铺垫怪兽宇宙——《金刚：骷髅岛》

**《金刚：骷髅岛》片名Kong: Skull Island (2017)。

美国娱乐片，华纳怪兽电影宇宙中的一部分。

影片将故事背景放在越战末期，美国军队准备从越南撤军时，临时增加了一项探险任务，一群武装到牙齿的美国大兵跑到太平洋的无人小岛准备进行他们的探索与发现。

这次出现的金刚是和以往金刚系列不一样的金刚，原来那个喜欢爬楼的金刚不论体型还是立场都和怪兽电影宇宙不合。要配合哥斯拉几十米的身高，金刚的体型必然也要变大，否则会显得像一个弱鸡，总不能让刚猛的金刚变成矮小灵巧的猴子上蹿下跳吧。哥斯拉对付的都是坏蛋，金刚自然也要洗白，至少是一个与世无争人畜无害的乖宝宝，不要没事就跑到人类世界爬楼砸路把妹。

塞缪尔·杰克逊基本已经成为Motherfucker单词代言人，这次他扮演一个被战争摧残变成战争狂人的美军中尉。战争扭曲了他的心理，任何时候他都不会考虑和平方式解决问题，而是只会用枪炮解决纷争。这次他带着一群大兵，气势汹汹地闯入别人家园，又是扔炸弹又是射机枪，还一付理直气壮地样子，完全流氓强盗的做派。《阿凡达》告诉我们，面对来犯者就要做到全员动员，将入侵者打得落花流水，金刚作为小岛守护神，面对入侵事件自然身先士卒。

美国大兵的入侵让金刚变成了保家卫园的正义一方，而塞缪尔·杰克逊则充当了悲剧性反面角色，可惜的是，他只说出了半句MotherF就没了。

观看本片时，大家肯定会发现片中出现了一位熟悉的中国女演员，可这位中国女演员在片中的作用是什么？是为了缓解中国观众观影时的紧张情绪，还是为了让血腥暴力的成精怪物影片能够顺利过审？恕我眼拙，整个角色都可以删掉。如果通过这个女科学家串起整个怪物电影宇宙，真的不如用布丽·拉尔森的女记者更有说服力。

影片的特效水准十分专业，不论是人兽大战还是怪兽大战，画面十分逼真，感官刺激强，娱乐效果好。本来嘛，看怪兽电影就是要一个爽字。如果能有深刻内涵那是最好，没有也可以算了。抖森、布丽·拉尔森一直在尽力发挥，可惜发挥空间不大，整体演技效果和没什么台词的人差不多。

大家 看怪物电影图的就是一个爽快，明知道不可能，但是看到那么多庞然大物在大荧幕上肆意破坏，可以通过假象怪物完成情绪宣泄。当然，大家都知道猩猩想要长成如此庞然大物，在地球含氧量不变的情况下，基本是不可能的，昆虫什么的更是不可能了。但为了和哥斯拉接轨，金刚只能变大。

从2013年开始，华纳和传奇联手推出了4部怪兽电影：《环太平洋》《哥斯拉（美版）》《金刚：骷髅岛》《环太平洋2》。这几部影片中，这位中国女演员均有出演。在本片结尾彩蛋更是很明确的指出要拍成一个怪兽电影宇宙，东宝三大怪兽齐齐亮相，哥斯拉、巨蛾魔斯拉、拉顿、王者基多拉。不知道华纳传奇拍出来会是什么效果，别整到最后不是怪物电影宇宙，变成了甜甜电影宇宙。

强烈感官体验，

铺垫怪兽宇宙。