《银翼杀手2049》新银翼杀手

丹尼斯·维伦纽瓦的又一部成功作品，格局虽小，但气势宏大，缓慢的节奏控制给影片带来了别样的韵味。#银翼杀手2049#可以说是原作基础上的扩展，巨大的建筑物令片子更具神秘感感，瑞恩·高斯林的演绎超赞，推荐。











































































电影简介：

故事发生在大断电30年后。复制人K（瑞恩·高斯林 Ryan Gosling 饰）是新一代的银翼杀手，在如今的世界里，人类和复制人之间的界限划分的更加明确，复制人从刚一制造出来就被灌输了服务于人类的思想，绝对不被允许产生人类的感情。

某日，一具女性复制人的遗骨被挖掘了出来，令陆军中尉乔伊（罗宾·怀特 Robin Wright 饰）感到震惊的是，这名女性复制人生前不仅怀过孕，还将孩子生了下来，这个孩子的存在将会彻底破坏政府苦心经营的规则和秩序。乔伊命令K找出这个孩子，并将他杀死。在一间废弃的农场里，K发现了一些线索，然而，这些线索竟然和他被植入的过去的记忆有着千丝万缕的关联。与此同时，复制人尼安德（杰瑞德·莱托 Jared Leto 饰）和他的手下拉芙（西尔维娅·侯克斯 Sylvia Hoeks 饰）也在寻找着这个孩子的下落。

伊儿的《银翼杀手2049》影评