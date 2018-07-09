壮烈途中——《达拉斯买家俱乐部》

**《达拉斯买家俱乐部》片名Dallas Buyers Club (2013)，别名续命枭雄(港)。

美国传记剧情片，根据罗恩·伍德鲁夫Ron Woodroof抗击艾滋病的真实经历改编而来。

影片的主旨就是绝症求生，有关抗争、有关不屈。影片主人公叫做Ron Woodroof，他是个雄性荷尔蒙分泌过旺的牛仔，喜欢喝酒、嗑药和美女，生活毫无节制。随着放荡日子时间一长，他的身体出了问题，他开始头昏眼花，紧接着发展到莫名其妙地开始晕倒。检查表明，他已经是艾滋病晚期患者，医生断言他的生命只剩下30天。Ron自然不会被30天这个数字吓倒，他要用自己的努力为自己争取更多的时间。

影片演员堪称豪华，男主角马修·麦康纳 Matthew McConaughey ，男配角杰瑞德·莱托 Jared Leto，女主角珍妮弗·加纳 Jennifer Garner ，光是这个阵容就给人一种很安心的感觉。马修·麦康纳和杰瑞德·莱托都是我非常喜欢的演员，他们的演技有目共睹，无须赘述，除此之外他们的敬业精神更是令人佩服。我总觉得，但凡敢于进行自毁式演出的演员都是值得敬佩的，比如暴瘦暴胖的贝尔（《机械师》《蝙蝠侠前传》），抛弃美颜的小李（《荒野猎人》）、塞隆（《女魔头》），到这里的马修和杰瑞德也是如此。为了演好这个病入膏肓艾滋病晚期的病人，马修暴瘦42斤，整个人瘦成骨架子；另一位为了演好变性异装癖病人，杰瑞德采取突破性造型，颠覆了人们以往印象。精湛的表现为两位演员带来了奥斯卡最佳男主角与男配角的小金人，实至名归。

“This film was never aboutdying, it was always about living, to that I say: just keep.”

——马修的金球奖获奖感言

Ron这个角色本身十分复杂，一方面他是一个不羁牛仔，什么都不怕，另一方面他也是一个留恋人世的普通人，在他充满攻击性的外表下，其实一颗不甘平凡、不服命运的抗争之心。贯穿影片，Ron角色经历了三个阶段，第一阶段是拒绝承认，为了自己的活命而开始努力，又是找医院护工买药、又是跨境前往墨西哥寻找治疗之术；第二阶段是为了钱财，他发现还有很多很多人拥有和自己一样的遭遇，而自己恰好找到了一条可以续命的路子，何不以此赚一点小钱钱，于是他打造了达拉斯买家俱乐部，只要每月缴纳400美元会费，即可享受由他提供的药物治疗；第三阶段是和国家FDA展开抗争，没有经过FDA严格试验的药品都是非法药物，像Ron这种打着擦边球的药贩子更是FDA的严厉打击对象，双方你来我往，交锋数次，Ron也逐渐明白自己不是为了单个个体在战斗，而是在位无数和自己类似遭遇的社会边缘群体在争取活命的权力。

不向命运屈服，不向命运低头，不论什么时候，这种主题都充满吸引力，演绎好了都会缔造一段传奇。有的人在现实生活中活成了传奇，而有的人则将他们搬上大荧幕。我们每个人的生命只有一次，每个人都是独一无二的个体，如何过好自己的一生，就需要靠自己去经营、去打造、去拼搏。太平盛世一切安好时，大家很容易就忽略了对生活的追求，可是当医生给出一个生命终点时间时，活着的意义就立马不同了。每一天都是我们余生的第一天，如果明天就会死去，今天会你怎样活着。普通人值得思考，边缘人士值得思考，重症晚期患者值得思考，普通人如何对待边缘人士、如何对待生命所剩无几者更值得思考。唯一不变的是，不要忘记对生活的热爱和对生命的尊重。深处边缘、深处绝境并不可怕，可怕的是放弃奋力求生的年头。

影片主要刻画Ron等人对生活的热爱和努力，对医疗体系似乎并无过多渲染。似乎FDA只会官僚做派，漠视生命，一直站在医药企业角度做事，其实这是一种误区，FDA标准严格本是就是一种负责的做法，不可能让未经严格检验的药物流入市场。医药企业为高价药制定高价位也是符合市场规律的行为，一种特效药研发周期和成本都高不可攀，如果企业不盈利，企业迟早破产，无利可图就会导致没有人研发新药，恶性循环下去，结果只能更糟糕。断人财路犹如杀人父母，企业辛辛苦苦研制的药物被别人仿制，企业同样活不下去，但就个体看，个体寻找替代性仿制药物，可以延续个体存活时间，但如果个体将这种行为扩散开，甚至以此盈利，那就是杀鸡取卵的行为了。小部分群体获益，却危害了整个人类，他们这种行为缩小范围看，是不屈抗争，放眼大局，就是短视行为了，FDA打击地不仅正确而且十分必要。

影片传递出不屈不挠的精神，值得我们敬佩和学习，我们更要引以为戒，洁身自好，不要沾染不良习惯，能够无病无灾地活着，何必苦哈哈地斗天斗地斗人呢。

与其坐以待毙，

勿如壮烈途中。

我们并不惧怕死亡，

只怕没有好好活过。