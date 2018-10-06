死鬼大乱斗——《加勒比海盗5：死无对证》

**《加勒比海盗5：死无对证》片名Pirates of theCaribbean: Dead Men Tell No Tales (2017)，别名加勒比海盗：恶灵启航(港) / 加勒比海盗 神鬼奇航：死无对证(台) / 加勒比海盗5：亡灵的缄默 / 加勒比海盗5：亡者无言 / 加勒比海盗5：死人不会告密。

美国迪斯尼出品的奇幻冒险海盗题材电影，不变的主角依旧是约翰尼·德普，搭档影帝哈维尔·巴登，给观众们带来一场奇幻盛宴。奥兰多·布鲁姆和凯拉·奈特莉也悉数回归，当年的铁三角再聚首，有情怀也有看点。

《加勒比海盗》系列主打就是发生在那片海域的奇异冒险故事，惊涛骇浪之中发生了多少扣人心弦的离奇故事，越是不可思议，越是具备看点。

全世界的人都像抓住杰克船长，这次是一个死鬼想要抓到杰克船长报仇。当年杰克还是年轻小鲜肉的时候，戏耍了西班牙海军，导致哈维尔·巴登饰演的萨拉查船长误入百慕大成为亡灵。萨拉查船长只有找到海王波塞冬三叉戟，才能破除自己身上的亡灵诅咒，于是他开始了复仇之旅。杰克船长则要面对亡灵海军还有巴博萨船长等人的追捕。

《加勒比海盗4》中，黑胡子将杰克船长的黑珍珠号封印在瓶子中，只有黑胡子的魔法之剑才能破除诅咒。这大概也就是整个第四部对整个《加勒比海盗》系列的贡献，杰克船长一次次回到没有黑珍珠号的状态，再一次次重新获得黑珍珠号。

整部影片的特效效果十分到位，编导们脑洞大开，真的是海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，整个广袤无垠的加勒比海域都是编导们放飞思想的试验场。没有做不到，只有想不到，只要能够想到一个好点子，特效就能够将其表现出来。

影片副标题是Dead Men Tell No Tales，不知道为什么翻译成“死无对证”，正反两方根本没有什么阴谋诡计需要对质，大家见面就是干，能动手绝不吵吵。倒是翻译成“亡者无言”比较合适，兵戎相见，胜者为王，活下来的才有资格讲故事，战败一方只能成为无言的亡者，乖乖的闭嘴吧。

德普塑造的杰克船长不走寻常路，第一部一出来就引来诸多目光，五部拍下来，观众们非但没有审美疲劳，反而依旧喜欢这个烟熏妆、兰花指、小碎步、扭老腰、晃屁股的反英雄式海盗船长。利用特技做出来的年轻版杰克船长，具备了杰克船长的妖娆，可没有真的年轻时德普俊美。

而哈维尔·巴登的萨拉查船长就没有那么好运气了，万幸这是迪斯尼出品的电影，老少咸宜，否则萨拉查船长的造型还要更加不堪。迪斯尼拍出的亡魂萨拉查船长没有骷髅头，也没有吓人的骸骨，只是脸上像个破碎的瓷器，头发自带飘柔加吹风机效果，即便这样还是能够吓倒不少小朋友。萨拉查船长一方自带亡灵buff，免疫物理攻击、水域区域随意穿梭，对付常人绰绰有余，可他要对付的是不老冻龄男神德普，双方可有的来回拉锯了。

岁月不饶人，刀刀催人老。当年美艳无双的精灵王子奥兰多·布鲁姆转眼已经长成满脸褶子的大叔，已经开始扮演小鲜肉的爸爸了。和他组成CP的凯拉·奈特莉也是以肉眼可见的速度迅速衰老下去。两人简单客串一把，可以勾起观众们十几年的回忆。

只要有票房，就有续集。影片结尾彩蛋很明确的放出了下一部反派，章鱼船长大卫·琼斯，打破了波塞冬的三叉戟，大卫·琼斯的诅咒也被随之解除，第六部就看他掀起血雨腥风了。

岁月不饶人，

死鬼大乱斗。