《人生遥控器》——正因世界丰富多彩，才有生活色彩斑斓

对于生活，有人感叹“人生如戏，戏如人生”。关乎电影，又有“艺术源于生活而又高于生活”的评价。生活和戏就是这样牵绊着联系在一起，可以让我们的灵魂体验到非凡，观察到无限。

小时候，总是觉得时间过得很慢，盼着快乐的寒暑假，盼着自己快长大。可是如今却总是感叹逝者如斯，不经意间又到了该月总结，该月纳税的日子……所谓：“表观之外，心态作怪”。深入思考，仔细对比，或许儿时的我们憧憬更多的是快乐，而长大后的我们向往的则是顺利和轻松。岁月的确能让人成熟，但引起这种思想意识上的改变，更离不开社会、生活、人际、环境等因素的综合影响吧。

老话儿讲：“二十弱冠，三十而立……”，步入而立之年的这几载时光真的经历了很多事，让我对人生颇有感触。而一直以来，我又都喜欢看电影，伴随不同阶段的成长，也会让我有不同的体会和思考。今天聊这几年的感悟，也不妨以电影来说起吧……

我最喜欢的电影之一：《人生遥控器》，它带给我的远不止喜剧片的开心一笑，更有对人生的探讨和家庭关系的影射，感动之余值得细细品味，用心反思。对我个人而言，还有一种警醒和鞭策之力。

1.生活不都是快乐的，苦与乐都是人生的一部分

影片的男主人公纽曼，本想通过万能的遥控器让生活变得简单，他跳过了生活的琐事、跳过了疾病、跳过了为获得成功而辛勤努力的过程。可是在具有智能感应的遥控器面前，人生真正快乐的时光是那么的短暂和屈指可数；即使时间来到轻松的时刻，但因缺少了准备的过程，也让纽曼显得的孤单落寞，快乐转瞬即逝。

谁都渴望快乐，谁都向往生活简单。但常言道：“有人就有江湖，有江湖就有恩怨”；又有说：“世上本没有事儿，搞的人多了，也就成了事儿。”以此看来，一切的事或烦恼都是人所引起，但这个社会本就是由形形色色的人所组成。设想，如果人人都和自己一般模样一般思想，那必是一片平和，可这样的平和的氛围下，快乐却又从何而来？

其实，没有谁的人生比谁更艰辛，也没有谁的成长比谁更容易。有阳关的地方，就一定有阴影。“叹人生，不如意事十常八九，可与人言无二三。”古时尚无现代社会般的纷繁多事，而却留此感叹，更何况今乎？

生活中的点滴，无论喜忧亦或苦乐，都是人生的一部分。我们无力改变周围的环境，但却可保持一颗积极乐观的心，珍惜并享受生活中的每一段过往，把暂时的困难当做人生的磨砺，把疾病或不愉快当成旅途中的小插曲。只有经历了这样饱满的过程，当幸福和快乐来临时才会显得弥足珍贵，成就感非凡。

（认同此观点的电影作品还不在少数）

2.多一点时间给家人，家庭第一

影片中，男主人公纽曼的家庭不算富裕但却和睦而温馨，暖心的父母、漂亮贤惠的妻子和一对可爱的儿女，拥有着被别人羡慕的美满家庭。纽曼工作能力卓越而又积极努力，其老板也对他赏识有加，更有意将公司一半的股份归到他的名下。为此，纽曼全心投入工作，用遥控器的跳过模式不走心的敷衍家庭聚会，放弃答应孩子们的旅行，更冷落自己的妻子。专注于工作的他，完全将家人的需求和感受抛之脑后。通过他的才华和努力，他的确越来越事业有成，他用遥控器跳过了事业拼搏的艰辛时刻，可是家人并没有跳过去，在这些时候只有他的肉体陪着家人，由于灵魂缺失，他在大部分的时间里表现的像是行尸走肉，不能给家人一点点的精神力量和慰藉，于是他的家庭的关系也在逐步破裂，爱犬的离开、妻子的另嫁、父亲的离世……他没有时间陪家人，最后只能默默看着妻子和其他爱她的人在一起，只能在追忆的回看中对老父一遍遍的说爱。当纽曼明白家庭的重要时，一切都无法挽回，在他生命的最后时刻不顾一切把悔悟和教训告诉了效仿他生活方式的儿子——家庭第一。

小时候，我们都被问及过长大了想做什么，或许大部分人的回答也无外乎科学家、医生、教师等这几种。没有生活的阅历，我们都向往精英的社会，这无可厚非。但长大后，现在的我们如果再面对这样的问题，我们又是否有深思熟虑的答案呢？如果依然能回答：我想成为什么样的人，或我要为这个行业甚至国家做点什么、留下点什么。这样的人是真正的精英，令人钦佩。但我想，大多数的人包括我自己，其实并没有太明确的目标，我们向往的或所做一切的出发点，说简单点都是为了自己和家人能生活的更舒适、更幸福。可是，我们却经常在奔波中迷失这个本质，去关注外在表象，甚至将忙碌当成冷落家人的借口。

父母对我们有养育之恩，你的每一次成功、失败、微笑或惆怅，父母都会牢牢记在心头，陪在我们身边，给予默默的支持。爱人是虽无血缘但却愿意改变自己而和你相伴的人，帮你共担生活，为你牵肠挂肚，给你浮躁不安的心带来一份宁静。儿女是我们的未来和希望，既然养育就该给他最好的成长。多一些时间给家人，因为我们对家人本就有一种依靠，而家承载着亲人的喜怒哀乐。家很伟大，所以我们会努力，把它变的越来越完美，越来越温馨幸福。因为有家人的陪伴和支持，我们的人生路程才会走的安稳！

生可以平凡，生活可以简单，但心里有对生活的热爱，才会活的精彩充实。最后的最后，还是想说：世界之美，需要有一双善于发现美的眼睛；而生活之美，在于心之宁静，情之豁达，一种超然态度和真诚的投入。为自己加油！

（《教父》中同样有此观点的支持）

步入30岁，自己所经历的事让我慢慢成熟，也让我对人生有了更多的思考和感悟。就说一件对我触动较大的事吧。

大学时光是人生最美好的一段光景，自己学业上有所收获，也有缘交到一位最志同道合的挚友——宿舍的老四。毕业后他远走南方自主创业，我来到北京应聘打拼。他相对比较健谈，所以每次基本都是他打电话过来，问工作进展，询个人近况，更不止一次的互相激励说以后要一起干一番事业。创业的初期真的困难重重，他不但要自己一个人跑政府事务，做组织运营，还要招贤纳士培养得力助手。经过几年的努力，他的公司渐渐开始走上正轨。2017年的春节我们一起吃饭，听他聊事业发展和成功经验。可是，春节的一聚却成永别，临行前的一句“珍重”后就再无音信。8天后的正月十四，他和一起创业的师弟在回公司的路上遭遇意外，两个人都再也没有醒过来。第一次经历朋友的离开，还是这种突然的意外，真的让我万分错愕，悲痛欲绝。看着他的父母、妻子和不足2岁的儿子来送别，不禁感叹人生无常，英才折戟。再也听不到电话另一端熟悉的声音，再也见不到那乐观开朗的面容。偶尔翻通讯录时划过他的名字，也会让我感到无奈并叹息。

人的一生可做和想做的事都太多了，但每个人的生命都是有限的，在有限的生命里和家人团聚则更显珍贵。对父母多一些耐心，因为他们也曾耐心地教我们说话、走路、写字，所以我们有什么资格现在对他们言语顶撞或不耐烦呢。对你的爱人多一些宽容和理解,少一些懒惰和计较，因为他/她和你一起扛起家庭面对压力。很多时候，我们在工作中对上级懂得隐忍和谦卑，可却将最暴躁的脾气和最恶毒的言语留给了家人，这岂不是本末倒置了么？

这几年有两个新生词汇总在社会的报道中出现，一个是“留守儿童”，另一个是“空巢老人”。童年，是一个人认识世界形成人生观的重要时期，父母在孩子的成长中扮演着性质不同但却同等重要的角色。虽然是为了家庭父母在奋斗，可从孩子的角度他们缺乏必要的陪伴和成长教育，对其心志的发育亦可能因此而受影响。反观现代社会的老龄化趋势，年轻人离家打工，父母为了不成为儿女事业发展的牵绊，克制对儿女的依恋，甘愿守候一份寂寞。他们的健康是否有儿女关心，他们的需求又是否有儿女细心想到。家和才能万事兴，请放慢你的脚步，平和你的心态，多陪伴自己的家人。时常的电话问候，年节的团聚陪伴，多倾听家人的心声，多融入家庭的活动。

也时常听人抱怨说现在的年没有年味儿，从美食角度来看或许的确如此。但在我看来，中国年味儿的精髓其实是一家人的团聚，诉说旧岁，展望新年。在北方的民俗里，包饺子的仪式感就是最好的年味儿体现：从老到小，全家动员，分工合作，其乐融融。究竟是什么让年味儿变淡，是时代的发展，信息化的进步？还是你自己那颗浮躁不安被其他事所诱惑的心呢？

我们每个人的人生都只有这一次，电影中的死亡天使以梦醒的方式给了男主人公重新来过的机会，可是现实中的我们却没有这份眷顾。同时，影片结尾纽曼的桌上再次出现的遥控器也暗示着：其实似梦的一切并不是危言耸听，真正的人生还是由银幕前的每个人自己所掌握。

生活不都是快乐的，苦与乐都是人生的一部分；多一点时间给你的家人，家庭第一。当明白了这些，眼前路的方向也就变得更加清晰了。正因世界丰富多彩，才有生活的色彩斑斓。不忘生命初心，我们继续前进！