢的火锅，再配上几部精彩的电影，有什么烦恼都抛在脑后了。再后来火锅更是跨越了季节的限制，成为了我们家的保留曲目。出国前我胆子极小，从不碰恐怖片，悬疑片和惊悚片也极少看。大学时看个《沉默的羔羊》都要拉上全体室友挤在一起看完。出国后，家里有两个男生，选片要照顾到大家口味，考虑到人多壮胆，一连看了好多以前想都不敢想的片子。万万没想到自己吃着火锅唱着歌，就把这看片的极限给突破了。有时候出现恐怖画面出现的时候，大家都很淡定，但是有一个女生被吓到，然后我被她的尖叫声吓到，其他人再被我们俩的尖叫声吓到，一屋子此起彼伏的尖叫声，实在是太好笑。现在自己的胆量又有变小的趋势，真心怀念那段大家一起吃着火锅看电影的日子，怀念那个做完兼职就着宵夜每天一部电影的暑假，怀念和黄豆酱每晚一部下饭好电影的时光。

四．我们毕业了

不知不觉正式的两年研究生课程也走到了尾声，度过了无数个没日没夜写作业的夜晚后，我们顺利地毕业了。大家早已经有了各自的打算，有好些同学选择了回国工作，而我选择了继续留下来。参加完毕业典礼后，我和室友们开始投递简历，准备找工作。然而一份份简历如同石沉大海，投出去后就杳无音信。因为大部分的工作都要求求职者有一定的工作经验，持有PR更是明文规定。在找了一段时间工作无果后，我决定先把PR拿到手。接下来就是备战考试和考试的日子。期间房子合同到期，我和黄豆酱一起搬到了city的公寓里，我上课、准备考试，她则继续找工作。毕业以来，陆陆续续听到不少人放弃留下、决定回国的消息，我内心有一些波动，却没什么大的影响。直到去年6月底的一个深夜，黄豆酱告诉我她也决定回国，我彻底陷入崩溃。没几天黄豆酱的妈妈来了土澳，我陪着她们出去玩了玩，自己也顺便散散心，最后把她们送上了前往机场的大巴。

接下来的几个月被上课和备考填满，翻译考试最终顺利通过，我全力冲击PTE八炸。这些日子里我一直在思考自己的未来，到底是应该继续努力留下，还是急流勇退回国工作。一方面国内的就业形势也不容乐观，像我这样没有工作经验的大龄小白更是处境艰难；国外移民分数越来越高，很多人死在了凑分的道路上。我感觉自己就像一张摊在热锅上的大饼，翻来覆去怎样都是煎熬。

经历了各种不如意的良多，还要继续坚持自己的作家梦吗？

五．陌生的城市

随着时间推移，会计独立技术移民的分数越来越高，这条路渐渐被堵死了。在征求了家人的想法后，我听从中介的建议来到了一个陌生的城市，开始读一个为期一年的课程。转眼来了快一个月了，没想到我又做回了学生。和我一起上课的同学经历大同小异，都是为了移民来到了这里，准备进行最后的冲刺。移民的门槛越来越高，政府也在不断提高移民的具体要求，大家谈起未来都是忐忑和不安，没人知道一年后我们能否得到我们想要的。不过既然选择了这条路，即使最后失败我也不会后悔，至少我曾为了这个梦想努力过、奋斗过。毕竟有没有实现不重要，重要的是人生在世敢不敢追梦。

 

良多对儿子说的话，也是对自己说的吧

 

46岁的是枝裕和说，你才25岁，你可以成为任何你想成为的人。没错，我才27岁，我依然可以成为任何我想成为的人。虽然常常事与愿违，但我会学着接受那个非100%理想中的自己。不管怎样，生活都还是要继续呀。

六．生活的主旋律

一篇流水账简单回顾了下过去4年的生活，初看到这个活动的要求，脑海里跳出来的第一部电影是《路边野餐》，陈升在寻找侄子的路上陷入了过去，又探到了未来，我在回顾过去这四年的时候仿佛也陷入了一个时间旋涡，既清醒又迷惑，既感受到了时间飞快地流逝，又感受到某个特点的时间点被无限放大，呈现静止。第二部想到的就是《比海更深》，过去四年经历过的事情像幻灯片一样放映，所有的喜怒哀乐、苦辣酸甜一起浮现，而台风过后，生活还是要继续。第三部是《大鱼》，爱德华是一个生性乐观、勇敢、浪漫的人，不管遇到什么艰难的处境，他都坚信“我知道我不是这样死的”，最终他也成功战胜了那些困难。还有《音乐之声》里的玛利亚，《乱世佳人》里的斯嘉丽，他们都在我萎靡不振的时候给我的坚强的力量和重整旗鼓的信心。

七．展望未来

在回顾了过去四年的生活后，自然而然要展望一下下一个四年。希望四年后的自己能尽可能多地实现这些目标。

独自一人漂泊在外，最放心不下的就是父母。临出国前还和我爸发生过争执，出国后再回想只觉得自己不够成熟，不懂得去体谅父母。感谢爸妈一直以来对我的支持，希望接下来能多些时间和他们一起。

多认识些谈得来的朋友。

 

等到一个知心爱人。

 

找到一份自己满意的工作。

 

闲暇之余可以去旅行，看更多美好风景。

 

感谢食物，享受美食。

 

尽可能多地看电影，看电影，看电影。

 

最后，把身份问题搞定。

 

最后的最后，来一张树木希林奶奶，希望下一个四年大家都可以成为更好的自己，成为更幸福的人。

 

本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2616292/blog/8042326/
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楼主

管理员给此话题奖励了3分！
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2018-7-6 11:33:23

有梦就是幸福~加油~ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ

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1 楼

dim1116 3815588

dim1116

 
 
2018-7-6 11:48:57
没错 我们都要加油~┗(•ω•;)┛
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M-O_O 2616292

M-O_O

 
 
2018-7-6 11:54:15

好久不见，小机器人儿~

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2 楼

辗转冬夏 1655536

辗转冬夏

 
 
2018-7-6 12:23:12
哇 好久不见！✧*｡٩(ˊᗜˋ*)و✧*｡
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M-O_O 2616292

M-O_O

2018-7-6 12:24:13
你这篇真是炒鸡深刻了 嘿嘿
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辗转冬夏 1655536

辗转冬夏

2018-7-6 12:25:04
没有啦 没什么文笔 只能记一篇流水账了~
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M-O_O 2616292

M-O_O

2018-7-6 12:27:08
求学、移民之路艰辛啊，还好有电影陪伴，每一部都仿佛不一样的人生~
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辗转冬夏 1655536

辗转冬夏

2018-7-6 12:28:21
哇 你这句话说到我心坎里了 真的真的 还好有电影~~~
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M-O_O 2616292

M-O_O

 
 
2018-7-6 11:58:37

  这篇文章真的是用心了   回顾过去还不忘展望未来  你不成功谁成功 加油
 希望下一个四年大家都可以成为更好的自己   说的好！

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我是一个不合格的穆斯林教徒 但我是一个合格的俗人
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3 楼

西斯君 2400225

西斯君

 
 
2018-7-6 12:24:14
谢谢西斯 希望四年后我们再回首 都会有新的收获！^^
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M-O_O 2616292

M-O_O

 
 

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