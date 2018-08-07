《理智与情感》：得看你遇到的人是谁！

一位母亲养了三位女儿：大姐稳重典雅、二姐漂亮开朗、三妹活泼任性，真是幸福的一家子！可父亲的突然去世，作为败落的英国庄园主遗产并不多，根据当时的法律规定遗产只传男不传女，所以作为后母在苛刻吝啬的儿媳教唆下，只能领到微薄的生活费，很快她们一家搬离了豪宅，辞退了数十名家佣，搬到了亲戚廉价租给她们的农村小屋。

从富有转变为过贫穷的日子也就算了，滑稽的是当时女性是不能外出工作挣钱的！没有收入、没有自主权、没有自我------所以在当时的姑娘们要找好老公是最重要的事，就像是重新投胎：家境好的、自身条件好的还可以挑挑捡捡，要是像影片中的大姐、二姐家境贫寒没有好的嫁妆也只能听天由命并祈祷了！

这部由英国女作家简·奥斯汀同名小说改编的电影，精彩部分就是大姐和二姐她们俩是完全不同性格的人，面对爱情择偶选择上，做出的最终决定是完全相反的！







先说说大姐：长得虽然不是第一眼美女，但看多了会觉得很耐看，有气质！作为家里的长女她的性格稳重、内向、克制，掌管着家里大大小小各种各样的事情，大到管理着佣人，小到买菜都得她操心，经济拮据的时候她还会严格控制买肉的钱。

当她认识了爱德华后眼睛都变亮了，谁叫他总是彬彬有礼、温文尔雅、帮三妹解围和寂寞的她玩耍相处的和谐融洽，他和大姐相谈甚欢，他举止优雅的绅士模样让大姐看在眼里喜欢在心里。可她们的事遭到了爱德华势力姐姐的阻扰，因为她们的母亲希望儿子娶门当户对的富家千金。











就这样她们之间还没说出口的爱就被迫分开了！后来从邻居的一位女士那听到了令人震惊的秘密：爱德华竟然跟她保持了五年的性关系，虽然每年只见到一两次面。大姐在保守秘密的同时，心里一定不是滋味！

当爱德华的姐姐知道后大发雷霆，其母亲更是将遗产全部留给爱德华的弟弟，而那位女士最终选择了有钱的弟弟，爱德华此时没有被打倒，他并不爱那位女士，和她当时在一起主要是处于年少性欲的冲动，而现在他长大了他心里还有火苗是对大姐的真爱！

因为大姐不重金钱，在他落魄的时候帮他找工作并送上祝福，这样的女人是他梦寐以求的，这样的女人是可以同甘共苦苦的！当爱德华告知真情后，大姐的喜极而泣让他激动万分！

再来说说二姐：长得艳丽、性格泼辣，搬到乡村小屋后就被年长她蛮多的布兰登上校吸引，可二姐对他的钱势一点都不感兴趣，遇到在山坡上滑倒被威勒比救起后，对他简直是一见钟情非他不嫁了，因为他长得又高又帅人又年轻，家里条件也不错的，所以全家上下都很支持她们。

可事与愿违，就在她们发展得要谈婚论嫁的地步时，威勒比消失了，到了伦敦才得知他要迎娶富家女为妻了，同时他还甩了一位刚为他生下孩子的贫穷女，这种不负责任、玩弄女性的男人如同衣冠禽兽防不胜防！







二姐为此病倒了差点昏死过去，当她醒来后很虚弱，她对从暴雨中将她抱回的布兰登上校表示感谢，上校是真心爱她的并对她不离不弃，上校喜欢的不仅是她漂亮的脸蛋，更是她开朗的好性格！









