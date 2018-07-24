体验割裂的感觉——《比利·林恩的中场战事》

**《比利·林恩的中场战事》片名Billy Lynn's Long Halftime Walk(2016)，别名半场无战事/比利·林恩漫长的中场休息/比利·林漫长的中场行走/中场休息。

美/英/中剧情片，李安作品。影片本质是一部文艺片，战争元素只是点缀，目的就是衬托割裂的美国社会下的一群大兵。

一段手机拍摄的伊拉克战场视频，让美国军队B班成了全美皆知的英雄班组。趁着安葬班长的机会，B班回到美国，在此期间，他们受到来自社会各方面的关注。片名中的“中场战事”就是说的橄榄球中场休息，他们受邀作为嘉宾参加中场演出。

有关战争的电影肯定会拍出反战主题，战争血腥残酷，关键还毫无意义。比利·林恩在战争上和敌人近身肉搏，生死就在一瞬间，若不是班长死前拼死帮他掩护了一下，比利·林恩就不会活着站在这里。将视角放在最基层士兵身上，就越能够展现战争的不人道。不是战争的亲历者无法深刻理解战争的残酷性，就像橄榄球场里的观众一样，大家只会麻木地调侃战争，丝毫没有觉得战争是一件反人类的事情。

战争真的像政客所言，是带着正义目的么，战争真能给敌国带来民主和和平么？任何发动战争的人，都会想出一个冠冕堂皇的理由，这叫做师出有名。无名之师都走不远，不是失去帮助就是众叛亲离，而打着正义和平旗号的战争往往可以实现不少诉求。美国侵略伊拉克无非就是为了控制中东，石油是一方面，地缘政治是另一方面。如果谁相信了老美大杀器的一套说辞，那不是为了考试就是官方发言人。大兵们就是在政客的撺掇下进行了战争，结果深陷泥潭。可是战争就是大兵们存在的意义，当他们本身存在的意义被否认，大兵们第一反应就是愤怒，并且怼回去。就像片中那个做页岩气开采的老板，他想B班介绍页岩气，结果就是导致B班班长觉得自己被愚弄，好一阵猛怼。其实这俩人都没有错，新能源老板从事的是未来能源发展方向，意义重大，B班服从政客命令，为国而战，唯一错的就是阴险政客。

反战并不是导演想要表达的唯一内容。割裂的美国才是他想要表现的内核。政客是政客的想法，资本家是资本家的想法，普通民众是普通民众的想法，士兵是士兵的想法，每个团体的诉求都不一样，而他们之间充满欺骗和矛盾。B班的士兵们离开国家一段时间，出征时还只是十几岁的小屁孩，连社会都没怎么接触过，回国后瞬间成了国家英雄，随之而来的就是见识到各色人马。民众们将他们当做英雄，更多地只是当做一个符号，一个满足自己脑海中英雄的符号。普通人找他们致敬、握手、拥抱，这只是接触的表象，随后他们就开始询问关于杀人感受、打枪细节，更多不过是为了满足猎奇心理，想从“战争英雄”口中听到更加刺激的东西罢了。资本家眼中的B班不过是一群行走的钞票，想着利用他们的故事拍成电影赚一笔快钱，片酬从开始的每人10万美金，直接砍到5500美金，资本家可不会玩什么情怀，真金白银才是他们的情怀。当B班演出结束时，工作人员对他们的态度，就跟对待一堆道具无异，演完了赶紧滚蛋，老子还要收拾道具呢。发生冲突后，工作人员在B班上车时带着扳手追打过来，可见这些“英雄”只是媒体塑造的英雄，在普通人看来，耽误老子干活，老子就揍你。美女啦啦队队员也一样，菲姗喜欢的是自己脑补出的战争英雄，当比利·林恩说想和她溜走时，菲娜瞬间破灭幻想，你是英雄你怎么能不去前线。

战争不仅摧毁了一线士兵的心理，也让他们和国内割裂。除了做一名死了的战斗英雄，他们活着回来反而更受煎熬。因此比利·林恩们毅然决然地会选择回到战场。

比起娱乐场，敌人更懂尊敬，

比起娱乐场，战场更加真诚。