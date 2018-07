壮烈途中——《达拉斯买家俱乐部》

**《达拉斯买家俱乐部》片名Dallas Buyers Club (2013),别名续命枭雄(港)。

美国传记剧情片,根据罗恩·伍德鲁夫Ron Woodroof抗击艾滋病的真实经历改编而来。

影片的主旨就是绝症求生,有关抗争、有关不屈。影片主人公叫做Ron Woodroof,他是个雄性荷尔蒙分泌过旺的牛仔,喜欢喝酒、嗑药和美女,生活毫无节制。随着放荡日子时间一长,他的身体出了问题,他开始头昏眼花,紧接着发展到莫名其妙地开始晕倒。检查表明,他已经是艾滋病晚期患者,医生断言他的生命只剩下30天。Ron自然不会被30天这个数字吓倒,他要用自己的努力为自己争取更多的时间。

影片演员堪称豪华,男主角马修·麦康纳 Matthew McConaughey ,男配角杰瑞德·莱托 Jared Leto,女主角珍妮弗·加纳 Jennifer Garner ,光是这个阵容就给人一种很安心的感觉。马修·麦康纳和杰瑞德·莱托都是我非常喜欢的演员,他们的演技有目共睹,无须赘述,除此之外他们的敬业精神更是令人佩服。我总觉得,但凡敢于进行自毁式演出的演员都是值得敬佩的,比如暴瘦暴胖的贝尔(《机械师》《蝙蝠侠前传》),抛弃美颜的小李(《荒野猎人》)、塞隆(《女魔头》),到这里的马修和杰瑞德也是如此。为了演好这个病入膏肓艾滋病晚期的病人,马修暴瘦42斤,整个人瘦成骨架子;另一位为了演好变性异装癖病人,杰瑞德采取突破性造型,颠覆了人们以往印象。精湛的表现为两位演员带来了奥斯卡最佳男主角与男配角的小金人,实至名归。

“This film was never aboutdying, it was always about living, to that I say: just keep.”

——马修的金球奖获奖感言

Ron这个角色本身十分复杂,一方面他是一个不羁牛仔,什么都不怕,另一方面他也是一个留恋人世的普通人,在他充满攻击性的外表下,其实一颗不甘平凡、不服命运的抗争之心。贯穿影片,Ron角色经历了三个阶段,第一阶段是拒绝承认,为了自己的活命而开始努力,又是找医院护工买药、又是跨境前往墨西哥寻找治疗之术;第二阶段是为了钱财,他发现还有很多很多人拥有和自己一样的遭遇,而自己恰好找到了一条可以续命的路子,何不以此赚一点小钱钱,于是他打造了达拉斯买家俱乐部,只要每月缴纳400美元会费,即可享受由他提供的药物治疗;第三阶段是和国家FDA展开抗争,没有经过FDA严格试验的药品都是非法药物,像Ron这种打着擦边球的药贩子更是FDA的严厉打击对象,双方你来我往,交锋数次,Ron也逐渐明白自己不是为了单个个体在战斗,而是在位无数和自己类似遭遇的社会边缘群体在争取活命的权力。

不向命运屈服,不向命运低头,不论什么时候,这种主题都充满吸引力,演绎好了都会缔造一段传奇。有的人在现实生活中活成了传奇,而有的人则将他们搬上大荧幕。我们每个人的生命只有一次,每个人都是独一无二的个体,如何过好自己的一生,就需要靠自己去经营、去打造、去拼搏。太平盛世一切安好时,大家很容易就忽略了对生活的追求,可是当医生给出一个生命终点时间时,活着的意义就立马不同了。每一天都是我们余生的第一天,如果明天就会死去,今天会你怎样活着。普通人值得思考,边缘人士值得思考,重症晚期患者值得思考,普通人如何对待边缘人士、如何对待生命所剩无几者更值得思考。唯一不变的是,不要忘记对生活的热爱和对生命的尊重。深处边缘、深处绝境并不可怕,可怕的是放弃奋力求生的年头。

影片主要刻画Ron等人对生活的热爱和努力,对医疗体系似乎并无过多渲染。似乎FDA只会官僚做派,漠视生命,一直站在医药企业角度做事,其实这是一种误区,FDA标准严格本是就是一种负责的做法,不可能让未经严格检验的药物流入市场。医药企业为高价药制定高价位也是符合市场规律的行为,一种特效药研发周期和成本都高不可攀,如果企业不盈利,企业迟早破产,无利可图就会导致没有人研发新药,恶性循环下去,结果只能更糟糕。断人财路犹如杀人父母,企业辛辛苦苦研制的药物被别人仿制,企业同样活不下去,但就个体看,个体寻找替代性仿制药物,可以延续个体存活时间,但如果个体将这种行为扩散开,甚至以此盈利,那就是杀鸡取卵的行为了。小部分群体获益,却危害了整个人类,他们这种行为缩小范围看,是不屈抗争,放眼大局,就是短视行为了,FDA打击地不仅正确而且十分必要。

影片传递出不屈不挠的精神,值得我们敬佩和学习,我们更要引以为戒,洁身自好,不要沾染不良习惯,能够无病无灾地活着,何必苦哈哈地斗天斗地斗人呢。

与其坐以待毙,

勿如壮烈途中。

我们并不惧怕死亡,

只怕没有好好活过。