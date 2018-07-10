拯救汪星人还是被汪星人拯救，这是个问题

相比于大银幕上“传统的人狗情缘”类的作品来说，《他是一只狗》的设置相对精巧和讨巧。“汪星人拯救人类”的看点和卖点，也足以能让那些喜爱狗狗的铲屎官甚至更多的观众们喜爱。本就周身萌点的狗狗作为影片的主角，在编导们的精心设计下，在奇幻色彩和浪漫桥段的包裹下，散发出更多的可爱之处……

“汪星人”的传说在大银幕上又一次成为“拯救人类不幸福”的主力军。主人公名叫“lucky”的狗狗在被派遣到地球人类中间后，很快便锁定了沉浸在痛苦和消极之中的女主人公，从被拯救到拯救的过程，从狗狗到帅哥的神奇转变过程，也都相当有看点和喜感。

借用一位女闺蜜的话说，“电影拍得好不如男主选得好！”《他是一只狗》里的男主，也就是狗狗lucky的人形版，真不止是帅气和好身材那么简单。角色中对白稀少且“狗相”十足的表演，让他可爱至极。传说中的终极版“小奶狗”应该就不过如此吧！对女主人的死心塌地、不离不弃，甚至以命相救……并且，救的还不止是生命，更有整个颓废和破败的人生，都被小奶狗一天天一刻刻的衷心陪伴所感动和改变。

这是一个爱情故事，其实更是一个略带励志成分的人生轻喜剧。女主人公阿慧的过往经历和情感世界，在创作者巧妙运用的闪回和蒙太奇的叙事手法中，流露出幸福的曾经和遭受着沉重打击的现实，强烈对比下，是眼前颓败和自暴自弃的苟且，即便是闺蜜好友的鼎力帮助和刻骨劝解，依旧难以让其重返正轨。却不料“同病相怜”的无主狗狗，终究成为产生共鸣和相互依靠的陪伴。或许，许多人都曾经或正在有着如此的经历和感受，在不会表达的狗狗们面前，它是你生活（命）中的一部分，你却是它生命中的一切！它为你付出的亦是生命中的全部！

《他是一只狗》虽不比传统的商业大片，没有震撼的特效和耀眼的明星；虽格局略小，故事情节简单易懂；虽角色不多，却在人们再熟悉不过的街区市井里演绎着简单又动人的人狗情缘……

其实，在现代人享受所谓高度文明的发展和发达所带来的一切便利和幸福时，也在持续加码的浮躁和焦虑中丧失了许多许多，比如仪式感，更比如安全感。所以许多人都将幸运和幸福寄托于“汪星人”身上，影片也恰巧抓住和运用了这一卖点，运用颇带奇幻色彩的手段，让一直致力于“拯救汪星人”的可怜人类们，其实是最需要被“汪星人拯救”的人群。可爱的狗狗们，本就是人类忠实的朋友，他们的萌和忠诚，也如镜子一般，反映出人类之间的情感关系以及情感世界的单调和陷阱重重，不是吗？！

“人活不如狗”的可怜状，太需要汪星人来拯救了，不是吗？！