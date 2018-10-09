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向上向善，渡人渡己——《与神同行：罪与罚》

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2018-10-9 19:38:05

向上向善，渡人渡己——《与神同行：罪与罚》

**《与神同行：罪与罚》片名Along With the Gods: The Two Worlds / AlongWith God (2017)，别名与神同行/与神一起/与神同在/和神一起。

 

韩国奇幻大片，耗资400亿韩元（约2.5亿人民币），描绘出一幅栩栩如生的阴间世界。

 

影片改编自韩国热门同名漫画《与神同行》。2010年，韩国漫画家周浩旻出版奇幻漫画《与神同行》，漫画两年之内获得“富川国际漫画奖-优秀故事漫画”“韩国漫画大赏-总统奖”“读者漫画大奖”等诸多大奖，成为一线超人气漫画。

 

漫画共三季，本片主要剧情改编自漫画第一季。漫画第一季主线故事讲述小职员金自鸿死后，在神将级律师陈季函的帮助下，顺利通过为期49天的阴间审判，无罪转世，同时辅线讲述了兵长刘成彦遭战友误伤枉死，心有不甘成为厉鬼，在三位阴差的帮助下最终找出真相。

 

影片的一个最主要立意就是根据《佛说·寿生经》中的“箴言”而来，箴言时候：亡者在阴间49天内将接受七次审判，七位阎王审判着说谎、怠惰、不义、背叛、暴力、杀人和天伦，通过所有审判者才能投胎转世。以佛教生死轮回为基准，整个阴间地狱围绕着七次审判而来，组成了一个庞大繁杂的地下世界。

影片故事整合了漫画中的线索和人物角色，更加突出动作戏和感情戏，给观众们带来一场视觉大餐，同时也颇具警示教育意义。故事围绕消防队员金子弘展开，引出金子弘的母亲和弟弟金洙弘。三位阴差把人间和地狱串联起来，金子弘这边带着观众们在七个地狱之间走了一遭，金洙弘带着观众们看看人世间的人心。

 

按照设定，每个经历审判的亡者都要经历七个地狱，不过每个亡者历经的地狱顺序不同，地狱出现顺序要根据每个亡者的罪业来定，七个地狱按七项罪业轻重顺序排列，一旦亡者被判为有罪，就要现在相应地狱里完成刑期才能进入下一个地狱继续受审。

 

电影是视觉的艺术，影片通过火、水、铁、冰、镜、空气、沙七种不同的方式展现七个不同的地狱场景。火、水、铁、冰、镜、空气、沙分别对应杀人地狱、懒惰地狱、暴力地狱、背叛地狱、谎言地狱、不义地狱和天伦地狱。观众们在观影途中可以随时自省，看看是否有过相应的不当行为，如果真的会遇到地狱审判，自己能够遭得住那恐怖刑罚。

 

影片的视角定在亡者身上，展现了不同人们之间的亲情观、善恶观、人生观，我们也可以通过局外人的视角审视这一切，如何过好自己的一生，不虚度不荒废，最重要的是做到不后悔。影片情节跌宕起伏，反转不断，每每观众觉得金子弘可以涉险过关，总会出点什么岔子，每每观众觉得金子弘死定了，总会出现转机，观众们就跟着情节不断上下，很是刺激。

 

如果再联想一些，阴曹地府这些我们耳熟能详的内容，在我们的地盘被定为封建迷信而不是传统文化，原本积极向上的一面也被刻意忽视，反倒是邻国讲起发扬光大，实在可惜。更可惜的是这么好的题材我们拍不好，也没法拍。

 

片中不少台词被反复提及，很有意义，如果能够做到，让自己的生命更有意义一些，那影片目的也达到了。

不要为了过去的事浪费新的眼泪。

在这世上有无数人，而且这些人都会犯罪。其中只有一部分的人能够鼓起勇气请求原谅，而这之中又只有极少数的人能够真心的宽恕。

根据地狱法第一条第一项，在此生中得到真心原谅的人，到了地府就没有再次审判的资格。

我已经给了你15年的时间了！你活着的时候没做到的事情现在来到地府才要做吗?

 

《与神同行》的片名很有意思，这里的“神”一方面是陪伴男主角们的三位阴差，他们心地善良、品行正直，即是阴间使者也是护佑神灵，另一方面是每个人的所作所为都被阴间记录在案，不论走到哪里，最终都会由神明审判。人们对阴间世界的憧憬，从侧面也表现了人们对现实世界中缺乏公平正义的不满，当大家感受不到公平正义时，就只能寄希望于虚幻世界，勾勒出一个不看背景、没有交易、只看操行的阴间审判。积德行善之人自有神级阴差全程帮助，作奸犯科之辈只有独自面对审判自生自灭。金子弘是千年难遇的贵人，三位阴差帮助金子弘完成转世审判，他们可以自由地选择转世命运，金子弘也可以快速地完成转世，大家都是行善积德，向上向善，帮助别人的同时也是帮助自己，渡人渡己。

三省我身，修行修心，

向上向善，渡人渡己。

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标签： 喜剧(4257) 韩国(1052) 明星(2375) 奇幻(1269) 酷(1380) 剧情片(3164) 动作片(1374) 娱乐片(766)

7.8 

与神同行：罪与罚 (2017)

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与神同行：罪与罚/Along With the Gods: The Two Worlds(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8061857/
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