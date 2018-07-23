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正视历史——《感化院》

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2018-7-23 23:30:43

正视历史——《感化院》

**《感化院》片名Freistatt / Sanctuary (2015)，别名收容所。

 

德国剧情片，故事发生在二十世纪六十年代，描写德国基督教感化院的历史事件，对外宣称改造少年向善的感化院，几十年来影响了80万德国少年，对大家的身心造成不可磨灭的伤害。

 

少年沃尔夫冈因为不被继父待见，被送进感化院。自此沃尔夫冈过上了非人的生活，每天生活在恐惧和绝望之中，从一个心怀正义打抱不平的少年，再经历一次次打击后，渐渐地失去了对生活对自由的向往，逐渐变成了一名当初他所反抗、所不齿的人。

 

影片整体十分沉重、十分压抑，看似风景优雅的感化院，其实被沼泽泥泞环绕，想要逃跑根本无路可走。沃尔夫冈第一次逃跑时，舍监看着他逃进沼泽地，根本都不屑于去抓捕，只是淡淡地说了一句“早点回来”。沃尔夫冈第二次逃跑时，有了上次的经验，没有走沼泽地，而是选择大路逃跑，可是舍监轻轻松松来到他家，在他父母的默许下将他带回感化院。

 

沃尔夫冈原本以为逃到母亲的怀抱，母亲就可以将他救出苦海，殊不知将他送进感化院的正是母亲啊。继父和他关系冷淡，动不动就拳打脚踢，而且很讨厌沃尔夫冈和母亲的亲密关系，继父将沃尔夫冈送走的目的十分容易理解。而母亲的动机就是为了自己，当初选择继父就是为了生活有个着落，儿子并不能给他带来生活保障，如果非要在两者之间做个选择，母亲的选择就是跟着继父，以维持生计。母亲的所作所为彻底斩断了沃尔夫冈对自由和家庭的幻想，正如小伙伴所说，外面的人根本不在乎你，早就将你忘记了。

 

其实父母真的不知道感化院里面的情况吗，就像我们国家的那些父母真的不知道网瘾戒除中心里面的情况一样。稍微有点社会常识的人都会知道宣传内容和实际内容，肯定会有所差别，差别多少就在于个人良心了。打着感化少年幌子的感化院，其实是找到了一群免费童工，肆意剥削，动不动就打骂鞭抽、不给吃饭，你觉得这样的人良心如何，他们宣传的东西还有几分可信度。

 

院长就像一个施虐狂，深谙打一棒子给个枣儿的道理，找到几个手下，一边扮红脸，一边扮白脸。看起来院长特别关爱孩子们，孩子们刚来时，会亲切友好交谈一番，实则这些孩子不过是赚钱工具罢了，在他眼里还不如自己菜园子里的几颗番茄珍贵。孩子们被他整得患有斯德哥尔摩综合征，沃尔夫冈被活埋后由院长亲自挖出，自此沃尔夫冈彻底被院长制服。

 

我们不能对沃尔夫冈有所苛求，他反抗过、斗争过，但在死亡面前，他选择活下去。相信换任何一个人，没有抱着必死的信念，都会作出和沃尔夫冈一样的选择。同样别看键盘侠叫得欢，看到真家伙顶着脑门时，跪得比谁都快。

 

相信每个看完本片的人都会有很多感想，联想到我们身边的情况，就会发现历史总是惊人的相似，而且不断上演着令人咂舌的故事。感化院院长当初也受人尊敬，若干年后评价则完全不同，就像片尾字幕所说，德国知道几十年后反省、赔偿，不仅有勇气承认那段历史，还有勇气拍成电影并播放出来。只有敢于正视历史，才能真正的以史为鉴。

 

感化院可以具体成某一所楼房，也可以看成一家公司企业，可以看成是一个微缩国家。最可怕的不是吃人的制度，最可怕的是成为坏体制内的一份子，就像屠龙勇士大多变成恶龙一样，坏体制可以让人失去对自由的憧憬，哪怕当初具有反抗精神，在一次次死亡威胁下，最终不得不低头服软，勇士未能屠龙，直接变成了恶龙爪牙。

 

强权之下，选择活命，

正视历史，以史为鉴。

 

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标签： 历史(1798) 剧情片(3086) 人性(1508) 德国(450) 压抑(180)

7.8 

感化院 (2015)

影评(5)

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感化院/Freistatt(2015)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8043792/
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