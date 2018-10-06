网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>电影及电影人及电影发烧友的联盟公社>>死鬼大乱斗——《加勒比海盗5：死无对证》

死鬼大乱斗——《加勒比海盗5：死无对证》

加入收藏

2018-10-6 22:31:15

死鬼大乱斗——《加勒比海盗5：死无对证》

**《加勒比海盗5：死无对证》片名Pirates of theCaribbean: Dead Men Tell No Tales (2017)，别名加勒比海盗：恶灵启航(港) / 加勒比海盗 神鬼奇航：死无对证(台) / 加勒比海盗5：亡灵的缄默 / 加勒比海盗5：亡者无言 / 加勒比海盗5：死人不会告密。

 

美国迪斯尼出品的奇幻冒险海盗题材电影，不变的主角依旧是约翰尼·德普，搭档影帝哈维尔·巴登，给观众们带来一场奇幻盛宴。奥兰多·布鲁姆和凯拉·奈特莉也悉数回归，当年的铁三角再聚首，有情怀也有看点。

 

《加勒比海盗》系列主打就是发生在那片海域的奇异冒险故事，惊涛骇浪之中发生了多少扣人心弦的离奇故事，越是不可思议，越是具备看点。

 

全世界的人都像抓住杰克船长，这次是一个死鬼想要抓到杰克船长报仇。当年杰克还是年轻小鲜肉的时候，戏耍了西班牙海军，导致哈维尔·巴登饰演的萨拉查船长误入百慕大成为亡灵。萨拉查船长只有找到海王波塞冬三叉戟，才能破除自己身上的亡灵诅咒，于是他开始了复仇之旅。杰克船长则要面对亡灵海军还有巴博萨船长等人的追捕。

 

《加勒比海盗4》中，黑胡子将杰克船长的黑珍珠号封印在瓶子中，只有黑胡子的魔法之剑才能破除诅咒。这大概也就是整个第四部对整个《加勒比海盗》系列的贡献，杰克船长一次次回到没有黑珍珠号的状态，再一次次重新获得黑珍珠号。

 

整部影片的特效效果十分到位，编导们脑洞大开，真的是海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，整个广袤无垠的加勒比海域都是编导们放飞思想的试验场。没有做不到，只有想不到，只要能够想到一个好点子，特效就能够将其表现出来。

 

影片副标题是Dead Men Tell No Tales，不知道为什么翻译成“死无对证”，正反两方根本没有什么阴谋诡计需要对质，大家见面就是干，能动手绝不吵吵。倒是翻译成“亡者无言”比较合适，兵戎相见，胜者为王，活下来的才有资格讲故事，战败一方只能成为无言的亡者，乖乖的闭嘴吧。

 

德普塑造的杰克船长不走寻常路，第一部一出来就引来诸多目光，五部拍下来，观众们非但没有审美疲劳，反而依旧喜欢这个烟熏妆、兰花指、小碎步、扭老腰、晃屁股的反英雄式海盗船长。利用特技做出来的年轻版杰克船长，具备了杰克船长的妖娆，可没有真的年轻时德普俊美。

 

而哈维尔·巴登的萨拉查船长就没有那么好运气了，万幸这是迪斯尼出品的电影，老少咸宜，否则萨拉查船长的造型还要更加不堪。迪斯尼拍出的亡魂萨拉查船长没有骷髅头，也没有吓人的骸骨，只是脸上像个破碎的瓷器，头发自带飘柔加吹风机效果，即便这样还是能够吓倒不少小朋友。萨拉查船长一方自带亡灵buff，免疫物理攻击、水域区域随意穿梭，对付常人绰绰有余，可他要对付的是不老冻龄男神德普，双方可有的来回拉锯了。

 

岁月不饶人，刀刀催人老。当年美艳无双的精灵王子奥兰多·布鲁姆转眼已经长成满脸褶子的大叔，已经开始扮演小鲜肉的爸爸了。和他组成CP的凯拉·奈特莉也是以肉眼可见的速度迅速衰老下去。两人简单客串一把，可以勾起观众们十几年的回忆。

 

只要有票房，就有续集。影片结尾彩蛋很明确的放出了下一部反派，章鱼船长大卫·琼斯，打破了波塞冬的三叉戟，大卫·琼斯的诅咒也被随之解除，第六部就看他掀起血雨腥风了。

 

岁月不饶人，

死鬼大乱斗。

 

上一页12

标签： 喜剧(4251) 美国(8206) 明星(2371) 冒险(679) 迪斯尼(222) 奇幻(1265) 酷(1376) 剧情片(3160) 娱乐片(762)

7.5 

加勒比海盗5：死无对证 (2017)

影评(202)

收藏(2907)

加勒比海盗5：死无对证/Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8061662/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
电影及电影人及电影发烧友的联盟公社 20865

RSS订阅

电影及电影人及电影发烧友的联盟公社

409293名成员7757个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:25分

 