《我不是药神》不完美，但我们都爱这部电影

《我不是药神》成了这段时间院线最火的现象级电影，它在一众国产警匪犯罪片、文艺爱情失恋片、架空魔幻古装片、特有国产可怕片中找到了自己清晰的定位。

如果带着很高的期待去看，难免会有落差。你不能说这部电影拍得特别好，但它新颖的题材却给这部影片带来了高度的话题度。

电影不足之处在于节奏有些赶，一些本该煽情的地方都草草带过，人物的转变也略显突兀。但这并不影响影片给人带来的感动，它也确实拍出了人们一直期望却久久未在国内看到的，类似于韩国电影的讨论社会议题的现实商业片。影片题材的选择也准确地切中了大众的痛点。

药太贵老百姓吃不起，引起了广大观众的共鸣。

影片吐槽的穷病鲜有出现在其他国家的电影中，按逻辑来讲哪怕富豪也有医不好的不治之症，乔布斯再有钱也逃不出死神的魔掌，所以金钱和生命只有在格列宁这样的仿制药和正版天价药起了冲突时才产生了奇特的化学反应。

影片有点类似那种美国的反英雄电影。刚开始为蝇头小利谋生的程勇，一个中年失败者因为卖走私的印度格列宁大发横财，最终放弃牟利甚至赔钱也要救人，走上了一条救万千白血病人于水火的侠义之路。

跟随着主角的良心发现，我们一方面预知到程勇——这个走私药的犯罪者最终将被绳之以法，一方面又因为他的善举期望他逃脱罪责，因为在观众眼中，程勇才是最具牺牲精神的伟大英雄。

喜欢徐峥饰演的中年油腻男认怂和抽烟的片段，王传君饰演的吕受益也大受赞扬，最搞笑的当属神父刘牧师，大部分笑点都集中在他身上。

当程勇用商人的巧舌如簧劝说牧师时，那两句“上帝说，救人一命胜造七级浮屠”，“上帝说，我不入地狱谁入地狱”把国人在信仰前的变通能力和实用主义诠释得淋漓尽致。还有教堂发圣餐改成发格列宁的小幽默，程勇应对警方调查时对锦旗的疑问也给影片稍显沉重的故事添加了一抹亮色。

章宇演的黄毛这个角色，像一只流浪的野狗，一言不发却极具爆发力。最催人泪下的地方，除了老奶奶拉住警察说的那一番肺腑之言，就是黄毛死的时候，程勇愤怒时铿锵有力的质问：“他只有20岁，想活下去有什么罪？”

生活中真的会有程勇这样的人吗？看这部片子时，想起来身边有一个这样的人。原本是室内设计师的他因为得了一种不容易治愈的疾病不得已辞职，改行做了药贩子。

虽然该病不如白血病吓人费钱，但也需要长期服用药物维持，短则能活两年，长则活到老都没有问题。

卖药时，他通过各种渠道把病友多余的药低价收购，再便宜卖出，有时候甚至大量免费赠送。

因为儿女已经成家，人生已经无憾，自己也到了病情晚期，做完了移植手术。看着身边离世的病友，他有点看破人生，明白多健康的人都有可能转瞬即逝，人有情，病无情，有钱也无法。

这是影片没能讲出来的，而且虽然影片中的病人也有对生和对药的渴望，但是缺少那种豁达和充满力量的活力，绝望也没有太多体现，反倒是麻木更多一点。

对于为天价药正名的，说这是公司药品研发的专利，研发投入巨大，所以贵得在理，可能也是没有考虑到它的定价已经远远超过了公司的研发成本和病人的消费能力，这种定价真的是完全合理的吗？

我们知道真正患了大病，给你开昂贵的药、不对症的药，做多余的检查和以此敛财的庸医甚至骗子永远比救你于水火的医生多，其实这是一片黑色领域，所以人们才会赞美药神是一个传奇，期待遇到药神这样的好人，因为他可能比印度神药都稀有、珍贵。而在医疗保障和药品管理上永远都有比国产电影更长的路要走。

神乐电影

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