《爱猫之城》：爱心之城！

伊斯坦布尔（土耳其语：İstanbul）是土耳其政治、经济、文化、金融、新闻、贸易、交通中心，世界著名的旅游胜地，繁华的国际大都市之一。位于巴尔干半岛东端，博斯普鲁斯海峡南口西岸。因为地域关系靠近海那么海鲜就多，鱼自然也多了猫也就会很多了，因为鱼是猫的最爱。





影片以纪实的方式记录了城市中的不同市民和不同猫的各种有趣的缘份：其中我觉得有三个故事最感人与大家一起分享：





故事一：做跑船工作的中年男子，他讲述了与一只狸猫的不解之缘，有一次他遇到了麻烦当时身无分文非常尴尬，他正需要120里拉，突然有只猫朝他走来冲他喵喵直叫，一头雾水的他疑惑地跟着那只神奇的猫来到了一只皮夹旁，他捡起后打开一看不多不少正好120里拉，解决了他的燃眉之急。





自从这件事情过后，他对猫真是特别的喜爱，有空就去有流浪猫的地方送食物，用牛奶喂养小猫、并在自己的船上养了好几只猫以表达对猫的敬意！原来猫能看懂人的表情和心理语言哦！我想中彩票：猫咪快告诉我号码吧？二等奖也行的……









故事二：能抚平内心创伤的猫：故事的主角分别是一位丧失亲人处于痛苦阶段的中年妇女及一位之前患有精神抑郁症的中年男人。中年妇女家里养了十几只猫，花色猫居多而且个个肥硕，看上去富态并雍容华贵，一看就知道把它们当宝贝养，据女主人介绍她不给猫吃猫粮的，而是每天煮鸡肉或鱼虾给它们的，所以毛色是不一样的。





当人遭遇了一段时间都无法解决的事情时，有了猫咪的陪伴就会让自己忙碌起来，分散了注意力，看着吃饭津津有味的猫也让自己食欲大开，心情也会逐渐好转了。











中年男人是定期到流浪猫集中地为它们送食，只见他手拎两大袋食物，还说感觉带得少了，他嘴里叫一声后突然就窜出来三四十只猫，他介绍另一头还有一些，应该要有六十只左右的，果然那些猫听到他的脚步声就都出来了，他还能分出那些是姐姐，那些是妹妹.





原先他是个沉默寡言的人性格孤僻，精神上出现问题后他开始接触猫，和它们交流，一段时间后他就明显变得快乐起来并找到了爱的感觉！只要是善待猫：无论你是乞丐还是国王，它们都会同样回报你！















故事三：贵族猫：这只猫并非是贵族出生的，毛色浅咖啡色有点像美国蓝猫，它在一家餐馆门口的椅子上定了居，你怎么赶它都不走，就像这是它的出生地一样，脾气非常倔强且很有原则：它从来不向任何客人要吃的，似乎把自己当成了餐厅的主人.





当它肚子饿时会对着玻璃窗狂爪一通提醒饭点到了，可它再饿也不会进入餐馆，很克制且有分寸焦急地等在门口，如果餐厅生意太忙没人搭理它，它会能伸能曲地到垃圾桶里找食物。天呢！这只猫实在太有个性了，有强调！





如果有一天要到伊斯坦布尔去旅行，在签证表上填前往原因：可以填去看爱猫的爱心之城，哈哈！







































