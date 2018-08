【系列补完计划】《决战猩球》（2001版）：电影和花絮，哪个更有趣？

在1973年的《决战猩球》之后,「人猿星球」系列算是画上了一个句号。到了八十年代末,这个沉寂的系列又一次被福斯想了起来,但这个项目的确立却几经波折。导演人选从名不见经传的亚当·里夫金,到山姆·雷米、奥利弗·斯通、彼得·杰克逊、迈克尔·贝、甚至还有刚拍完《泰坦尼克号》的卡神,男主角人选则从汤姆·克鲁斯、查理·辛、再到阿诺·施瓦辛格。一直拖到2000年前后,才最终确定将导筒交给蒂姆·波顿,而靠《不羁夜》走红的前内衣模特马克·沃尔伯格被选定为男一号。为了不让人联想起自己的过去,沃尔伯格拒绝了穿着原本用以致敬《人猿星球》的兜裆布。 按理说,《决战猩球》拥有不俗的演职员阵容,除了沃尔伯格在当年差了点档次,其余的主角或配角比如海伦娜·伯翰·卡特、蒂姆·罗斯、保罗·吉亚玛提,包括导演蒂姆·波顿都是具备了相当声望的电影人,而且影片的回报也很可观(1亿美元的预算换来了3.6亿美元的票房),然而在影评人以及观众那儿却并不受待见。老牌影评人罗杰·艾伯特说得十分衷肯:蒂姆·波顿的这部电影显示了对老版的尊重,本身也是美观且值得尊敬的。但这并不够,十年后人们还是会去借1968年那版的录像来看。

言下之意,波顿在新版上的改造并不足以达到老版那样的成就。事实上,波顿对本片做了非常用心的设计,直接以原著为蓝本进行拍摄,从情节和人设上都独立于之前的五部。同时,影片融入了一些波顿独特的影像风格与叙事手法,在奇想化和娱乐化上的进步还是颇为与时俱进的。最值得一提的是本片的化妆,波顿坚持使用化妆而非CG特效来建立猿类角色,他邀请的化妆设计师是与斯坦·温斯顿齐名的里克·贝克,这位大佬光是奥斯卡最佳化妆奖就拿过七次。在他手中,主要的猿类角色都表情丰富、充满了个性和辨识度,大异于前作中的千猿一面。本片获得的化妆和服装领域的多项提名便是对这方面的最大肯定。 另外,从故事上看,《决战猩球》也没什么大的瑕疵。宇航员利奥、利奥的宠物猩猩、利奥所属的舰队因为遭遇时间乱流而先后到达某个星球。其中舰队早到了数千年,舰队上的人类与猿类经过漫长的演化形成了猿类统治人类的局面。而利奥和宠物猩猩抵达的时间间隔不长,前者引导了人类的反抗,而后者的降临则为人猿大战作了了断。无论是结构还是逻辑,编导的改编是经得起推敲的。可惜问题的关键在于之前已经有了《人猿星球》那么伟大的作品,尤其在思想性上占据了制高点,那么后来的作品只要在「形而上」的方面没有突破就很容易遭至诟病,所谓的「先入为主」在经典重拍上始终是普适的。

本片还有一个被批评较多的地方是结局。蒂姆·波顿仿效68年版的惊人结尾,当利奥再次穿越时空来到地球时,看到林肯纪念堂中的林肯坐像俨然换成了影片的大反派猿族将军泰特,而且纷纷赶来的警察也俱是猿类,令人脊背发凉。除了致敬的意味之外,按波顿的说法,这样的一个结局主要是为了将来福斯制作续集留下一个伏笔。但尴尬的是,导演的未雨绸缪放到本片的故事里就有点模棱两可了,连饰演泰特将军的蒂姆·罗斯亦承认看了两遍电影也没弄清结局是啥意思。当然,影片的口碑那么差,福斯压根就没想再拍续集。 最后说两则关于本片的幕后花絮。比较为人熟知的一则是,蒂姆·波顿和海伦娜·伯翰·卡特经过这次合作擦出了爱情的火花,继而结为夫妇,卡特也从此成为了波顿的御用演员,出演了他的几乎每一部作品。而另一则就比较隐秘了。本片请了当初《人猿星球》的两位主演查尔登·海斯顿和琳达·哈里森客串角色,其中海斯顿与蒂姆·罗斯正好演一对猿族父子。有趣的是,晚年的海斯顿醉心于政治,并且立场偏向保守主义(甚至从民主党转投意识形态更右翼的共和党),最具争议的一点是他还出任了美国国家步枪协会的主席,坚决抵制对枪支的管控,引起了很多人的不满,其中便包括了蒂姆·罗斯。众所周知,罗斯是个左倾自由主义者,曾因政治立场问题加上公然辱骂撒切尔夫人而被赶出英国。这样的两个人自然不可能和谐相处,用罗斯的话说要是早知道会跟海斯顿演对手戏他根本不会参与这部电影,可见其内心抗拒之强烈。 政治和电影是两码事,却经常会被扯在一起。当然,对于大多数观众而言,左翼右翼关我P事,演得好、电影好看才是王道。 ♑



