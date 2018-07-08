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全方位死角——《黑白迷宫》

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2018-7-8 23:29:30

全方位死角——《黑白迷宫》

《黑白迷宫》片名Color of the Game (2017)。

 

中国香港犯罪题材电影。

 

影片在宣传时，打着香港“老炮儿”的旗号。曾几何时，我们看到国内电影都是打着国产XXX的旗号，现在我们也能看到打着国内影片旗号的其他地区影片了。单凭这一点来看，不得不说，香港电影的确是没落了。

 

为了表现编导演员们对香港电影的支持，演员们近乎真人上演，任达华演的就叫达哥，陈小春演的就叫春哥。就像当年张耀扬实名出演古惑仔一样，这种孤注一掷版的实名上阵，本身就透出影片的一种颓势。

 

影片主打黑白两色，刻意强调黑白两色的对立。讲的也是一个黑白两色的故事，古惑仔和警察安插的卧底，还有古惑仔和自己人安插的卧底，大家各怀鬼胎，行事方式却是颇具奇葩风格。达哥和他的几个好兄弟被社团怀疑是警察内鬼，古惑仔社团为了找出自己内部的内鬼，设局对付几个怀疑目标。达哥一行可不是省油的灯，要战就战个痛快，和社团打得你来我往，好不快活。

 

不过社团排查的方法本身就有问题，仅仅根据这几个人没有被警察抓过，就认定内鬼在这几个人之中。辨别卧底的方法居然这么简单粗暴，不由得让人想为编导鼓掌喝彩。其他奇葩地方不一一吐槽，感觉多想一秒钟都是浪费脑细胞。

 

影片中警察们都是一身黑色，社团黑帮分子偏偏都是一身白衣。这些元素也只流于表面，缺乏更深一步地挖掘。全片演得最好的一段戏就是林雪吃饭，尽管剧情很烂，演员们还是很努力地在演戏。但也仅此而已。

 

脑洞奇大的设定似乎在挑战观众们的智商，完全没有老港片的味道，情节进展颇为跳跃，只是为了打斗而打斗，没有几方势力之间的斗智斗勇，只剩下一群人在尬演。原本警察卧底、社团卧底、兄弟情义等元素是港片的经典元素，影片将这些东西罗列在一起，似乎抢了一个先手，给人一种港片归来的错觉，可是演着演着就露了馅了。人物角色流于表面，十分脸谱化十分单薄，似乎所有人物技能点都点在了打架和装哔上。剧情发展更是让人匪夷所思，完全是为了营造反转效果而反转，一点也不高明，给人廉价快餐的感觉。

 

满屏幕槽点，

全方位死角。

 

上一页12

标签： 犯罪(2201) 明星(2337) 中国(3014) 香港(1805) 剧情片(3064) 动作片(1350) 小成本(1355)

5.4 

黑白迷宫 (2017)

影评(15)

收藏(199)

黑白迷宫/Colour of the Game(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8042595/
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楼主

管理员给此话题奖励了3分！
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2018-7-9 15:01:09

看过大咖的介绍， 这片基本可以带过了。用黑白两色纯搭来分辨，是不是刻意想吐露黑白不分之感，导演给观众智商的设定有点低啊。

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1 楼

熊仔饼干 3265075

熊仔饼干

 
 
2018-7-9 16:00:20
导演阚家伟的往期作品，评分基本都在6分以下……
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妙介子 841339

妙介子

 
 

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