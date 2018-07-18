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【原创】第八集：《我的第二个家之表白》

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2018-7-18 10:20:07

     

       清晨，我睁开双眼看见一缕金色的阳光照射进来，“我活着吗？”下意识地眨眨眼睛：“是的！我还活着！感谢我活着！ ”我嘴角上扬微笑着在自己心里说着。只能微微一笑哦，不能笑得太厉害，不然嘴角和眼角都会出现皱纹的。  

 

      我虽然5岁了，按照人类的年龄计算也要30出头了，可别的猫都说我看上去3岁差不多，我听得美滋滋的，就算30出头咋么啦？上次我听到有位中老年客人问一位服务员多大了：服务员慢吞吞说了句30出头，客人连忙说：这是最好的年龄！也就算说我现在也是最好的年龄啦！

 

      越想越美的我转过头听见妈妈在厨房间里传来熟悉的做饭声音，转念一想：今天可是春节节后第一天上班，马上能看见阿勇了！一激动，嗖的一下跳下了床，随便塞了两口早点火速来到电影院。

 

      可一个人影和猫影都没有！想到看见阿勇后我该如何表达我的真实感觉我就犯晕：有母猫先表白的吗？有必要这么主动吗？万一它拒绝我该怎么办呢？我试想了很多问题、很多答案、一会儿点头、一会儿摇头、都快疯了！

 

      趁现在我一个得多多练习一下！在哪里表白比较好啊？这虽然不是重点但也很重要啊！是在充满阳光好天气好心情的屋顶？还是在一起看一部爱情电影的时候说一下呢？不对！在屋顶上万一不小心摔下去怎么办？看电影时说好不说话的------要保持绝对的安静 ，这条还是我自己定的呢！

 

 

      这也不行那也不行到底怎么说呀？就在我迟疑焦急的那一刻，用余光看见远处有一黑白物体慢慢移动过来，转头一看是阿勇来了，假期里最想见到的它终于来了！可此时此刻我又不想见到它了，因为我还没有准备好台词呢！

 

      我一见到它脸立刻红了：还好脸上有毛看不见否则多尴尬啊！现在立刻明白“做人难;难做人”这句话的含义！阿勇离我越来越近了、我心跳得越来越快了、身体都有些发抖了、我该如何是好啊？

 

      “早上好！阿灵！”阿勇看见我后连忙蹦蹦跳跳地向我打招呼！“早”我看了看它简单回应！“假期如何？想我了吧？”阿勇笑咪咪地问道，被它这么一问我顿时无语了心想：“它怎么知道我想它，难道它感应到了？我干脆现在就向它表白吧！”

 

      阿勇凑近看看我笑着说:“哎呦，害羞了吧？”“什么呀！上班时间不要这样好吗？”我瞪了它一眼违心地说道，阿勇朝我身后绕了一圈贴近我的左耳悄悄地说：“阿灵，我喜欢你！看见你的第一眼就觉得你很特别！相处下来你是如此完美：性格好又善良，遇见你是最美好的意外啊！”

 

     “为什么是意外啊？”我急切地问道，阿勇叹了口气说：“我，我已经结婚了，都有3个孩子了不能离婚，所以我们只能是地下情你愿意吗？”

 

      听罢，此时此刻我的身体颤抖得更加厉害了，万万没想到我未出现的感情戏会有如此的剧情：真是一生如戏啊！双眼泪水要被夺眶的那一刻我命令自己：一定坚强、不能勉强、不要将就！

 

      于是我斩钉截铁地对阿勇说:“我这辈子就算不嫁也不会做小三的！”说完我昂着头走开了，一边走泪水还是忍不住流了下来。

 

 

 

 

 

 

 

 

本话题来源于日志：http://i.mtime.com/9599883/blog/8043306/
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评影论理；抒情存真！

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
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2018-7-18 21:51:55

以第一视角写文  不容易啊

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我是一个不合格的穆斯林教徒 但我是一个合格的俗人
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1 楼

管理员给此回复奖励了 3 分！
西斯君 2400225

西斯君

 
 
2018-7-19 11:42:54
小时候家里先后养过颜色不一的五只猫，所以比较了解猫的特性把它作为第一视角。
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评影论理；抒情存真！
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芥末味爆米花 9599883

芥末味爆米花

 
 

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