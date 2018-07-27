《无问西东》：生生不息的爱

民国、抗战、文革、当代，四个不同时空的故事，前一个时代的人物做出的选择直接影响后一个时代的相关人物，人对人的大爱就这样生生不息地传递下去。在当代，张果果经过转变与心灵拷问之后还是决定帮助四胞胎，对她们倾注了自己的爱。虽然故事的线索比较多，好在完整性不错，也很感人，不少影迷应该泪目了吧。几位主演的演技也在线，黄教主还是适合这类的电影。全片表达的感情真挚，也客观地反映了当年的无奈，不同时代人的经历很好地串联一体。如果提前了解了你要面对的人生，你是否还会有勇气前来？吴岭澜、沈光耀、王敏佳、陈鹏、张果果，几个年轻人满怀诸多渴望，在四个非同凡响的时空中一路前行。他们在最好的年纪迎来了最残酷的考验，并成就了永不褪色的青春传奇。

民国时期。吴岭澜（陈楚生 饰），出发时意气风发，却很快在途中迷失了方向。他不知道还要不要转专业，也不知道学习的目的是什么，直到他听了泰戈尔来清华的演讲，看到当时站在泰戈尔旁边的王国维、梁启超、林徽因等人的自信与轻松。他把泰戈尔的诗读给了沈光耀。抗战时期。沈光耀（王力宏 饰），自愿参与了最残酷的战争，成为飞行员，同时他开飞机带军营里的食物送到贫困的村子里。他虽然牺牲，但他的爱救活了村子里还是小孩的陈鹏。

文革时期。王敏佳（章子怡 饰）最初的错误，只是为了虚荣撒了一个小谎，说站在毛主席身旁的女孩是她；最初的烦恼，只是在两个优秀的男人中选择一个。但命运，却把她拖入被众人唾骂的深渊。她有亲属在台湾，又冒犯了她以前老师的妻子，被当做特务批斗。陈鹏（黄晓明 饰）把爱情摆在了理想前面，但爱情却没有把他摆在前面。他说，“我有人要照顾”，纵然这意味着与所有人作对，意味着要和她一起被放逐千里。李想救了张果果的父母。当代。张果果（张震 饰），身处尔虞我诈的职场，“赢”是他的习惯。为了赢，他总是见招拆招，先发制人。而有一天，他却面临了一个比“赢”更重要的选择。父母对他讲了以前被李想舍身救命的事，他有所触动，决定担起四胞胎的责任。

电影独白：“愿你在被打击时， 记起你的珍贵，抵抗恶意； 愿你在迷茫时， 坚信你的珍贵。 爱你所爱，行你所行， 听从你心，无问西东。”感人片段：简易房外大雨倾盆，屋内漏雨，老师讲题，学生们因为无声太大听不清，老师不断重复学生也很无奈，这时，老师扭身在黑板写下一列字，屋顶渗漏的雨水落在他肩上湿了一片，他写完字后就端坐在椅子上，黑板上写着:静听雨声。

据说电影院里却座无虚席，人人哭得稀里哗啦的。当然，这电影本身的煽情太过用力，不仅要用情节煽还一定要有音乐助力。但是，大家好像都被煽得心甘情愿似得。 为什么一个“烂片”可以有这样的效果？我觉得答案就在结尾。影片最后的最后，屏幕上出现的是这样一行字，“谨以此片献给珍贵的你”。是的，这电影是拍给“你”的，不是献给百年清华，不是献给那些名家巨匠，也不是献给什么理想和主义，而是“珍贵的你”。在一个集体主义盛行的文化中，在集体高于个体价值的叙事体系里，个人不仅被专门突出了出来，更被放到了“珍贵”的地位。我以为这就是这部影片的价值观，它绝不仅仅是影片最后或真或假的这一句话，它是贯穿影片的内在灵魂。



它是陈鹏他们的中学老师，不因为曾经接受了妻子婚前的资助和恩惠就假装爱她，而是倔强地守护着自己的情感和内心； 它也是那个师母，执拗地捍卫自己的爱情； 它是吴岭澜受到大潮流的鼓动，一心想学实科救国时，梅贻琦循循善诱地劝导他寻找那个真实的自己，并且只做真实的自己； 它是陈鹏在校长选中他参加国家最重要的项目时，坦然地说出“我有人要照顾”，而校长也适时地告诫同僚尊重他的选择，不要为难他； 它是沈光耀的妈妈说出“我希望你结婚生子，注意不是给我增添子孙，而是你自己，能够享受为人父母的乐趣”，以及“我怕，你还没想好怎么过这一生，你的命就没了”； 它也是沈光耀看到战争带来的生灵涂炭、满目疮痍，当一个个无辜而鲜活的生命在眼前消逝时，毅然弃文从武报考空军去保卫生命的选择； 它是美军的飞行教练关于飞行员的生命永远高于飞机的训练教导； 它是沈光耀利用驾机训练给饥饿的贫苦儿童送去飞行员的食品的关怀和牵挂； 它是衣衫褴褛并且已经失去行走能力的传教士在那么艰苦而危险的环境里对贫苦儿童的不离不弃； 它还是张果果对无力负担医药费和生活费的四胞胎家庭的慷慨救助，以及那家人真心的感激； 它更是那个师母，在目睹了王敏佳因自己的鼓动而在批斗会上被活活打死的场面后，自杀谢罪的悔恨。



是的，每一个“你”都是真实而珍贵的。这种把每一个个体的价值放到所有其它的价值之上，对每一个个体而不是某种集体或其它的东西的关怀和悲悯，才是感动了观众的力量，因为它能够直达人心，它能够跨越种族与文化，无问西东。是的，很多东西都没有必要分什么东方、西方。知识、学问是不分东方、西方的，人性的关怀和悲悯更是不分东方、西方。

公正地讲，从电影本身的元素来说，这部电影并不是佳作。但是，难能可贵的是这部电影的创作者试图传递的那种文明的价值观，那种对每一个生命都有价值的尊重和认可，这是这片土地上一直缺失的东西。（感谢豆瓣 Amy）

下为王力宏煮冰糖莲子出处：



汪曾祺《跑警报》摘录：

联大同学也有不跑警报的，据我所知，就有两人。一个是女同学，姓罗。一有警报，她就洗头。别人都走了，锅炉房的热水没人用，她可以敞开来洗，要多少水有多少水！另一个是一位广东同学，姓郑。他爱吃莲子。一有警报，他就用一个大漱口缸到锅炉火口上去煮莲子。警报解除了，他的莲子也烂了。有一次日本飞机炸了联大，昆明北院、南院，都落了炸弹，这位郑老兄听着炸弹乒乒乓乓在不远的地方爆炸，依然在新校舍大图书馆旁的锅炉上神色不动地搅和他的冰糖莲子。 抗战期间，昆明有过多少次警报，日本飞机来过多少次，无法统计。自然也死了一些人，毁了一些房屋。就我的记忆，大东门外，有一次日本飞机机枪扫射，田地里死的人较多。大西门外小树林里曾炸死了好几匹驮木柴的马。此外似无较大伤亡。警报、轰炸，并没有使人产生血肉横飞，一片焦土的印象。 日本人派飞机来轰炸昆明，其实没有什么实际的军事意义，用意不过是吓唬吓唬昆明人，施加威胁，使人产生恐惧。他们不知道中国人的心理是有很大的弹性的，不那么容易被吓得魂不附体。我们这个民族，长期以来，生于忧患，已经很“皮实”了，对于任何猝然而来的灾难，都用一种“儒道互补”的精神对待之。这种“儒道互补”的真髓，即“不在乎”。这种“不在乎”精神，是永远征不服的。 为了反映“不在乎”，作《跑警报》。



一九八四年十二月六日 载一九八五年第三期《滇池》



《炸弹和冰糖莲子》 我和郑智绵曾同住一个宿舍。我们的宿舍非常简陋，草顶、土堑墙；墙上开出一个一个方洞，安几根带皮的直立的木棍，便是窗户。睡的是双层木床，靠墙两边各放十张，一间宿舍可住四十人。我和郑智绵是邻居。我住三号床的下铺，他住五号床的上铺。他是广东人，他说的话我“识听呣识讲”，我们很少交谈。他的脾气有些怪：一是痛恨京剧，二是不跑警报。 我那时爱唱京剧，而且唱的是青衣（我年轻时嗓子很好）。有爱唱京剧的同学带了胡琴到我的宿舍来，定了弦，拉了过门，我一张嘴，他就骂人：“丢那妈！猫叫！” 那二年日本飞机三天两头来轰炸，一有警报，联大同学大都“跑警报”，从新校舍北门出去，到野地里待着，各干各的事，晒太阳、整理笔记、谈恋爱……直到“解除警报”拉响，才拍拍身上的草末，悠悠闲闲地往回走。“跑警报”有时时间相当长，得一两小时。郑智绵绝对不跑警报。他干什么呢？他留下来煮冰糖莲子。 广东人爱吃甜食，郑智绵是其尤甚者。金碧路有一家广东人开的甜食店，卖绿豆沙、芝麻糊、番薯糖水……番薯糖水有什么吃头？然而郑智绵说：“好嘢！”不过他最爱吃的是冰糖莲子。 西南联大新校舍大图书馆西边有一座烧开水的炉子。一有警报，没有人来打开水，炉子的火口就闲了下来，郑智绵就用一个很大的白搪瓷漱口缸来煮莲子。莲子不易烂，不过到解除报警响了，他的莲子也就煨得差不多了。 一天，日本飞机在新校舍扔了一枚炸弹，离开水炉不远，就在郑智绵身边。炸弹不大，不过炸弹带了尖锐哨音往下落，在土地上炸了一个坑，还是挺吓人的。然而郑智绵照样用汤匙搅他的冰糖莲子，神色不动。到他吃完了莲子，洗了漱口缸，才到弹坑旁边看了看，捡起一个弹片（弹片还烫手），骂了一声：“丢那妈！”



一九九七年三月十八日