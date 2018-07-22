《猎毒人》：侯梦莎陷心魔困顿难拔，眼泪是一种孤独的执念

世上再没有比隐忍更好的盾牌了，忍人之不能忍者，方成大器。《猎毒人》作为一部卧底戏，一群行走在悬崖边缘的缉毒斗士在白色的恐怖中掩饰着自己的恐惧和慌乱，周旋于凶残的毒贩和无孔不入的敌人间，将性格中的弱点小心隐藏，将信仰和责任铸就的勇敢无畏打出去，尤其是之前剧集中被诟病的女警江伊楠，以一种颠覆式的反转表现打消了我对她毁剧的担忧，在跟随吕云鹏出生入死中不断滋生的复杂情愫下，她悄悄地成为了这场猎毒之战的重要一环，蝎子老鬼之后，狱中的印塔成为了接近楚天南的一枚重要棋子，在钢铁直男吕云鹏的强势牵制之下，江伊楠又戴上了另外一幅面具，化身干练的律师，将印塔牢牢的钳制，未来他们的命运将紧紧捆在一起。

说起隐忍，没有比侯梦莎饰演的江伊楠更具压抑的性格，生生的将一个缉毒战线女警的多层次情感云散开来，她不仅仅是一个女人，也是吕云飞的合作伙伴，还是联络人，这些身份注定了她与吕家无法分割的牵牵绊绊，也造就她无处倾诉的心魔缠身，一开始得知合作六年的吕云飞牺牲时，他强忍着巨大的悲痛参加了小峰的生日宴会，吕云飞之外，这个家庭就是她最大的守护，或许她早已把小峰、梦瑶、李玫他们当成了家人，或许在最初接受了这项特殊使命中，就注定了她这位干妈要承受不同于普通人的寂寞，这种寂寞是一种情感上无法释放的表达，从对梦瑶只字不露吕云飞死讯的咬牙强忍到要对梦瑶全盘托出破家真相，她一次次被命运之手抓来推去，侯梦莎将那种无法言说之痛置于脸上，一个眼泪快要夺眶瞬间的扭头，和一个无法直面梦瑶眼睛的低头，这些平常人的普通细节，都是女人作为一种情感动物最本能的表现，这个女警所要承受的远远不止抓毒贩的工作压力，还有各副面具之下不留破绽的表演，以及她在亲情和爱情中无法真实袒露的心迹，只能将自己遁在一个小小的角落里，掩藏其它所有的情感输出，只留下“保护”这一家人的模式就好。

其次，对于魏海单恋的感情，她努力坚守自己的初心，除了共同缉毒的任务之外，再无任何瓜葛，将情感和事业分的清清楚楚，在明山的日日夜夜，她面对吕家人的伤害和吕云鹏的单身犯险，她来不及黯然神伤，毅然肩负起配合吕云鹏的重任，很多时候，她都是委屈的，吕家的伤痛让她深深的自责，梦瑶的不理解，对她冷嘲热讽，她的灵魂深处，是孤独的，大部分时候，她只能自我疗愈，总试图从周围寻找温暖，以此抵御心灵的严寒。可到最后，疲惫中只剩下自己，于疼中隐忍，于痛中麻木。

再者，是他在真情实感之下的细微流露，永远忘不了在狱中和吕云鹏假戏真做时，她紧紧抱着他，是一种冒险开始的相互鼓励，有一种隐忍其实是蕴藏着的一种力量，该片的倒叙手法也在一定程度上让江伊楠这个角色陷入大众疑问，从咆哮局长到工作上游刃有余，这段留白埋得很深，这其中很大程度情感的宣泄是隐忍太久的集中爆发，从吕云飞到吕云鹏，江伊楠配合了吕家兄弟两前仆后继深入毒枭组织网，可以说她不是亲人胜似亲人一般的并肩作战，让最终的毒枭覆灭得以功成，她也在这场战斗中完成了自己的情感释然和升华，她不经意间流露的沉着老练正好弥补了吕云鹏时而冒进的大条，让他俩假扮毒贩在面对老鬼和蝎子时没有露出任何破绽，出色的完成了对他俩的猎杀，而李玫那头的病情恢复加之梦瑶对她的渐渐谅解，也疏解了她尘积已久的心魔，这也能从她和吕云鹏越来越默契的工作配合和时而露出的自信笑容中得以窥见。

江伊楠是我在刑侦剧里看过最拧巴的女警角色没有之一，比之其他剧中的女警点缀，《猎毒人中的江伊楠不仅需要过硬的个人素养，还需要直面人设中数不尽的戏剧冲突和眼泪泛滥，她难以直抒自己的情感，大部分时候胸口堵着一块巨石，她得每一次情不自禁的眼泪中都能解读出不一样的情绪表达，别再说她的个人情绪管理欠妥，别再说她为何时常撕心裂肺，她身上要背负的东西远其实很多。我们的一方平安是因为有太多这样的普通人在最好的年华里为我们负重前行。《猎毒人》渐入佳境，顺着印塔可以触及金三角最凶残的毒枭楚天南，剧中人物命运风雨飘摇，韧刺之下，前路想必步步惊心。